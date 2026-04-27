Turbo Battle Arena (TBA) トケノミクス
Turbo Battle Arena (TBA) トケノミクス & 価格分析
Turbo Battle Arena (TBA) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。
Turbo Battle Arena (TBA) 情報
True Base Army は、Base エコシステムのプロジェクト部隊であり、Base チェーンに忠誠を誓った忠実で分散型のdegen（投機家）やape（熱狂的投資家）たちの部隊です。
Turbo Battle Arena (TBA) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース
Turbo Battle Arena (TBA) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。
主要指標とその計算方法：
総供給量：
これまでに発行された、または今後発行される TBA トークンの最大総数です。
循環供給量：
現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。
最大供給量：
TBA トークンの総発行上限です。
FDV（完全希薄化後時価総額）：
現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。
インフレ率：
新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。
なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？
高い 循環供給量 = 流動性の向上。
限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。
透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。
高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。
TBA のトケノミクスを理解したところで、TBA トークンのライブ価格 も調べてみましょう！
TBA の購入方法
Turbo Battle Arena (TBA) をポートフォリオに加えたいですか？MEXC は、クレジットカード、銀行振込、ピアツーピア取引など、TBA を購入するさまざまな方法をサポートしています。初心者からプロまで、MEXCなら暗号資産の購入を簡単かつ安全に行えます。
Turbo Battle Arena (TBA) 価格履歴
TBA の価格履歴を分析することで、過去の市場動向や重要なサポート/レジスタンスライン、ボラティリティのパターンを理解できます。史上最高値の推移を追ったり、トレンドを見極めたりする際に、過去のデータは価格予測やテクニカル分析に欠かせない要素です。
TBA 価格予測
TBA の今後の動向が気になりますか？当社の TBA 価格予測ページでは、市場センチメント、過去のトレンド、テクニカル指標を組み合わせ、将来の見通しを提供しています。
MEXCを選ぶべき理由は何ですか？
MEXCは世界有数の暗号資産取引所であり、世界中の何百万人ものユーザーから信頼されています。初心者からプロまで、MEXCは手数料0で無限のチャンスにアクセスできる入り口となっています。
免責事項
このページのトケノミクス情報は第三者機関から提供されたものです。MEXCはその正確性を保証しません。投資を行う前に、十分な調査を行ってください。
「利用規約」 および 「プライバシーポリシー」 をお読みください。
Turbo Battle Arena (TBA) を購入
金額
1 TBA = -- USD
ホット
現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
トップ取引高
取引高が最も多い暗号資産
新規追加
最近取引可能になった上場暗号資産