Mavryk Network の本日のライブ価格は 0.0474 USD です。MVRK から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで MVRK の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Mavryk Network価格(MVRK)

$0.0474
+0.85%1D
Mavryk Network (MVRK) ライブ価格チャート
Mavryk Network (MVRK) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.0455
24H 最安値
$ 0.0689
24H 最高値

$ 0.0455
$ 0.0689
-5.02%

+0.85%

-22.17%

-22.17%

Mavryk Network (MVRK) のリアルタイム価格は $ 0.0474 です。過去24時間、MVRK は最低 $ 0.0455 から最高 $ 0.0689 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。MVRK の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、MVRK は過去1時間で -5.02%、過去24時間で +0.85% 、過去7日間で -22.17% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Mavryk Network (MVRK) 市場情報

$ 18.75K
$ 18.75K$ 18.75K

$ 47.40M
$ 47.40M$ 47.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MAVRYK

Mavryk Network の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 18.75K です。MVRK の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 47.40M です。

Mavryk Network (MVRK) 価格履歴 USD

Mavryk Network の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +0.0004+0.85%
30日$ -0.0866-64.63%
60日$ +0.0224+89.60%
90日$ +0.0224+89.60%
Mavryk Network 本日の価格変動

本日 MVRK は、 $ +0.0004 (+0.85%) の変動を記録しました。

Mavryk Network 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.0866 (-64.63%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Mavryk Network 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、MVRK は、 $ +0.0224 (+89.60%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Mavryk Network 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.0224 (+89.60%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Mavryk Network (MVRK) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Mavryk Network 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Mavryk Network ( MVRK ) とは何か

Mavryk Networkは次世代のレイヤー1ブロックチェーンであり、100億ドルを超える現実資産（RWA）のトークン化を支えています。そのエコシステムの核となるのはネイティブトークンである$MVRKです。

Mavryk Network は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Mavryk Network への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- MVRK のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Mavryk Network に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Mavryk Network の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Mavryk Network 価格予測 (USD)

Mavryk Network (MVRK) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Mavryk Network (MVRK) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Mavryk Network の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Mavryk Network の価格予測 をチェック！

Mavryk Network (MVRK) トケノミクス

Mavryk Network (MVRK) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ MVRK トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Mavryk Network ( MVRK ) の購入方法

Mavryk Network の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Mavryk Network 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

MVRK を現地通貨に

1 Mavryk Network (MVRK) からVND
1,247.331
1 Mavryk Network (MVRK) からAUD
A$0.072996
1 Mavryk Network (MVRK) からGBP
0.03555
1 Mavryk Network (MVRK) からEUR
0.040764
1 Mavryk Network (MVRK) からUSD
$0.0474
1 Mavryk Network (MVRK) からMYR
RM0.200028
1 Mavryk Network (MVRK) からTRY
1.989378
1 Mavryk Network (MVRK) からJPY
¥7.1574
1 Mavryk Network (MVRK) からARS
ARS$69.095928
1 Mavryk Network (MVRK) からRUB
3.874476
1 Mavryk Network (MVRK) からINR
4.15935
1 Mavryk Network (MVRK) からIDR
Rp789.999684
1 Mavryk Network (MVRK) からPHP
2.77053
1 Mavryk Network (MVRK) からEGP
￡E.2.25387
1 Mavryk Network (MVRK) からBRL
R$0.255012
1 Mavryk Network (MVRK) からCAD
C$0.06636
1 Mavryk Network (MVRK) からBDT
5.78991
1 Mavryk Network (MVRK) からNGN
69.501198
1 Mavryk Network (MVRK) からCOP
$184.43577
1 Mavryk Network (MVRK) からZAR
R.0.826656
1 Mavryk Network (MVRK) からUAH
1.981794
1 Mavryk Network (MVRK) からTZS
T.Sh.117.326376
1 Mavryk Network (MVRK) からVES
Bs9.717
1 Mavryk Network (MVRK) からCLP
$44.9826
1 Mavryk Network (MVRK) からPKR
Rs13.427472
1 Mavryk Network (MVRK) からKZT
25.566138
1 Mavryk Network (MVRK) からTHB
฿1.558986
1 Mavryk Network (MVRK) からTWD
NT$1.457076
1 Mavryk Network (MVRK) からAED
د.إ0.173958
1 Mavryk Network (MVRK) からCHF
Fr0.037446
1 Mavryk Network (MVRK) からHKD
HK$0.368298
1 Mavryk Network (MVRK) からAMD
֏18.174582
1 Mavryk Network (MVRK) からMAD
.د.م0.437028
1 Mavryk Network (MVRK) からMXN
$0.87216
1 Mavryk Network (MVRK) からSAR
ريال0.17775
1 Mavryk Network (MVRK) からETB
Br7.156452
1 Mavryk Network (MVRK) からKES
KSh6.121236
1 Mavryk Network (MVRK) からJOD
د.أ0.0336066
1 Mavryk Network (MVRK) からPLN
0.17301
1 Mavryk Network (MVRK) からRON
лв0.207612
1 Mavryk Network (MVRK) からSEK
kr0.446982
1 Mavryk Network (MVRK) からBGN
лв0.079632
1 Mavryk Network (MVRK) からHUF
Ft15.92166
1 Mavryk Network (MVRK) からCZK
0.994452
1 Mavryk Network (MVRK) からKWD
د.ك0.0145044
1 Mavryk Network (MVRK) からILS
0.155946
1 Mavryk Network (MVRK) からBOB
Bs0.327534
1 Mavryk Network (MVRK) からAZN
0.08058
1 Mavryk Network (MVRK) からTJS
SM0.435132
1 Mavryk Network (MVRK) からGEL
0.12798
1 Mavryk Network (MVRK) からAOA
Kz43.208418
1 Mavryk Network (MVRK) からBHD
.د.ب0.0178224
1 Mavryk Network (MVRK) からBMD
$0.0474
1 Mavryk Network (MVRK) からDKK
kr0.305256
1 Mavryk Network (MVRK) からHNL
L1.24662
1 Mavryk Network (MVRK) からMUR
2.154804
1 Mavryk Network (MVRK) からNAD
$0.821442
1 Mavryk Network (MVRK) からNOK
kr0.47637
1 Mavryk Network (MVRK) からNZD
$0.082476
1 Mavryk Network (MVRK) からPAB
B/.0.0474
1 Mavryk Network (MVRK) からPGK
K0.202398
1 Mavryk Network (MVRK) からQAR
ر.ق0.172536
1 Mavryk Network (MVRK) からRSD
дин.4.795932
1 Mavryk Network (MVRK) からUZS
soʻm571.084206
1 Mavryk Network (MVRK) からALL
L3.945102
1 Mavryk Network (MVRK) からANG
ƒ0.084846
1 Mavryk Network (MVRK) からAWG
ƒ0.08532
1 Mavryk Network (MVRK) からBBD
$0.0948
1 Mavryk Network (MVRK) からBAM
KM0.079632
1 Mavryk Network (MVRK) からBIF
Fr139.7826
1 Mavryk Network (MVRK) からBND
$0.061146
1 Mavryk Network (MVRK) からBSD
$0.0474
1 Mavryk Network (MVRK) からJMD
$7.629978
1 Mavryk Network (MVRK) からKHR
191.12865
1 Mavryk Network (MVRK) からKMF
Fr20.0028
1 Mavryk Network (MVRK) からLAK
1,030.434762
1 Mavryk Network (MVRK) からLKR
රු14.385426
1 Mavryk Network (MVRK) からMDL
L0.805326
1 Mavryk Network (MVRK) からMGA
Ar212.55582
1 Mavryk Network (MVRK) からMOP
P0.379674
1 Mavryk Network (MVRK) からMVR
0.72522
1 Mavryk Network (MVRK) からMWK
MK82.291614
1 Mavryk Network (MVRK) からMZN
MT3.029334
1 Mavryk Network (MVRK) からNPR
रु6.675816
1 Mavryk Network (MVRK) からPYG
336.1608
1 Mavryk Network (MVRK) からRWF
Fr68.8722
1 Mavryk Network (MVRK) からSBD
$0.389628
1 Mavryk Network (MVRK) からSCR
0.647958
1 Mavryk Network (MVRK) からSRD
$1.880358
1 Mavryk Network (MVRK) からSVC
$0.41475
1 Mavryk Network (MVRK) からSZL
L0.820968
1 Mavryk Network (MVRK) からTMT
m0.1659
1 Mavryk Network (MVRK) からTND
د.ت0.1390242
1 Mavryk Network (MVRK) からTTD
$0.321372
1 Mavryk Network (MVRK) からUGX
Sh165.1416
1 Mavryk Network (MVRK) からXAF
Fr26.8284
1 Mavryk Network (MVRK) からXCD
$0.12798
1 Mavryk Network (MVRK) からXOF
Fr26.8284
1 Mavryk Network (MVRK) からXPF
Fr4.8348
1 Mavryk Network (MVRK) からBWP
P0.63279
1 Mavryk Network (MVRK) からBZD
$0.095274
1 Mavryk Network (MVRK) からCVE
$4.501578
1 Mavryk Network (MVRK) からDJF
Fr8.4372
1 Mavryk Network (MVRK) からDOP
$3.01938
1 Mavryk Network (MVRK) からDZD
د.ج6.187596
1 Mavryk Network (MVRK) からFJD
$0.108546
1 Mavryk Network (MVRK) からGNF
Fr412.143
1 Mavryk Network (MVRK) からGTQ
Q0.363084
1 Mavryk Network (MVRK) からGYD
$9.928404
1 Mavryk Network (MVRK) からISK
kr5.7828

Mavryk Network についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Mavryk Networkウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Mavryk Network に関するその他の質問

Mavryk Network (MVRK) の本日の価値はいくらですか？
MVRK の USD でのライブ価格は 0.0474 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の MVRK から USD の価格はいくらですか？
MVRK から USD の現在価格は $ 0.0474 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Mavryk Network の時価総額はいくらですか？
MVRK の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
MVRK の循環供給量はどれくらいですか？
MVRK の循環供給量は -- USD です。
MVRK の史上最高値（ATH）はいくらですか？
MVRK は史上最高値 -- USD に達しました。
MVRK の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
MVRK の史上最安値は -- USD です。
MVRK の取引高はいくらですか？
MVRK の24 時間ライブ取引高は $ 18.75K USD です。
MVRK は今年さらに上昇しますか？
MVRK は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、MVRK 価格予測 をご覧ください。
Mavryk Network (MVRK) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

