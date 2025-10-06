StablR Euro の本日のライブ価格は 1.158 USD です。EURR から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで EURR の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。StablR Euro の本日のライブ価格は 1.158 USD です。EURR から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで EURR の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

$1.158
$1.158$1.158
StablR Euro (EURR) ライブ価格チャート
StablR Euro (EURR) 価格情報 (USD)

$ 1.158
$ 1.158
StablR Euro (EURR) のリアルタイム価格は $ 1.158 です。過去24時間、EURR は最低 $ 1.158 から最高 $ 1.161 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。EURR の史上最高値は $ 1.4634306829935808 で、史上最安値は $ 1.0191650915551662 です。

短期的なパフォーマンスでは、EURR は過去1時間で 0.00%、過去24時間で -0.08% 、過去7日間で +2.93% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

StablR Euro (EURR) 市場情報

No.1025

$ 13.41M
$ 13.41M$ 13.41M

$ 73.60
$ 73.60$ 73.60

$ 13.41M
$ 13.41M$ 13.41M

11.58M
11.58M 11.58M

11,583,541.95
11,583,541.95 11,583,541.95

ETH

StablR Euro の現在の時価総額は $ 13.41M、24時間取引高は $ 73.60 です。EURR の循環供給量は 11.58M、総供給量は 11583541.95 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 13.41M です。

StablR Euro (EURR) 価格履歴 USD

StablR Euro の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.00093-0.08%
30日$ -0.016-1.37%
60日$ -0.011-0.95%
90日$ -0.03-2.53%
StablR Euro 本日の価格変動

本日 EURR は、 $ -0.00093 (-0.08%) の変動を記録しました。

StablR Euro 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.016 (-1.37%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

StablR Euro 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、EURR は、 $ -0.011 (-0.95%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

StablR Euro 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.03 (-2.53%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

StablR Euro (EURR) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

StablR Euro 価格履歴ページ を今すぐチェック。

StablR Euro ( EURR ) とは何か

StablR Euro (EURR) は、ユーロにペッグされており、1:1の比率で交換可能なユーロ建てステーブルコインです。このステーブルコインは、法定通貨および短期国債によって担保されています。StablR Euro (EURR) の主な目的は、従来の通貨に代わるデジタル代替手段として、より効率的で安全かつアクセスしやすいデジタル通貨を提供することにあります。StablR Euro (EURR) は、交換手段、価値の保存手段、および会計単位として使用可能です。StablR Euro (EURR) の主なユースケースとして、より迅速かつ低コストな決済の実現、国際貿易および投資の促進、より柔軟かつ強靭な金融システムの構築などが挙げられます。

StablR Euro は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 StablR Euro への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- EURR のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で StablR Euro に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が StablR Euro の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

StablR Euro 価格予測 (USD)

StablR Euro (EURR) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの StablR Euro (EURR) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば StablR Euro の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ StablR Euro の価格予測 をチェック！

StablR Euro (EURR) トケノミクス

StablR Euro (EURR) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ EURR トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

StablR Euro ( EURR ) の購入方法

StablR Euro の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの StablR Euro 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

EURR を現地通貨に

StablR Euro資料

StablR Euro についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

よくある質問： StablR Euro に関するその他の質問

StablR Euro (EURR) の本日の価値はいくらですか？
EURR の USD でのライブ価格は 1.158 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の EURR から USD の価格はいくらですか？
EURR から USD の現在価格は $ 1.158 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
StablR Euro の時価総額はいくらですか？
EURR の時価総額は $ 13.41M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
EURR の循環供給量はどれくらいですか？
EURR の循環供給量は 11.58M USD です。
EURR の史上最高値（ATH）はいくらですか？
EURR は史上最高値 1.4634306829935808 USD に達しました。
EURR の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
EURR の史上最安値は 1.0191650915551662 USD です。
EURR の取引高はいくらですか？
EURR の24 時間ライブ取引高は $ 73.60 USD です。
EURR は今年さらに上昇しますか？
EURR は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、EURR 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:52:45 (UTC+8)

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

