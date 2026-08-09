Litcoin 価格(LITCOIN)
Litcoin (LITCOIN) の本日のライブ価格は $ 0 で、直近24時間で 2.72% 変動しました。現在の LITCOIN から USD への変換レートは、$ 0 につき LITCOIN です。
Litcoin は現在、時価総額 $ 92,862 で #- 位、循環供給量は 100.00B LITCOIN です。直近24時間の LITCOIN は、$ 0 (安値) から $ 0 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は $ 0、史上最安値は $ 0 です。
短期的なパフォーマンスでは、LITCOIN は直近1時間で -0.03%、直近7日間で +1.40% 変動しました。直近1日間の累計取引高は -- に達しました。
Litcoin の現在の時価総額は $ 92.86K、24時間取引高は -- です。LITCOIN の循環供給量は 100.00B、総供給量は 100000000000.0 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 92.86K です。
-0.03%
-2.71%
+1.40%
+1.40%
本日の Litcoin から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における Litcoin から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去60日間における Litcoin から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去90日間における Litcoin から USD への価格変動率は $ 0 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|-2.71%
|30日
|$ 0
|-38.12%
|60日
|$ 0
|-86.46%
|90日
|$ 0
|--
2040年、Litcoin の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。
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Litcoinの現在の価格はいくらですか？
Litcoinは¥で取引されており、直近24時間における価格変動率は-2.71%です。このリアルタイムの数値は、世界中の取引所を統合したリアルタイムの市場取引データを反映しています。
LITCOINは世界の暗号通貨市場と比べてどうでしょうか？
その一日あたりの変動率-2.71%は、広く普及している市場平均と比較できます。もしLITCOINが市場を上回るパフォーマンスを示している場合、それは強い買い意欲や独自のエコシステムにおける前向きな進展を示唆しています。
LitcoinはArtificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agent Launchpad,DeFAIトークンと比べてどのようにパフォーマンスを発揮していますか？
Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agent Launchpad,DeFAIセグメントの中で、LITCOINは取引量、時価総額、および--ネットワーク上の継続的な活動によって競争力を示しています。
Litcoinの今日の時価総額はいくらですか？
¥14770725.46983733392000の時価総額により、LITCOINはランキング#5904に位置し、他のトークンと比較した際の相対的な成熟度と投資家の信頼性を示しています。
24時間の価格レンジの水準はどのくらいですか？
本日の価格は¥から¥の間で推移しており、ボラティリティや市場構造を追跡するトレーダーにとって重要な背景情報を提供しています。
LITCOINはどれほど活発に取引されていますか？
Litcoinは24時間の取引量で¥--を記録しました。高い取引量は多くの場合、より強い価格トレンドや改善された市場流動性と関連しています。
供給量はLITCOINの評価にどのように影響しますか？
100000000000.0個のトークンが流通しているため、供給量の水準は希少性や長期的な評価を定義する上で役立ちます。特にインフレ型またはデフレ型モデルを持つ他のトークンと比較すると顕著です。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産
現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
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