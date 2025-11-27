Ostrich (RICH) トケノミクス
Ostrichは、米国・英国・中国・日本の株式無期限先物やその他の金融資産をレバレッジ付きで取引できる分散型グローバル取引所です。「Payment for Order Flow（注文フロー対価）」モデルを採用しており、CEX（中央集権型取引所）レベルの約定スピード、深い流動性、低遅延、そしてガス代ゼロの取引体験をトレーダーに提供します。
Ostrich (RICH) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース
Ostrich (RICH) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。
主要指標とその計算方法：
総供給量：
これまでに発行された、または今後発行される RICH トークンの最大総数です。
循環供給量：
現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。
最大供給量：
RICH トークンの総発行上限です。
FDV（完全希薄化後時価総額）：
現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。
インフレ率：
新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。
なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？
高い 循環供給量 = 流動性の向上。
限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。
透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。
高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。
RICH のトケノミクスを理解したところで、RICH トークンのライブ価格 も調べてみましょう！
RICH の購入方法
Ostrich (RICH) をポートフォリオに加えたいですか？MEXC は、クレジットカード、銀行振込、ピアツーピア取引など、RICH を購入するさまざまな方法をサポートしています。初心者からプロまで、MEXCなら暗号資産の購入を簡単かつ安全に行えます。
Ostrich (RICH) 価格履歴
RICH の価格履歴を分析することで、過去の市場動向や重要なサポート/レジスタンスライン、ボラティリティのパターンを理解できます。史上最高値の推移を追ったり、トレンドを見極めたりする際に、過去のデータは価格予測やテクニカル分析に欠かせない要素です。
RICH 価格予測
RICH の今後の動向が気になりますか？当社の RICH 価格予測ページでは、市場センチメント、過去のトレンド、テクニカル指標を組み合わせ、将来の見通しを提供しています。
MEXCを選ぶべき理由は何ですか？
MEXCは世界有数の暗号資産取引所であり、世界中の何百万人ものユーザーから信頼されています。初心者からプロまで、MEXCは暗号資産を手軽に始めるための入り口となります。
