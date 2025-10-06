Metti Token の本日のライブ価格は 36.64 USD です。MTT から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで MTT の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Metti Token の本日のライブ価格は 36.64 USD です。MTT から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで MTT の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Metti Token価格(MTT)

1 MTT から USD へのライブ価格：

$36.64
$36.64$36.64
+1.41%1D
USD
Metti Token (MTT) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:35:35 (UTC+8)

Metti Token (MTT) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 35.92
$ 35.92$ 35.92
24H 最安値
$ 38.46
$ 38.46$ 38.46
24H 最高値

$ 35.92
$ 35.92$ 35.92

$ 38.46
$ 38.46$ 38.46

$ 159.13148291639322
$ 159.13148291639322$ 159.13148291639322

$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041$ 3.009680156954041

+0.49%

+1.41%

-5.98%

-5.98%

Metti Token (MTT) のリアルタイム価格は $ 36.64 です。過去24時間、MTT は最低 $ 35.92 から最高 $ 38.46 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。MTT の史上最高値は $ 159.13148291639322 で、史上最安値は $ 3.009680156954041 です。

短期的なパフォーマンスでは、MTT は過去1時間で +0.49%、過去24時間で +1.41% 、過去7日間で -5.98% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Metti Token (MTT) 市場情報

No.3718

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 345.66K
$ 345.66K$ 345.66K

$ 183.20M
$ 183.20M$ 183.20M

0.00
0.00 0.00

5,000,000
5,000,000 5,000,000

4,998,730
4,998,730 4,998,730

0.00%

BSC

Metti Token の現在の時価総額は $ 0.00、24時間取引高は $ 345.66K です。MTT の循環供給量は 0.00、総供給量は 4998730 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 183.20M です。

Metti Token (MTT) 価格履歴 USD

Metti Token の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +0.5094+1.41%
30日$ -22.86-38.43%
60日$ -27.74-43.09%
90日$ -28.36-43.64%
Metti Token 本日の価格変動

本日 MTT は、 $ +0.5094 (+1.41%) の変動を記録しました。

Metti Token 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -22.86 (-38.43%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Metti Token 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、MTT は、 $ -27.74 (-43.09%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Metti Token 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -28.36 (-43.64%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Metti Token (MTT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Metti Token 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Metti Token ( MTT ) とは何か

METTI トークン (MTT) は、OMET/ONFA エコシステム内のマルチユーティリティトークンであり、支払い、取引、ステーキング、FOMOプログラムへの参加、ミニレース、NFTマイニングパッケージの購入などの限定特典のロック解除に使用されます。MTTはガバナンストークンとしても機能し、コミュニティが重要な決定について投票を行うことを可能にし、そのマルチチェーン機能により、DEXプラットフォームとCEXプラットフォーム間のシームレスなスワップを実現しています。デフレ型のトケノミクスモデル、オンチェーンの透明性、スケーラブルなアプリケーション、コミュニティファーストのアプローチにより、MTTは、実用的で現実的な商品やサービスと密接に結びついた持続可能な価値の構築に取り組んでいます。

Metti Token は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Metti Token への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- MTT のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Metti Token に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Metti Token の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Metti Token 価格予測 (USD)

Metti Token (MTT) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Metti Token (MTT) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Metti Token の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Metti Token の価格予測 をチェック！

Metti Token (MTT) トケノミクス

Metti Token (MTT) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ MTT トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Metti Token ( MTT ) の購入方法

Metti Token の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Metti Token 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

MTT を現地通貨に

1 Metti Token (MTT) からVND
964,181.6
1 Metti Token (MTT) からAUD
A$56.0592
1 Metti Token (MTT) からGBP
27.48
1 Metti Token (MTT) からEUR
31.5104
1 Metti Token (MTT) からUSD
$36.64
1 Metti Token (MTT) からMYR
RM154.6208
1 Metti Token (MTT) からTRY
1,537.7808
1 Metti Token (MTT) からJPY
¥5,532.64
1 Metti Token (MTT) からARS
ARS$53,410.8608
1 Metti Token (MTT) からRUB
2,994.9536
1 Metti Token (MTT) からINR
3,214.7936
1 Metti Token (MTT) からIDR
Rp610,666.4224
1 Metti Token (MTT) からPHP
2,142.3408
1 Metti Token (MTT) からEGP
￡E.1,742.9648
1 Metti Token (MTT) からBRL
R$197.1232
1 Metti Token (MTT) からCAD
C$51.296
1 Metti Token (MTT) からBDT
4,475.576
1 Metti Token (MTT) からNGN
53,724.1328
1 Metti Token (MTT) からCOP
$142,568.072
1 Metti Token (MTT) からZAR
R.639.0016
1 Metti Token (MTT) からUAH
1,531.9184
1 Metti Token (MTT) からTZS
T.Sh.90,692.7936
1 Metti Token (MTT) からVES
Bs7,511.2
1 Metti Token (MTT) からCLP
$34,844.64
1 Metti Token (MTT) からPKR
Rs10,379.3792
1 Metti Token (MTT) からKZT
19,762.5168
1 Metti Token (MTT) からTHB
฿1,204.3568
1 Metti Token (MTT) からTWD
NT$1,126.3136
1 Metti Token (MTT) からAED
د.إ134.4688
1 Metti Token (MTT) からCHF
Fr28.9456
1 Metti Token (MTT) からHKD
HK$284.3264
1 Metti Token (MTT) からAMD
֏14,048.8752
1 Metti Token (MTT) からMAD
.د.م337.8208
1 Metti Token (MTT) からMXN
$673.8096
1 Metti Token (MTT) からSAR
ريال137.4
1 Metti Token (MTT) からETB
Br5,531.9072
1 Metti Token (MTT) からKES
KSh4,731.6896
1 Metti Token (MTT) からJOD
د.أ25.97776
1 Metti Token (MTT) からPLN
133.736
1 Metti Token (MTT) からRON
лв160.4832
1 Metti Token (MTT) からSEK
kr345.5152
1 Metti Token (MTT) からBGN
лв61.5552
1 Metti Token (MTT) からHUF
Ft12,295.2848
1 Metti Token (MTT) からCZK
767.9744
1 Metti Token (MTT) からKWD
د.ك11.21184
1 Metti Token (MTT) からILS
120.5456
1 Metti Token (MTT) からBOB
Bs253.1824
1 Metti Token (MTT) からAZN
62.288
1 Metti Token (MTT) からTJS
SM336.3552
1 Metti Token (MTT) からGEL
98.928
1 Metti Token (MTT) からAOA
Kz33,399.9248
1 Metti Token (MTT) からBHD
.د.ب13.77664
1 Metti Token (MTT) からBMD
$36.64
1 Metti Token (MTT) からDKK
kr235.9616
1 Metti Token (MTT) からHNL
L963.632
1 Metti Token (MTT) からMUR
1,665.6544
1 Metti Token (MTT) からNAD
$634.9712
1 Metti Token (MTT) からNOK
kr367.8656
1 Metti Token (MTT) からNZD
$63.7536
1 Metti Token (MTT) からPAB
B/.36.64
1 Metti Token (MTT) からPGK
K156.4528
1 Metti Token (MTT) からQAR
ر.ق133.3696
1 Metti Token (MTT) からRSD
дин.3,705.0368
1 Metti Token (MTT) からUZS
soʻm441,445.6816
1 Metti Token (MTT) からALL
L3,049.5472
1 Metti Token (MTT) からANG
ƒ65.5856
1 Metti Token (MTT) からAWG
ƒ65.952
1 Metti Token (MTT) からBBD
$73.28
1 Metti Token (MTT) からBAM
KM61.5552
1 Metti Token (MTT) からBIF
Fr108,051.36
1 Metti Token (MTT) からBND
$47.2656
1 Metti Token (MTT) からBSD
$36.64
1 Metti Token (MTT) からJMD
$5,897.9408
1 Metti Token (MTT) からKHR
147,741.64
1 Metti Token (MTT) からKMF
Fr15,462.08
1 Metti Token (MTT) からLAK
796,521.7232
1 Metti Token (MTT) からLKR
රු11,119.8736
1 Metti Token (MTT) からMDL
L622.5136
1 Metti Token (MTT) からMGA
Ar164,304.752
1 Metti Token (MTT) からMOP
P293.4864
1 Metti Token (MTT) からMVR
560.592
1 Metti Token (MTT) からMWK
MK63,611.0704
1 Metti Token (MTT) からMZN
MT2,341.6624
1 Metti Token (MTT) からNPR
रु5,160.3776
1 Metti Token (MTT) からPYG
259,850.88
1 Metti Token (MTT) からRWF
Fr53,237.92
1 Metti Token (MTT) からSBD
$301.1808
1 Metti Token (MTT) からSCR
500.8688
1 Metti Token (MTT) からSRD
$1,453.5088
1 Metti Token (MTT) からSVC
$320.6
1 Metti Token (MTT) からSZL
L634.6048
1 Metti Token (MTT) からTMT
m128.24
1 Metti Token (MTT) からTND
د.ت107.46512
1 Metti Token (MTT) からTTD
$248.4192
1 Metti Token (MTT) からUGX
Sh127,653.76
1 Metti Token (MTT) からXAF
Fr20,701.6
1 Metti Token (MTT) からXCD
$98.928
1 Metti Token (MTT) からXOF
Fr20,701.6
1 Metti Token (MTT) からXPF
Fr3,737.28
1 Metti Token (MTT) からBWP
P489.144
1 Metti Token (MTT) からBZD
$73.6464
1 Metti Token (MTT) からCVE
$3,479.7008
1 Metti Token (MTT) からDJF
Fr6,521.92
1 Metti Token (MTT) からDOP
$2,333.968
1 Metti Token (MTT) からDZD
د.ج4,781.8864
1 Metti Token (MTT) からFJD
$83.9056
1 Metti Token (MTT) からGNF
Fr318,584.8
1 Metti Token (MTT) からGTQ
Q280.6624
1 Metti Token (MTT) からGYD
$7,674.6144
1 Metti Token (MTT) からISK
kr4,470.08

Metti Token資料

Metti Token についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Metti Tokenウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Metti Token に関するその他の質問

Metti Token (MTT) の本日の価値はいくらですか？
MTT の USD でのライブ価格は 36.64 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の MTT から USD の価格はいくらですか？
MTT から USD の現在価格は $ 36.64 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Metti Token の時価総額はいくらですか？
MTT の時価総額は $ 0.00 USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
MTT の循環供給量はどれくらいですか？
MTT の循環供給量は 0.00 USD です。
MTT の史上最高値（ATH）はいくらですか？
MTT は史上最高値 159.13148291639322 USD に達しました。
MTT の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
MTT の史上最安値は 3.009680156954041 USD です。
MTT の取引高はいくらですか？
MTT の24 時間ライブ取引高は $ 345.66K USD です。
MTT は今年さらに上昇しますか？
MTT は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、MTT 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:35:35 (UTC+8)

Metti Token (MTT) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

トップニュース

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

MTT から USD の計算機

金額

MTT
MTT
USD
USD

1 MTT = 36.64 USD

MTT を取引

MTT/USDT
$36.64
$36.64$36.64
+1.41%

