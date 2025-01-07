Jefe 価格(JEFE)
Jefe（JEFE）の本日のライブ価格は 0.01248346 USD で、現在の時価総額は $ 0.00 USD です。JEFE から USD の価格はリアルタイムで更新されます。
主な Jefe 市場パフォーマンス：
- 24時間取引高は $ 1.06 USD
です- Jefe 1日内の価格変動率は +0.26%
です- 循環供給量は 0.00 USD です
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本日の Jefe から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における Jefe から USD への価格変動率は $ -0.0054637095 です。
過去60日間における Jefe から USD への価格変動率は $ +0.0063170302 です。
過去90日間における Jefe から USD への価格変動率は $ +0.004629030378299245 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|+0.26%
|30日
|$ -0.0054637095
|-43.76%
|60日
|$ +0.0063170302
|+50.60%
|90日
|$ +0.004629030378299245
|+58.94%
Jefe の直近価格の分析をご覧ください：24h 最安値と最高値、ATH、日次変化：
--
+0.26%
+0.31%
市場統計を深く知る：時価総額、24時間取引高、供給量：
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|1 JEFE を AUD に
A$0.019973536
|1 JEFE を GBP に
￡0.0098619334
|1 JEFE を EUR に
€0.0119841216
|1 JEFE を USD に
$0.01248346
|1 JEFE を MYR に
RM0.0563004046
|1 JEFE を TRY に
₺0.440666138
|1 JEFE を JPY に
¥1.967393296
|1 JEFE を RUB に
₽1.34197195
|1 JEFE を INR に
₹1.070456695
|1 JEFE を IDR に
Rp201.3461008438
|1 JEFE を PHP に
₱0.7249145222
|1 JEFE を EGP に
￡E.0.632287249
|1 JEFE を BRL に
R$0.0762739406
|1 JEFE を CAD に
C$0.0178513478
|1 JEFE を BDT に
৳1.5181135706
|1 JEFE を NGN に
₦19.2943109414
|1 JEFE を UAH に
₴0.5279255234
|1 JEFE を VES に
Bs0.64913992
|1 JEFE を PKR に
Rs3.4811376556
|1 JEFE を KZT に
₸6.604998686
|1 JEFE を THB に
฿0.4324270544
|1 JEFE を TWD に
NT$0.4089581496
|1 JEFE を CHF に
Fr0.011235114
|1 JEFE を HKD に
HK$0.0969964842
|1 JEFE を MAD に
.د.م0.1249594346