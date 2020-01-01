CryptoDM (CDM) トケノミクス

CryptoDM (CDM) トケノミクス

CryptoDM (CDM) のトークン供給量、分配モデル、リアルタイムの市場データを含む重要なインサイトを発見しましょう。
USD

CryptoDM (CDM) 情報

CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool.

Beta Functionalities that are live include:

  • Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client
  • Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool
  • Data: Real-Time In Messenger Crypto Data

公式ウェブサイト：
https://cryptodm.io
Whitepaper：
https://cryptodm-documentation.gitbook.io/cryptodm-documentation

CryptoDM (CDM) トケノミクス & 価格分析

CryptoDM (CDM) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。

時価総額：
$ 15.71K
$ 15.71K$ 15.71K
総供給量：
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
循環供給量：
$ 900.00K
$ 900.00K$ 900.00K
FDV（完全希薄化後時価総額）：
$ 17.46K
$ 17.46K$ 17.46K
史上最高値：
$ 0.065531
$ 0.065531$ 0.065531
過去最安値：
$ 0.01538494
$ 0.01538494$ 0.01538494
現在の価格：
$ 0.01745828
$ 0.01745828$ 0.01745828

CryptoDM (CDM) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース

CryptoDM (CDM) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。

主要指標とその計算方法：

総供給量：

これまでに発行された、または今後発行される CDM トークンの最大総数です。

循環供給量：

現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。

最大供給量：

CDM トークンの総発行上限です。

FDV（完全希薄化後時価総額）：

現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。

インフレ率：

新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。

なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？

高い 循環供給量 = 流動性の向上。

限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。

透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。

高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。

CDM のトケノミクスを理解したところで、CDM トークンのライブ価格 も調べてみましょう！

CDM 価格予測

CDM の今後の動向が気になりますか？当社の CDM 価格予測ページでは、市場センチメント、過去のトレンド、テクニカル指標を組み合わせ、将来の見通しを提供しています。

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