NYM 本日の価格

NYM (NYM) の本日のライブ価格は ¥ 0.0186 で、直近24時間で 3.33% 変動しました。現在の NYM から JPY への変換レートは、¥ 0.0186 につき NYM です。

NYM は現在、時価総額 ¥ 15.54M で #811 位、循環供給量は 835.38M NYM です。直近24時間の NYM は、¥ 0.01797 (安値) から ¥ 0.0191 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 923.117809302869553、史上最安値は ¥ 2.77010084853816419 です。

短期的なパフォーマンスでは、NYM は直近1時間で -0.38%、直近7日間で +6.10% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.06K に達しました。

NYM (NYM) 市場情報

ランキング No.811 時価総額 ¥ 15.54M¥ 15.54M ¥ 15.54M 取引高 (24H) ¥ 57.06K¥ 57.06K ¥ 57.06K 完全希薄化後時価総額 ¥ 18.60M¥ 18.60M ¥ 18.60M 循環供給量 835.38M 835.38M 835.38M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 83.53% パブリックブロックチェーン ETH

NYM の現在の時価総額は ¥ 15.54M、24時間取引高は ¥ 57.06K です。NYM の循環供給量は 835.38M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 18.60M です。