Black Mirror の本日のライブ価格は 0.010647 USD です。MIRROR から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで MIRROR の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Black Mirror の本日のライブ価格は 0.010647 USD です。MIRROR から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで MIRROR の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

MIRROR についての詳細

MIRROR 価格情報

MIRROR ホワイトペーパー

MIRROR 公式ウェブサイト

MIRROR トケノミクス

MIRROR 価格予測

MIRROR 履歴

MIRROR 購入ガイド

MIRROR から法定通貨への変換

MIRROR 現物

MIRROR USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Black Mirror ロゴ

Black Mirror価格(MIRROR)

1 MIRROR から USD へのライブ価格：

$0.010644
$0.010644$0.010644
-7.12%1D
USD
Black Mirror (MIRROR) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:40:06 (UTC+8)

Black Mirror (MIRROR) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.009958
$ 0.009958$ 0.009958
24H 最安値
$ 0.012541
$ 0.012541$ 0.012541
24H 最高値

$ 0.009958
$ 0.009958$ 0.009958

$ 0.012541
$ 0.012541$ 0.012541

$ 0.08619121021102388
$ 0.08619121021102388$ 0.08619121021102388

$ 0.009267082984221365
$ 0.009267082984221365$ 0.009267082984221365

+5.66%

-7.12%

-7.10%

-7.10%

Black Mirror (MIRROR) のリアルタイム価格は $ 0.010647 です。過去24時間、MIRROR は最低 $ 0.009958 から最高 $ 0.012541 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。MIRROR の史上最高値は $ 0.08619121021102388 で、史上最安値は $ 0.009267082984221365 です。

短期的なパフォーマンスでは、MIRROR は過去1時間で +5.66%、過去24時間で -7.12% 、過去7日間で -7.10% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Black Mirror (MIRROR) 市場情報

No.2175

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 94.61K
$ 94.61K$ 94.61K

$ 10.65M
$ 10.65M$ 10.65M

95.98M
95.98M 95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.59%

BASE

Black Mirror の現在の時価総額は $ 1.02M、24時間取引高は $ 94.61K です。MIRROR の循環供給量は 95.98M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 10.65M です。

Black Mirror (MIRROR) 価格履歴 USD

Black Mirror の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.00081595-7.12%
30日$ -0.025263-70.36%
60日$ -0.009353-46.77%
90日$ -0.009353-46.77%
Black Mirror 本日の価格変動

本日 MIRROR は、 $ -0.00081595 (-7.12%) の変動を記録しました。

Black Mirror 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.025263 (-70.36%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Black Mirror 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、MIRROR は、 $ -0.009353 (-46.77%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Black Mirror 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.009353 (-46.77%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Black Mirror (MIRROR) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Black Mirror 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Black Mirror ( MIRROR ) とは何か

Black Mirrorの世界観を公式にオンチェーンで拡張―象徴的なテレビシリーズを、コミュニティが所有・形作り・推進するインタラクティブなエンターテインメントエコシステムへと変革します。

Black Mirror は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Black Mirror への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- MIRROR のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Black Mirror に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Black Mirror の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Black Mirror 価格予測 (USD)

Black Mirror (MIRROR) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Black Mirror (MIRROR) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Black Mirror の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Black Mirror の価格予測 をチェック！

Black Mirror (MIRROR) トケノミクス

Black Mirror (MIRROR) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ MIRROR トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Black Mirror ( MIRROR ) の購入方法

Black Mirror の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Black Mirror 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

MIRROR を現地通貨に

1 Black Mirror (MIRROR) からVND
280.175805
1 Black Mirror (MIRROR) からAUD
A$0.01639638
1 Black Mirror (MIRROR) からGBP
0.00798525
1 Black Mirror (MIRROR) からEUR
0.00915642
1 Black Mirror (MIRROR) からUSD
$0.010647
1 Black Mirror (MIRROR) からMYR
RM0.04493034
1 Black Mirror (MIRROR) からTRY
0.44685459
1 Black Mirror (MIRROR) からJPY
¥1.607697
1 Black Mirror (MIRROR) からARS
ARS$15.52034484
1 Black Mirror (MIRROR) からRUB
0.86954049
1 Black Mirror (MIRROR) からINR
0.93427425
1 Black Mirror (MIRROR) からIDR
Rp177.44992902
1 Black Mirror (MIRROR) からPHP
0.62231715
1 Black Mirror (MIRROR) からEGP
￡E.0.50647779
1 Black Mirror (MIRROR) からBRL
R$0.05728086
1 Black Mirror (MIRROR) からCAD
C$0.0149058
1 Black Mirror (MIRROR) からBDT
1.30180869
1 Black Mirror (MIRROR) からNGN
15.58848564
1 Black Mirror (MIRROR) からCOP
$41.42800935
1 Black Mirror (MIRROR) からZAR
R.0.18600309
1 Black Mirror (MIRROR) からUAH
0.44472519
1 Black Mirror (MIRROR) からTZS
T.Sh.26.35388028
1 Black Mirror (MIRROR) からVES
Bs2.182635
1 Black Mirror (MIRROR) からCLP
$10.11465
1 Black Mirror (MIRROR) からPKR
Rs3.01608216
1 Black Mirror (MIRROR) からKZT
5.73649713
1 Black Mirror (MIRROR) からTHB
฿0.35017983
1 Black Mirror (MIRROR) からTWD
NT$0.32739525
1 Black Mirror (MIRROR) からAED
د.إ0.03907449
1 Black Mirror (MIRROR) からCHF
Fr0.00841113
1 Black Mirror (MIRROR) からHKD
HK$0.08262072
1 Black Mirror (MIRROR) からAMD
֏4.07300985
1 Black Mirror (MIRROR) からMAD
.د.م0.09848475
1 Black Mirror (MIRROR) からMXN
$0.1959048
1 Black Mirror (MIRROR) からSAR
ريال0.03992625
1 Black Mirror (MIRROR) からETB
Br1.59885999
1 Black Mirror (MIRROR) からKES
KSh1.37484711
1 Black Mirror (MIRROR) からJOD
د.أ0.007548723
1 Black Mirror (MIRROR) からPLN
0.03886155
1 Black Mirror (MIRROR) からRON
лв0.04663386
1 Black Mirror (MIRROR) からSEK
kr0.10040121
1 Black Mirror (MIRROR) からBGN
лв0.01788696
1 Black Mirror (MIRROR) からHUF
Ft3.5763273
1 Black Mirror (MIRROR) からCZK
0.22337406
1 Black Mirror (MIRROR) からKWD
د.ك0.003257982
1 Black Mirror (MIRROR) からILS
0.03502863
1 Black Mirror (MIRROR) からBOB
Bs0.0734643
1 Black Mirror (MIRROR) からAZN
0.0180999
1 Black Mirror (MIRROR) からTJS
SM0.09816534
1 Black Mirror (MIRROR) からGEL
0.0287469
1 Black Mirror (MIRROR) からAOA
Kz9.70548579
1 Black Mirror (MIRROR) からBHD
.د.ب0.004003272
1 Black Mirror (MIRROR) からBMD
$0.010647
1 Black Mirror (MIRROR) からDKK
kr0.06856668
1 Black Mirror (MIRROR) からHNL
L0.27969669
1 Black Mirror (MIRROR) からMUR
0.48401262
1 Black Mirror (MIRROR) からNAD
$0.18600309
1 Black Mirror (MIRROR) からNOK
kr0.10700235
1 Black Mirror (MIRROR) からNZD
$0.01852578
1 Black Mirror (MIRROR) からPAB
B/.0.010647
1 Black Mirror (MIRROR) からPGK
K0.0447174
1 Black Mirror (MIRROR) からQAR
ر.ق0.03875508
1 Black Mirror (MIRROR) からRSD
дин.1.07715699
1 Black Mirror (MIRROR) からUZS
soʻm128.27707893
1 Black Mirror (MIRROR) からALL
L0.88710804
1 Black Mirror (MIRROR) からANG
ƒ0.01905813
1 Black Mirror (MIRROR) からAWG
ƒ0.0191646
1 Black Mirror (MIRROR) からBBD
$0.021294
1 Black Mirror (MIRROR) からBAM
KM0.01788696
1 Black Mirror (MIRROR) からBIF
Fr31.398003
1 Black Mirror (MIRROR) からBND
$0.01373463
1 Black Mirror (MIRROR) からBSD
$0.010647
1 Black Mirror (MIRROR) からJMD
$1.71139878
1 Black Mirror (MIRROR) からKHR
42.93136575
1 Black Mirror (MIRROR) からKMF
Fr4.493034
1 Black Mirror (MIRROR) からLAK
231.45651711
1 Black Mirror (MIRROR) からLKR
රු3.2292351
1 Black Mirror (MIRROR) からMDL
L0.18142488
1 Black Mirror (MIRROR) からMGA
Ar47.53118916
1 Black Mirror (MIRROR) からMOP
P0.085176
1 Black Mirror (MIRROR) からMVR
0.1628991
1 Black Mirror (MIRROR) からMWK
MK18.4523157
1 Black Mirror (MIRROR) からMZN
MT0.68044977
1 Black Mirror (MIRROR) からNPR
रु1.4948388
1 Black Mirror (MIRROR) からPYG
75.508524
1 Black Mirror (MIRROR) からRWF
Fr15.448797
1 Black Mirror (MIRROR) からSBD
$0.08751834
1 Black Mirror (MIRROR) からSCR
0.14554449
1 Black Mirror (MIRROR) からSRD
$0.42236649
1 Black Mirror (MIRROR) からSVC
$0.09305478
1 Black Mirror (MIRROR) からSZL
L0.18600309
1 Black Mirror (MIRROR) からTMT
m0.0372645
1 Black Mirror (MIRROR) からTND
د.ت0.031227651
1 Black Mirror (MIRROR) からTTD
$0.07218666
1 Black Mirror (MIRROR) からUGX
Sh37.094148
1 Black Mirror (MIRROR) からXAF
Fr6.026202
1 Black Mirror (MIRROR) からXCD
$0.0287469
1 Black Mirror (MIRROR) からXOF
Fr6.026202
1 Black Mirror (MIRROR) からXPF
Fr1.085994
1 Black Mirror (MIRROR) からBWP
P0.15289092
1 Black Mirror (MIRROR) からBZD
$0.02140047
1 Black Mirror (MIRROR) からCVE
$1.01157147
1 Black Mirror (MIRROR) からDJF
Fr1.895166
1 Black Mirror (MIRROR) からDOP
$0.67672332
1 Black Mirror (MIRROR) からDZD
د.ج1.39007232
1 Black Mirror (MIRROR) からFJD
$0.02438163
1 Black Mirror (MIRROR) からGNF
Fr92.575665
1 Black Mirror (MIRROR) からGTQ
Q0.08144955
1 Black Mirror (MIRROR) からGYD
$2.2273524
1 Black Mirror (MIRROR) からISK
kr1.298934

Black Mirror資料

Black Mirror についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Black Mirrorウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Black Mirror に関するその他の質問

Black Mirror (MIRROR) の本日の価値はいくらですか？
MIRROR の USD でのライブ価格は 0.010647 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の MIRROR から USD の価格はいくらですか？
MIRROR から USD の現在価格は $ 0.010647 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Black Mirror の時価総額はいくらですか？
MIRROR の時価総額は $ 1.02M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
MIRROR の循環供給量はどれくらいですか？
MIRROR の循環供給量は 95.98M USD です。
MIRROR の史上最高値（ATH）はいくらですか？
MIRROR は史上最高値 0.08619121021102388 USD に達しました。
MIRROR の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
MIRROR の史上最安値は 0.009267082984221365 USD です。
MIRROR の取引高はいくらですか？
MIRROR の24 時間ライブ取引高は $ 94.61K USD です。
MIRROR は今年さらに上昇しますか？
MIRROR は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、MIRROR 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 19:40:06 (UTC+8)

Black Mirror (MIRROR) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

トップニュース

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
もっと見る

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

MIRROR から USD の計算機

金額

MIRROR
MIRROR
USD
USD

1 MIRROR = 0.010647 USD

MIRROR を取引

MIRROR/USDT
$0.010644
$0.010644$0.010644
-7.14%

今すぐMEXCに参加しましょう

-- 現物メイカー手数料、-- 現物テイカー手数料
-- 先物メイカー手数料、-- 先物テイカー手数料