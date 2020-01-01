COMDEX (CMDX) トケノミクス
COMDEX (CMDX) 情報
What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain.
What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards
Comdex dApps
- cSwap_DEX –
- Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens
- It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders.
- At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens
- Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards
- Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin –
- $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets
- Harbor protocol, the platform to mint $CMST
- $HARBOR, governance token of $CMST
- HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency
- Commodo – IBC native lending and borrowing platform
- It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets
- it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks
COMDEX (CMDX) トケノミクス & 価格分析
COMDEX (CMDX) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。
COMDEX (CMDX) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース
COMDEX (CMDX) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。
主要指標とその計算方法：
総供給量：
これまでに発行された、または今後発行される CMDX トークンの最大総数です。
循環供給量：
現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。
最大供給量：
CMDX トークンの総発行上限です。
FDV（完全希薄化後時価総額）：
現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。
インフレ率：
新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。
なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？
高い 循環供給量 = 流動性の向上。
限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。
透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。
高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。
CMDX のトケノミクスを理解したところで、CMDX トークンのライブ価格 も調べてみましょう！
CMDX 価格予測
CMDX の今後の動向が気になりますか？当社の CMDX 価格予測ページでは、市場センチメント、過去のトレンド、テクニカル指標を組み合わせ、将来の見通しを提供しています。
MEXCを選ぶべき理由は何ですか？
MEXCは世界有数の暗号資産取引所であり、世界中の何百万人ものユーザーから信頼されています。初心者からプロまで、MEXCは暗号資産を手軽に始めるための入り口となります。
免責事項
このページのトケノミクス情報は第三者機関から提供されたものです。MEXCはその正確性を保証しません。投資を行う前に、十分な調査を行ってください。