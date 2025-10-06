SPDR S P 500 ETF の本日のライブ価格は 672.86 USD です。SPYON から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで SPYON の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。SPDR S P 500 ETF の本日のライブ価格は 672.86 USD です。SPYON から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで SPYON の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

SPDR S P 500 ETF ロゴ

SPDR S P 500 ETF価格(SPYON)

1 SPYON から USD へのライブ価格：

-0.01%1D
USD
SPDR S P 500 ETF (SPYON) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:11:15 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
24H 最安値
24H 最高値

-0.10%

-0.01%

+0.71%

+0.71%

SPDR S P 500 ETF (SPYON) のリアルタイム価格は $ 672.86 です。過去24時間、SPYON は最低 $ 671.61 から最高 $ 674.84 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。SPYON の史上最高値は $ 676.3757126474118 で、史上最安値は $ 640.4052156827559 です。

短期的なパフォーマンスでは、SPYON は過去1時間で -0.10%、過去24時間で -0.01% 、過去7日間で +0.71% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

SPDR S P 500 ETF (SPYON) 市場情報

No.763

ETH

SPDR S P 500 ETF の現在の時価総額は $ 24.68M、24時間取引高は $ 55.47K です。SPYON の循環供給量は 36.68K、総供給量は 36676.39919803 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 24.68M です。

SPDR S P 500 ETF (SPYON) 価格履歴 USD

SPDR S P 500 ETF の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.0673-0.01%
30日$ +9.62+1.45%
60日$ +72.86+12.14%
90日$ +72.86+12.14%
SPDR S P 500 ETF 本日の価格変動

本日 SPYON は、 $ -0.0673 (-0.01%) の変動を記録しました。

SPDR S P 500 ETF 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +9.62 (+1.45%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

SPDR S P 500 ETF 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、SPYON は、 $ +72.86 (+12.14%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

SPDR S P 500 ETF 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +72.86 (+12.14%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

SPDR S P 500 ETF (SPYON) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

SPDR S P 500 ETF 価格履歴ページ を今すぐチェック。

SPDR S P 500 ETF ( SPYON ) とは何か

Ondoはブロックチェーン技術を活用する企業です。その使命は、金融市場をオンチェーン化するためのプラットフォーム、資産、およびインフラを構築し、オープンな経済への移行を加速させることです。

SPDR S P 500 ETF は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 SPDR S P 500 ETF への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- SPYON のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で SPDR S P 500 ETF に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が SPDR S P 500 ETF の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

SPDR S P 500 ETF 価格予測 (USD)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの SPDR S P 500 ETF (SPYON) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば SPDR S P 500 ETF の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ SPDR S P 500 ETF の価格予測 をチェック！

SPDR S P 500 ETF (SPYON) トケノミクス

SPDR S P 500 ETF (SPYON) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ SPYON トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

SPDR S P 500 ETF ( SPYON ) の購入方法

SPDR S P 500 ETF の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの SPDR S P 500 ETF 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

SPYON を現地通貨に

SPDR S P 500 ETF資料

SPDR S P 500 ETF についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式SPDR S P 500 ETFウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： SPDR S P 500 ETF に関するその他の質問

SPDR S P 500 ETF (SPYON) の本日の価値はいくらですか？
SPYON の USD でのライブ価格は 672.86 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の SPYON から USD の価格はいくらですか？
SPYON から USD の現在価格は $ 672.86 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
SPDR S P 500 ETF の時価総額はいくらですか？
SPYON の時価総額は $ 24.68M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
SPYON の循環供給量はどれくらいですか？
SPYON の循環供給量は 36.68K USD です。
SPYON の史上最高値（ATH）はいくらですか？
SPYON は史上最高値 676.3757126474118 USD に達しました。
SPYON の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
SPYON の史上最安値は 640.4052156827559 USD です。
SPYON の取引高はいくらですか？
SPYON の24 時間ライブ取引高は $ 55.47K USD です。
SPYON は今年さらに上昇しますか？
SPYON は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、SPYON 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 19:11:15 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。

