Juventus 本日の価格

Juventus (JUV) の本日のライブ価格は ¥ 0.3169 で、直近24時間で 0.38% 変動しました。現在の JUV から JPY への変換レートは、¥ 0.3169 につき JUV です。

Juventus は現在、時価総額 ¥ 4.95M で #1183 位、循環供給量は 15.61M JUV です。直近24時間の JUV は、¥ 0.3144 (安値) から ¥ 0.3204 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 5,982.54008345、史上最安値は ¥ 49.8463687654576138 です。

短期的なパフォーマンスでは、JUV は直近1時間で +0.50%、直近7日間で +1.50% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.68K に達しました。

Juventus (JUV) 市場情報

ランキング No.1183 時価総額 ¥ 4.95M¥ 4.95M ¥ 4.95M 取引高 (24H) ¥ 56.68K¥ 56.68K ¥ 56.68K 完全希薄化後時価総額 ¥ 6.32M¥ 6.32M ¥ 6.32M 循環供給量 15.61M 15.61M 15.61M 最大供給量 19,956,000 19,956,000 19,956,000 総供給量 19,956,000 19,956,000 19,956,000 循環率 78.23% パブリックブロックチェーン CHZ

Juventus の現在の時価総額は ¥ 4.95M、24時間取引高は ¥ 56.68K です。JUV の循環供給量は 15.61M、総供給量は 19956000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 6.32M です。