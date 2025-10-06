NVIDIA xStock の本日のライブ価格は 181.18 USD です。NVDAX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで NVDAX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。NVIDIA xStock の本日のライブ価格は 181.18 USD です。NVDAX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで NVDAX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

NVIDIA xStock価格(NVDAX)

1 NVDAX から USD へのライブ価格：

$181.18
$181.18$181.18
-0.28%1D
USD
NVIDIA xStock (NVDAX) ライブ価格チャート
NVIDIA xStock (NVDAX) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 179.73
$ 179.73$ 179.73
24H 最安値
$ 183.32
$ 183.32$ 183.32
24H 最高値

$ 179.73
$ 179.73$ 179.73

$ 183.32
$ 183.32$ 183.32

$ 195.70857372868676
$ 195.70857372868676$ 195.70857372868676

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

-0.04%

-0.27%

-1.63%

-1.63%

NVIDIA xStock (NVDAX) のリアルタイム価格は $ 181.18 です。過去24時間、NVDAX は最低 $ 179.73 から最高 $ 183.32 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。NVDAX の史上最高値は $ 195.70857372868676 で、史上最安値は $ 150.17117069595338 です。

短期的なパフォーマンスでは、NVDAX は過去1時間で -0.04%、過去24時間で -0.27% 、過去7日間で -1.63% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

NVIDIA xStock (NVDAX) 市場情報

$ 15.41M
$ 15.41M$ 15.41M

$ 59.97K
$ 59.97K$ 59.97K

$ 15.41M
$ 15.41M$ 15.41M

85.05K
85.05K 85.05K

--
----

85,053.85736479
85,053.85736479 85,053.85736479

SOL

NVIDIA xStock の現在の時価総額は $ 15.41M、24時間取引高は $ 59.97K です。NVDAX の循環供給量は 85.05K、総供給量は 85053.85736479 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 15.41M です。

NVIDIA xStock (NVDAX) 価格履歴 USD

NVIDIA xStock の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.5087-0.27%
30日$ +6.02+3.43%
60日$ +3.65+2.05%
90日$ +8.88+5.15%
NVIDIA xStock 本日の価格変動

本日 NVDAX は、 $ -0.5087 (-0.27%) の変動を記録しました。

NVIDIA xStock 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +6.02 (+3.43%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

NVIDIA xStock 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、NVDAX は、 $ +3.65 (+2.05%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

NVIDIA xStock 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +8.88 (+5.15%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

NVIDIA xStock (NVDAX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

NVIDIA xStock 価格履歴ページ を今すぐチェック。

NVIDIA xStock ( NVDAX ) とは何か

NVDAx（NVIDIA xStock）は、ソラナのSPLトークンおよびERC-20トークンとして発行されたトラッカー型証券です。このトークンは、米NVIDIA社の株価（原資産）に連動しており、対象となる暗号資産投資家に対し、ブロックチェーンの利便性を保ちながら、規制に準拠した形でNVIDIA株価へのアクセスを可能にすることを目的としています。

NVIDIA xStock は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 NVIDIA xStock への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が NVIDIA xStock の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

NVIDIA xStock 価格予測 (USD)

NVIDIA xStock (NVDAX) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの NVIDIA xStock (NVDAX) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば NVIDIA xStock の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ NVIDIA xStock の価格予測 をチェック！

NVIDIA xStock (NVDAX) トケノミクス

NVIDIA xStock (NVDAX) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。

NVIDIA xStock ( NVDAX ) の購入方法

NVIDIA xStock の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの NVIDIA xStock 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

NVDAX を現地通貨に

1 NVIDIA xStock (NVDAX) からVND
4,767,751.7
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からAUD
A$279.0172
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からGBP
135.885
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からEUR
155.8148
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からUSD
$181.18
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からMYR
RM764.5796
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からTRY
7,604.1246
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からJPY
¥27,358.18
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からARS
ARS$264,109.7096
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からRUB
14,809.6532
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からINR
15,898.545
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からIDR
Rp3,019,665.4588
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からPHP
10,589.971
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からEGP
￡E.8,615.109
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からBRL
R$974.7484
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からCAD
C$253.652
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からBDT
22,131.137
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からNGN
265,658.7986
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からCOP
$704,980.439
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からZAR
R.3,165.2146
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からUAH
7,575.1358
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からTZS
T.Sh.448,463.9832
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からVES
Bs37,141.9
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からCLP
$171,939.82
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からPKR
Rs51,324.6704
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からKZT
97,723.0566
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からTHB
฿5,959.0102
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からTWD
NT$5,569.4732
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からAED
د.إ664.9306
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からCHF
Fr143.1322
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からHKD
HK$1,407.7686
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からAMD
֏69,469.8474
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からMAD
.د.م1,670.4796
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からMXN
$3,333.712
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からSAR
ريال679.425
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からETB
Br27,354.5564
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からKES
KSh23,397.5852
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からJOD
د.أ128.45662
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からPLN
661.307
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からRON
лв793.5684
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からSEK
kr1,708.5274
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からBGN
лв304.3824
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からHUF
Ft60,858.362
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からCZK
3,801.1564
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からKWD
د.ك55.44108
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からILS
596.0822
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からBOB
Bs1,251.9538
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からAZN
308.006
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からTJS
SM1,663.2324
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からGEL
489.186
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からAOA
Kz165,158.2526
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からBHD
.د.ب68.12368
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からBMD
$181.18
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からDKK
kr1,166.7992
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からHNL
L4,765.034
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からMUR
8,236.4428
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からNAD
$3,139.8494
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からNOK
kr1,820.859
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からNZD
$315.2532
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からPAB
B/.181.18
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からPGK
K773.6386
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からQAR
ر.ق659.4952
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からRSD
дин.18,329.9806
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からUZS
soʻm2,182,891.0642
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からALL
L15,079.6114
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からANG
ƒ324.3122
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からAWG
ƒ326.124
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からBBD
$362.36
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からBAM
KM304.3824
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からBIF
Fr534,299.82
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からBND
$233.7222
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からBSD
$181.18
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からJMD
$29,164.5446
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からKHR
730,563.055
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からKMF
Fr76,457.96
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からLAK
3,938,695.5734
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からLKR
රු54,986.3182
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からMDL
L3,078.2482
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からMGA
Ar812,465.474
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からMOP
P1,451.2518
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からMVR
2,772.054
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からMWK
MK314,548.4098
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からMZN
MT11,579.2138
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からNPR
रु25,517.3912
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からPYG
1,284,928.56
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からRWF
Fr263,254.54
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からSBD
$1,489.2996
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からSCR
2,476.7306
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からSRD
$7,187.4106
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からSVC
$1,585.325
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からSZL
L3,138.0376
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からTMT
m634.13
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からTND
د.ت531.40094
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からTTD
$1,228.4004
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からUGX
Sh631,231.12
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からXAF
Fr102,547.88
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からXCD
$489.186
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からXOF
Fr102,547.88
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からXPF
Fr18,480.36
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からBWP
P2,418.753
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からBZD
$364.1718
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からCVE
$17,206.6646
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からDJF
Fr32,250.04
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からDOP
$11,541.166
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からDZD
د.ج23,589.636
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からFJD
$414.9022
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からGNF
Fr1,575,360.1
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からGTQ
Q1,387.8388
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からGYD
$37,949.9628
1 NVIDIA xStock (NVDAX) からISK
kr22,103.96

NVIDIA xStock についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式NVIDIA xStockウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： NVIDIA xStock に関するその他の質問

NVIDIA xStock (NVDAX) の本日の価値はいくらですか？
NVDAX の USD でのライブ価格は 181.18 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の NVDAX から USD の価格はいくらですか？
NVDAX から USD の現在価格は $ 181.18 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
NVIDIA xStock の時価総額はいくらですか？
NVDAX の時価総額は $ 15.41M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
NVDAX の循環供給量はどれくらいですか？
NVDAX の循環供給量は 85.05K USD です。
NVDAX の史上最高値（ATH）はいくらですか？
NVDAX は史上最高値 195.70857372868676 USD に達しました。
NVDAX の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
NVDAX の史上最安値は 150.17117069595338 USD です。
NVDAX の取引高はいくらですか？
NVDAX の24 時間ライブ取引高は $ 59.97K USD です。
NVDAX は今年さらに上昇しますか？
NVDAX は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、NVDAX 価格予測 をご覧ください。
