COMDEX (CMDX) トケノミクス

COMDEX (CMDX) トケノミクス

COMDEX (CMDX) のトークン供給量、分配モデル、リアルタイムの市場データを含む重要なインサイトを発見しましょう。
USD

COMDEX (CMDX) 情報

What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain.

What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards

Comdex dApps

  1. cSwap_DEX –
  • Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens
  • It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders.
  • At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens
  • Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards
  1. Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin –
  • $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets
  • Harbor protocol, the platform to mint $CMST
  • $HARBOR, governance token of $CMST
  • HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency
  1. Commodo – IBC native lending and borrowing platform
  • It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets
  • it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks

公式ウェブサイト：
https://comdex.one/
Whitepaper：
https://paper.comdex.one/Comdex-Litepaper.pdf

COMDEX (CMDX) トケノミクス & 価格分析

COMDEX (CMDX) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。

時価総額：
$ 132.27K
$ 132.27K$ 132.27K
総供給量：
$ 197.13M
$ 197.13M$ 197.13M
循環供給量：
$ 192.50M
$ 192.50M$ 192.50M
FDV（完全希薄化後時価総額）：
$ 135.46K
$ 135.46K$ 135.46K
史上最高値：
$ 6.02
$ 6.02$ 6.02
過去最安値：
$ 0
$ 0$ 0
現在の価格：
$ 0.00068651
$ 0.00068651$ 0.00068651

COMDEX (CMDX) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース

COMDEX (CMDX) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。

主要指標とその計算方法：

総供給量：

これまでに発行された、または今後発行される CMDX トークンの最大総数です。

循環供給量：

現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。

最大供給量：

CMDX トークンの総発行上限です。

FDV（完全希薄化後時価総額）：

現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。

インフレ率：

新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。

なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？

高い 循環供給量 = 流動性の向上。

限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。

透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。

高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。

CMDX のトケノミクスを理解したところで、CMDX トークンのライブ価格 も調べてみましょう！

CMDX 価格予測

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