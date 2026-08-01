Quantix Finance 本日の価格

Quantix Finance (QFI) の本日のライブ価格は ¥ 55.69 で、直近24時間で 0.57% 変動しました。現在の QFI から JPY への変換レートは、¥ 55.69 につき QFI です。

Quantix Finance は現在、時価総額 ¥ 55.69M で #- 位、循環供給量は 1.00M QFI です。直近24時間の QFI は、¥ 54.64 (安値) から ¥ 57.096 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、QFI は直近1時間で -0.51%、直近7日間で -4.60% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 401.13K に達しました。

Quantix Finance (QFI) 市場情報

時価総額 ¥ 55.69M¥ 55.69M ¥ 55.69M 取引高 (24H) ¥ 401.13K¥ 401.13K ¥ 401.13K 完全希薄化後時価総額 ¥ 556.90M¥ 556.90M ¥ 556.90M 循環供給量 1.00M 1.00M 1.00M 最大供給量 10,000,000 10,000,000 10,000,000 総供給量 10,000,000 10,000,000 10,000,000 パブリックブロックチェーン TRX

Quantix Finance の現在の時価総額は ¥ 55.69M、24時間取引高は ¥ 401.13K です。QFI の循環供給量は 1.00M、総供給量は 10000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 556.90M です。