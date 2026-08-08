gitlawb 本日の価格

gitlawb (GITLAWB) の本日のライブ価格は ¥ 0.00002403 で、直近24時間で 1.51% 変動しました。現在の GITLAWB から JPY への変換レートは、¥ 0.00002403 につき GITLAWB です。

gitlawb は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- GITLAWB です。直近24時間の GITLAWB は、¥ 0.00002367 (安値) から ¥ 0.00002542 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、GITLAWB は直近1時間で -2.16%、直近7日間で +18.84% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.17K に達しました。

gitlawb (GITLAWB) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 57.17K¥ 57.17K ¥ 57.17K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.40M¥ 2.40M ¥ 2.40M 循環供給量 ---- -- 総供給量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 パブリックブロックチェーン BASE

gitlawb の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 57.17K です。GITLAWB の循環供給量は --、総供給量は 100000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.40M です。