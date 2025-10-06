PHT Stablecoin の本日のライブ価格は 0.01724 USD です。PHT から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで PHT の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。PHT Stablecoin の本日のライブ価格は 0.01724 USD です。PHT から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで PHT の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

PHT Stablecoin価格(PHT)

1 PHT から USD へのライブ価格：

$0.01724
+0.23%1D
USD
PHT Stablecoin (PHT) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:05:38 (UTC+8)

PHT Stablecoin (PHT) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.01716
24H 最安値
$ 0.01729
24H 最高値

$ 0.01716
$ 0.01729
--
--
+0.05%

+0.23%

-0.06%

-0.06%

PHT Stablecoin (PHT) のリアルタイム価格は $ 0.01724 です。過去24時間、PHT は最低 $ 0.01716 から最高 $ 0.01729 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。PHT の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、PHT は過去1時間で +0.05%、過去24時間で +0.23% 、過去7日間で -0.06% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

PHT Stablecoin (PHT) 市場情報

--
$ 5.70K
$ 4.96M
--
287,850,000
MATIC

PHT Stablecoin の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 5.70K です。PHT の循環供給量は --、総供給量は 287850000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 4.96M です。

PHT Stablecoin (PHT) 価格履歴 USD

PHT Stablecoin の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +0.0000396+0.23%
30日$ -0.00046-2.60%
60日$ -0.00025-1.43%
90日$ +0.00024+1.41%
PHT Stablecoin 本日の価格変動

本日 PHT は、 $ +0.0000396 (+0.23%) の変動を記録しました。

PHT Stablecoin 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.00046 (-2.60%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

PHT Stablecoin 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、PHT は、 $ -0.00025 (-1.43%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

PHT Stablecoin 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.00024 (+1.41%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

PHT Stablecoin (PHT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

PHT Stablecoin 価格履歴ページ を今すぐチェック。

PHT Stablecoin ( PHT ) とは何か

PHT Stablecoin は、フィリピン・ペソに連動したマルチチェーン対応の担保過剰型ステーブルコインです。フィリピンおよび東南アジアにおいて、高速かつ低コストの送金、オンチェーン決済、プログラム可能な清算を実現することを目的としています。

PHT Stablecoin は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 PHT Stablecoin への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- PHT のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で PHT Stablecoin に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が PHT Stablecoin の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

PHT Stablecoin 価格予測 (USD)

PHT Stablecoin (PHT) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの PHT Stablecoin (PHT) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば PHT Stablecoin の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ PHT Stablecoin の価格予測 をチェック！

PHT Stablecoin (PHT) トケノミクス

PHT Stablecoin (PHT) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ PHT トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

PHT Stablecoin ( PHT ) の購入方法

PHT Stablecoin の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの PHT Stablecoin 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

PHT を現地通貨に

1 PHT Stablecoin (PHT) からVND
453.6706
PHT Stablecoin資料

PHT Stablecoin についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式PHT Stablecoinウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： PHT Stablecoin に関するその他の質問

PHT Stablecoin (PHT) の本日の価値はいくらですか？
PHT の USD でのライブ価格は 0.01724 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の PHT から USD の価格はいくらですか？
PHT から USD の現在価格は $ 0.01724 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
PHT Stablecoin の時価総額はいくらですか？
PHT の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
PHT の循環供給量はどれくらいですか？
PHT の循環供給量は -- USD です。
PHT の史上最高値（ATH）はいくらですか？
PHT は史上最高値 -- USD に達しました。
PHT の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
PHT の史上最安値は -- USD です。
PHT の取引高はいくらですか？
PHT の24 時間ライブ取引高は $ 5.70K USD です。
PHT は今年さらに上昇しますか？
PHT は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、PHT 価格予測 をご覧ください。
PHT Stablecoin (PHT) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

