Turbo Battle Arena (TBA) トケノミクス

Turbo Battle Arena (TBA) トケノミクス

Turbo Battle Arena (TBA) のトークン供給量、分配モデル、リアルタイムの市場データを含む重要なインサイトを発見しましょう。
ページの最終更新日：2026-04-27 04:32:13 (UTC+8)
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Turbo Battle Arena (TBA) トケノミクス & 価格分析

Turbo Battle Arena (TBA) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。

時価総額：
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総供給量：
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循環供給量：
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FDV（完全希薄化後時価総額）：
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史上最高値：
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過去最安値：
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現在の価格：
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Turbo Battle Arena (TBA) 情報

True Base Army は、Base エコシステムのプロジェクト部隊であり、Base チェーンに忠誠を誓った忠実で分散型のdegen（投機家）やape（熱狂的投資家）たちの部隊です。

公式ウェブサイト：
https://truebase.army

Turbo Battle Arena (TBA) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース

Turbo Battle Arena (TBA) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。

主要指標とその計算方法：

総供給量：

これまでに発行された、または今後発行される TBA トークンの最大総数です。

循環供給量：

現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。

最大供給量：

TBA トークンの総発行上限です。

FDV（完全希薄化後時価総額）：

現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。

インフレ率：

新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。

なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？

高い 循環供給量 = 流動性の向上。

限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。

透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。

高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。

TBA のトケノミクスを理解したところで、TBA トークンのライブ価格 も調べてみましょう！

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Turbo Battle Arena (TBA) 価格履歴

TBA の価格履歴を分析することで、過去の市場動向や重要なサポート/レジスタンスライン、ボラティリティのパターンを理解できます。史上最高値の推移を追ったり、トレンドを見極めたりする際に、過去のデータは価格予測やテクニカル分析に欠かせない要素です。

TBA 価格予測

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