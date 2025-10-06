Meta Platforms の本日のライブ価格は 735.71 USD です。METAON から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで METAON の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Meta Platforms の本日のライブ価格は 735.71 USD です。METAON から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで METAON の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

METAON についての詳細

METAON 価格情報

METAON 公式ウェブサイト

METAON トケノミクス

METAON 価格予測

METAON 履歴

METAON 購入ガイド

METAON から法定通貨への変換

Meta Platforms ロゴ

Meta Platforms価格(METAON)

1 METAON から USD へのライブ価格：

$735.77
+0.49%1D
USD
Meta Platforms (METAON) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:01:38 (UTC+8)

Meta Platforms (METAON) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 729.32
24H 最安値
$ 738.03
24H 最高値

$ 729.32
$ 738.03
$ 783.5142352704004
$ 697.2743680767724
+0.33%

+0.49%

+3.08%

+3.08%

Meta Platforms (METAON) のリアルタイム価格は $ 735.71 です。過去24時間、METAON は最低 $ 729.32 から最高 $ 738.03 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。METAON の史上最高値は $ 783.5142352704004 で、史上最安値は $ 697.2743680767724 です。

短期的なパフォーマンスでは、METAON は過去1時間で +0.33%、過去24時間で +0.49% 、過去7日間で +3.08% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Meta Platforms (METAON) 市場情報

No.1876

$ 1.82M
$ 55.97K
$ 1.82M
2.48K
2,475.947191
ETH

Meta Platforms の現在の時価総額は $ 1.82M、24時間取引高は $ 55.97K です。METAON の循環供給量は 2.48K、総供給量は 2475.947191 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 1.82M です。

Meta Platforms (METAON) 価格履歴 USD

Meta Platforms の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +3.5877+0.49%
30日$ -40.22-5.19%
60日$ +55.71+8.19%
90日$ +55.71+8.19%
Meta Platforms 本日の価格変動

本日 METAON は、 $ +3.5877 (+0.49%) の変動を記録しました。

Meta Platforms 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -40.22 (-5.19%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Meta Platforms 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、METAON は、 $ +55.71 (+8.19%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Meta Platforms 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +55.71 (+8.19%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Meta Platforms (METAON) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Meta Platforms 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Meta Platforms ( METAON ) とは何か

Ondoはブロックチェーン技術を活用する企業です。その使命は、金融市場をオンチェーン化するためのプラットフォーム、資産、およびインフラを構築し、オープンな経済への移行を加速させることです。

Meta Platforms は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Meta Platforms への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- METAON のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Meta Platforms に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Meta Platforms の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Meta Platforms 価格予測 (USD)

Meta Platforms (METAON) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Meta Platforms (METAON) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Meta Platforms の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Meta Platforms の価格予測 をチェック！

Meta Platforms (METAON) トケノミクス

Meta Platforms (METAON) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ METAON トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Meta Platforms ( METAON ) の購入方法

Meta Platforms の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Meta Platforms 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

METAON を現地通貨に

Meta Platforms資料

Meta Platforms についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式Meta Platformsウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Meta Platforms に関するその他の質問

Meta Platforms (METAON) の本日の価値はいくらですか？
METAON の USD でのライブ価格は 735.71 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の METAON から USD の価格はいくらですか？
METAON から USD の現在価格は $ 735.71 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Meta Platforms の時価総額はいくらですか？
METAON の時価総額は $ 1.82M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
METAON の循環供給量はどれくらいですか？
METAON の循環供給量は 2.48K USD です。
METAON の史上最高値（ATH）はいくらですか？
METAON は史上最高値 783.5142352704004 USD に達しました。
METAON の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
METAON の史上最安値は 697.2743680767724 USD です。
METAON の取引高はいくらですか？
METAON の24 時間ライブ取引高は $ 55.97K USD です。
METAON は今年さらに上昇しますか？
METAON は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、METAON 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 19:01:38 (UTC+8)

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

