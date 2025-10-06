FreeStyle Classic の本日のライブ価格は 0.08298 USD です。FST から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで FST の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。FreeStyle Classic の本日のライブ価格は 0.08298 USD です。FST から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで FST の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

FreeStyle Classic価格(FST)

$0.08298
-13.14%1D
FreeStyle Classic (FST) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:34:03 (UTC+8)

FreeStyle Classic (FST) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.0826
24H 最安値
$ 0.09699
24H 最高値

$ 0.0826
$ 0.09699
$ 0.16619478956911515
$ 0.025653004858575232
-0.66%

-13.13%

-22.78%

-22.78%

FreeStyle Classic (FST) のリアルタイム価格は $ 0.08298 です。過去24時間、FST は最低 $ 0.0826 から最高 $ 0.09699 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。FST の史上最高値は $ 0.16619478956911515 で、史上最安値は $ 0.025653004858575232 です。

短期的なパフォーマンスでは、FST は過去1時間で -0.66%、過去24時間で -13.13% 、過去7日間で -22.78% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

FreeStyle Classic (FST) 市場情報

No.1276

$ 6.79M
$ 56.01K
$ 82.98M
81.85M
1,000,000,000
1,000,000,000
8.18%

BSC

FreeStyle Classic の現在の時価総額は $ 6.79M、24時間取引高は $ 56.01K です。FST の循環供給量は 81.85M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 82.98M です。

FreeStyle Classic (FST) 価格履歴 USD

FreeStyle Classic の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.012553-13.13%
30日$ -0.0378-31.30%
60日$ +0.07298+729.80%
90日$ +0.07298+729.80%
FreeStyle Classic 本日の価格変動

本日 FST は、 $ -0.012553 (-13.13%) の変動を記録しました。

FreeStyle Classic 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.0378 (-31.30%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

FreeStyle Classic 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、FST は、 $ +0.07298 (+729.80%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

FreeStyle Classic 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.07298 (+729.80%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

FreeStyle Classic (FST) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

FreeStyle Classic 価格履歴ページ を今すぐチェック。

FreeStyle Classic ( FST ) とは何か

FreeStyle Classicは単なるエンターテインメントではありません——それは文化のアイコンがブロックチェーン上で再誕したものです。ストリートから世界的な舞台まで、フリースタイルは常にスポーツを超える存在でした。それはライフスタイルであり、言語であり、運動です。その遺産は今、Web3へと進化します：文化、ミーム、コミュニティが交差する場所で、すべての参加者が物語の共同所有者となるのです。

FreeStyle Classic は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 FreeStyle Classic への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

- FST のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で FreeStyle Classic に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が FreeStyle Classic の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

FreeStyle Classic 価格予測 (USD)

FreeStyle Classic (FST) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの FreeStyle Classic (FST) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば FreeStyle Classic の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ FreeStyle Classic の価格予測 をチェック！

FreeStyle Classic (FST) トケノミクス

FreeStyle Classic (FST) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ FST トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

FreeStyle Classic ( FST ) の購入方法

FreeStyle Classic の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの FreeStyle Classic 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

FST を現地通貨に

1 FreeStyle Classic (FST) からVND
2,183.6187
1 FreeStyle Classic (FST) からAUD
A$0.1269594
1 FreeStyle Classic (FST) からGBP
0.062235
1 FreeStyle Classic (FST) からEUR
0.0713628
1 FreeStyle Classic (FST) からUSD
$0.08298
1 FreeStyle Classic (FST) からMYR
RM0.3501756
1 FreeStyle Classic (FST) からTRY
3.4826706
1 FreeStyle Classic (FST) からJPY
¥12.52998
1 FreeStyle Classic (FST) からARS
ARS$120.9616056
1 FreeStyle Classic (FST) からRUB
6.7827852
1 FreeStyle Classic (FST) からINR
7.2806652
1 FreeStyle Classic (FST) からIDR
Rp1,382.9994468
1 FreeStyle Classic (FST) からPHP
4.8518406
1 FreeStyle Classic (FST) からEGP
￡E.3.9473586
1 FreeStyle Classic (FST) からBRL
R$0.4464324
1 FreeStyle Classic (FST) からCAD
C$0.116172
1 FreeStyle Classic (FST) からBDT
10.136007
1 FreeStyle Classic (FST) からNGN
121.6710846
1 FreeStyle Classic (FST) からCOP
$322.879329
1 FreeStyle Classic (FST) からZAR
R.1.4471712
1 FreeStyle Classic (FST) からUAH
3.4693938
1 FreeStyle Classic (FST) からTZS
T.Sh.205.3954152
1 FreeStyle Classic (FST) からVES
Bs17.0109
1 FreeStyle Classic (FST) からCLP
$78.91398
1 FreeStyle Classic (FST) からPKR
Rs23.5065744
1 FreeStyle Classic (FST) からKZT
44.7569226
1 FreeStyle Classic (FST) からTHB
฿2.7275526
1 FreeStyle Classic (FST) からTWD
NT$2.5508052
1 FreeStyle Classic (FST) からAED
د.إ0.3045366
1 FreeStyle Classic (FST) からCHF
Fr0.0655542
1 FreeStyle Classic (FST) からHKD
HK$0.6439248
1 FreeStyle Classic (FST) からAMD
֏31.8170214
1 FreeStyle Classic (FST) からMAD
.د.م0.7650756
1 FreeStyle Classic (FST) からMXN
$1.5260022
1 FreeStyle Classic (FST) からSAR
ريال0.311175
1 FreeStyle Classic (FST) からETB
Br12.5283204
1 FreeStyle Classic (FST) からKES
KSh10.7160372
1 FreeStyle Classic (FST) からJOD
د.أ0.05883282
1 FreeStyle Classic (FST) からPLN
0.302877
1 FreeStyle Classic (FST) からRON
лв0.3634524
1 FreeStyle Classic (FST) からSEK
kr0.7825014
1 FreeStyle Classic (FST) からBGN
лв0.1394064
1 FreeStyle Classic (FST) からHUF
Ft27.8455986
1 FreeStyle Classic (FST) からCZK
1.7392608
1 FreeStyle Classic (FST) からKWD
د.ك0.02539188
1 FreeStyle Classic (FST) からILS
0.2730042
1 FreeStyle Classic (FST) からBOB
Bs0.5733918
1 FreeStyle Classic (FST) からAZN
0.141066
1 FreeStyle Classic (FST) からTJS
SM0.7617564
1 FreeStyle Classic (FST) からGEL
0.224046
1 FreeStyle Classic (FST) からAOA
Kz75.6420786
1 FreeStyle Classic (FST) からBHD
.د.ب0.03120048
1 FreeStyle Classic (FST) からBMD
$0.08298
1 FreeStyle Classic (FST) からDKK
kr0.5343912
1 FreeStyle Classic (FST) からHNL
L2.182374
1 FreeStyle Classic (FST) からMUR
3.7722708
1 FreeStyle Classic (FST) からNAD
$1.4380434
1 FreeStyle Classic (FST) からNOK
kr0.8331192
1 FreeStyle Classic (FST) からNZD
$0.1443852
1 FreeStyle Classic (FST) からPAB
B/.0.08298
1 FreeStyle Classic (FST) からPGK
K0.3543246
1 FreeStyle Classic (FST) からQAR
ر.ق0.3020472
1 FreeStyle Classic (FST) からRSD
дин.8.3909376
1 FreeStyle Classic (FST) からUZS
soʻm999.7588062
1 FreeStyle Classic (FST) からALL
L6.9064254
1 FreeStyle Classic (FST) からANG
ƒ0.1485342
1 FreeStyle Classic (FST) からAWG
ƒ0.149364
1 FreeStyle Classic (FST) からBBD
$0.16596
1 FreeStyle Classic (FST) からBAM
KM0.1394064
1 FreeStyle Classic (FST) からBIF
Fr244.70802
1 FreeStyle Classic (FST) からBND
$0.1070442
1 FreeStyle Classic (FST) からBSD
$0.08298
1 FreeStyle Classic (FST) からJMD
$13.3572906
1 FreeStyle Classic (FST) からKHR
334.596105
1 FreeStyle Classic (FST) からKMF
Fr35.01756
1 FreeStyle Classic (FST) からLAK
1,803.9130074
1 FreeStyle Classic (FST) からLKR
රු25.1836002
1 FreeStyle Classic (FST) からMDL
L1.4098302
1 FreeStyle Classic (FST) からMGA
Ar372.107214
1 FreeStyle Classic (FST) からMOP
P0.6646698
1 FreeStyle Classic (FST) からMVR
1.269594
1 FreeStyle Classic (FST) からMWK
MK144.0624078
1 FreeStyle Classic (FST) からMZN
MT5.3032518
1 FreeStyle Classic (FST) からNPR
रु11.6869032
1 FreeStyle Classic (FST) からPYG
588.49416
1 FreeStyle Classic (FST) からRWF
Fr120.56994
1 FreeStyle Classic (FST) からSBD
$0.6820956
1 FreeStyle Classic (FST) からSCR
1.1343366
1 FreeStyle Classic (FST) からSRD
$3.2918166
1 FreeStyle Classic (FST) からSVC
$0.726075
1 FreeStyle Classic (FST) からSZL
L1.4372136
1 FreeStyle Classic (FST) からTMT
m0.29043
1 FreeStyle Classic (FST) からTND
د.ت0.24338034
1 FreeStyle Classic (FST) からTTD
$0.5626044
1 FreeStyle Classic (FST) からUGX
Sh289.10232
1 FreeStyle Classic (FST) からXAF
Fr46.8837
1 FreeStyle Classic (FST) からXCD
$0.224046
1 FreeStyle Classic (FST) からXOF
Fr46.8837
1 FreeStyle Classic (FST) からXPF
Fr8.46396
1 FreeStyle Classic (FST) からBWP
P1.107783
1 FreeStyle Classic (FST) からBZD
$0.1667898
1 FreeStyle Classic (FST) からCVE
$7.8806106
1 FreeStyle Classic (FST) からDJF
Fr14.77044
1 FreeStyle Classic (FST) からDOP
$5.285826
1 FreeStyle Classic (FST) からDZD
د.ج10.8297198
1 FreeStyle Classic (FST) からFJD
$0.1900242
1 FreeStyle Classic (FST) からGNF
Fr721.5111
1 FreeStyle Classic (FST) からGTQ
Q0.6356268
1 FreeStyle Classic (FST) からGYD
$17.3809908
1 FreeStyle Classic (FST) からISK
kr10.12356

FreeStyle Classic資料

FreeStyle Classic についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式FreeStyle Classicウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： FreeStyle Classic に関するその他の質問

FreeStyle Classic (FST) の本日の価値はいくらですか？
FST の USD でのライブ価格は 0.08298 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の FST から USD の価格はいくらですか？
FST から USD の現在価格は $ 0.08298 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
FreeStyle Classic の時価総額はいくらですか？
FST の時価総額は $ 6.79M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
FST の循環供給量はどれくらいですか？
FST の循環供給量は 81.85M USD です。
FST の史上最高値（ATH）はいくらですか？
FST は史上最高値 0.16619478956911515 USD に達しました。
FST の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
FST の史上最安値は 0.025653004858575232 USD です。
FST の取引高はいくらですか？
FST の24 時間ライブ取引高は $ 56.01K USD です。
FST は今年さらに上昇しますか？
FST は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、FST 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:34:03 (UTC+8)

FreeStyle Classic (FST) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

トップニュース

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
もっと見る

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

