暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
本日の NYM のライブ価格は 0.0186 JPY です。NYM の時価総額は 15,538,007.9899762482 JPY です。日本 のリアルタイムの NYM から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の NYM のライブ価格は 0.0186 JPY です。NYM の時価総額は 15,538,007.9899762482 JPY です。日本 のリアルタイムの NYM から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

NYM についての詳細

NYM 価格情報

NYM とは

NYM ホワイトペーパー

NYM 公式ウェブサイト

NYM トケノミクス

NYM 価格予測

NYM 履歴

NYM 購入ガイド

NYM から法定通貨への変換

NYM 現物

NYM USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

NYM ロゴ

NYM価格(NYM)

1 NYM から JPY へのライブ価格：

¥2.9202
¥2.9202¥2.9202
+3.33%1D
JPY
NYM (NYM) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 23:06:27 (UTC+8)

NYM 本日の価格

NYM (NYM) の本日のライブ価格は ¥ 0.0186 で、直近24時間で 3.33% 変動しました。現在の NYM から JPY への変換レートは、¥ 0.0186 につき NYM です。

NYM は現在、時価総額 ¥ 15.54M#811 位、循環供給量は 835.38M NYM です。直近24時間の NYM は、¥ 0.01797 (安値) から ¥ 0.0191 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 923.117809302869553、史上最安値は ¥ 2.77010084853816419 です。

短期的なパフォーマンスでは、NYM は直近1時間で -0.38%、直近7日間で +6.10% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.06K に達しました。

NYM (NYM) 市場情報

No.811

¥ 15.54M
¥ 15.54M¥ 15.54M

¥ 57.06K
¥ 57.06K¥ 57.06K

¥ 18.60M
¥ 18.60M¥ 18.60M

835.38M
835.38M 835.38M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

83.53%

ETH

NYM の現在の時価総額は ¥ 15.54M、24時間取引高は ¥ 57.06K です。NYM の循環供給量は 835.38M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 18.60M です。

NYM 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.01797
¥ 0.01797¥ 0.01797
24H 最安値
¥ 0.0191
¥ 0.0191¥ 0.0191
24H 最高値

¥ 0.01797
¥ 0.01797¥ 0.01797

¥ 0.0191
¥ 0.0191¥ 0.0191

¥ 923.117809302869553
¥ 923.117809302869553¥ 923.117809302869553

¥ 2.77010084853816419
¥ 2.77010084853816419¥ 2.77010084853816419

-0.38%

+3.33%

+6.10%

+6.10%

NYM (NYM) 価格履歴 JPY

NYM の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0941088+3.33%
30日¥ +0.00103+5.86%
60日¥ +0.00003+0.16%
90日¥ -0.00714-27.74%
NYM 本日の価格変動

本日 NYM は、 ¥ +0.0941088 (+3.33%) の変動を記録しました。

NYM 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.00103 (+5.86%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

NYM 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、NYM は、 ¥ +0.00003 (+0.16%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

NYM 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.00714 (-27.74%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

NYM (NYM) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

NYM 価格履歴ページ を今すぐチェック。

NYM の分析

この分析では、AIモデルを活用して NYM の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

NYM の価格に影響を与える要因は何ですか？

NYMトークンの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. Nymのプライバシーインフラストラクチャーのネットワーク採用状況と利用状況
2. プライバシーに特化したプロジェクトとのパートナーシップ発表
3. 技術的な進展およびプロトコルのアップグレード
4. 仮想通貨市場全体のセンチメントとトレンド
5. プライバシー・コインに関する規制関連のニュース
6. トークン供給の動向とステーキング報酬
7. 他のプライバシー重視のブロックチェーンプロジェクトとの競合
8. 交易所における取引量と流動性
9. コミュニティの成長と開発者活動
10. DeFiおよびWeb3アプリケーションへの統合

市場のボラティリティ、投資家のセンチメント、さらには広範な経済情勢も、NYMの価格変動に大きな影響を及ぼします。

人はなぜ今日 NYM の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から今日のNYMの価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の入手が含まれます。NYMの価格変動は激しいため、トレーダーや投資家にとってリアルタイムでのモニタリングは極めて重要です。

NYM の価格予測

NYM (NYM) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の NYM の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
NYM (NYM) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、NYM の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
NYM が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？NYM の 2026–2027 年の価格予測は NYM 価格予測 ページでご確認いただけます。

NYM について

Nym Technologies（NYM）は、ユーザーに高度な匿名性を提供することを目指すプライバシーに重点を置いた暗号通貨プロジェクトです。プロジェクトの主な目的は、監視と検閲に抵抗できる分散型で持続可能なプライバシーインフラを構築することです。NYMは、メッセージが暗号化されて複数のノードを経由して送信元と送信先を隠蔽するネットワークの一種であるミックスネットを使用してプライバシーを強化しています。NYMトークンは、このエコシステム内でノードオペレーターやユーザーを奨励し、堅牢でプライバシー重視のネットワークを育成するために使用されます。プロジェクトのユニークなプライバシーへのアプローチとミックスネット技術は、広範な暗号通貨ランドスケープの中でそれを際立たせています。

日本 で NYM を購入して投資する方法

NYM を使用する準備はできていますか？MEXCでは、NYM の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は NYM の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、NYM (NYM) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、NYM が即座にあなたのウォレットに入金されます。
NYM (NYM) の購入ガイド

NYM でできること

NYM を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで NYM (NYM) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

NYM ( NYM ) とは何か

NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes.

NYM資料

NYM についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式NYMウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

CoinList LaunchpadDePINEthereum Ecosystem

よくある質問： NYM に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 23:06:27 (UTC+8)

NYM (NYM) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

NYM についてさらに詳しく知る

NYM USDT（先物取引）

NYM をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの NYM USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの NYM (NYM) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、NYM ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
NYM/USDT
¥2.92334
¥2.92334¥2.92334
+3.38%
3.10M (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

ホット

現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産

ビットコイン

ビットコイン

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
モネロ

モネロ

XMR
イーサリアム

イーサリアム

ETH
ソラナ

ソラナ

SOL

新規追加

最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥39.87800
¥39.87800¥39.87800

-46.74%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥203.7075
¥203.7075¥203.7075

-38.15%

JMDT

JMDT

JMDT

¥157.4396
¥157.4396¥157.4396

-27.14%

STONK

STONK

STONK

¥1.162585
¥1.162585¥1.162585

-12.26%

Squid

Squid

QUID

¥14.49738
¥14.49738¥14.49738

+1.52%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

¥2.190307
¥2.190307¥2.190307

+223.91%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥10.529205
¥10.529205¥10.529205

+83.50%

Audiera

Audiera

BEAT

¥422.49642
¥422.49642¥422.49642

+34.60%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥2.714844
¥2.714844¥2.714844

+37.17%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.21792
¥14.21792¥14.21792

+15.85%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

NYM から JPY の計算機

金額

NYM
NYM
JPY
JPY

1 NYM = 2.9202 JPY