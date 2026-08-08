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本日の Decred のライブ価格は 12.74 JPY です。DCR の時価総額は 222,528,706.6549801618 JPY です。日本 のリアルタイムの DCR から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Decred のライブ価格は 12.74 JPY です。DCR の時価総額は 222,528,706.6549801618 JPY です。日本 のリアルタイムの DCR から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Decred価格(DCR)

1 DCR から JPY へのライブ価格：

¥2,000.337
¥2,000.337¥2,000.337
-0.42%1D
JPY
Decred (DCR) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:56:56 (UTC+8)

Decred 本日の価格

Decred (DCR) の本日のライブ価格は ¥ 12.74 で、直近24時間で 0.42% 変動しました。現在の DCR から JPY への変換レートは、¥ 12.74 につき DCR です。

Decred は現在、時価総額 ¥ 222.53M#129 位、循環供給量は 17.47M DCR です。直近24時間の DCR は、¥ 12.684 (安値) から ¥ 12.836 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 39,252.57769665、史上最安値は ¥ 61.9829741716384911 です。

短期的なパフォーマンスでは、DCR は直近1時間で -0.40%、直近7日間で -3.85% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 61.47K に達しました。

Decred (DCR) 市場情報

No.129

¥ 222.53M
¥ 222.53M¥ 222.53M

¥ 61.47K
¥ 61.47K¥ 61.47K

¥ 267.54M
¥ 267.54M¥ 267.54M

17.47M
17.47M 17.47M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

17,466,931.44858557
17,466,931.44858557 17,466,931.44858557

83.17%

0.01%

¥ 149.6838
¥ 149.6838¥ 149.6838

DCR

Decred の現在の時価総額は ¥ 222.53M、24時間取引高は ¥ 61.47K です。DCR の循環供給量は 17.47M、総供給量は 17466931.44858557 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 267.54M です。

Decred 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 12.684
¥ 12.684¥ 12.684
24H 最安値
¥ 12.836
¥ 12.836¥ 12.836
24H 最高値

¥ 12.684
¥ 12.684¥ 12.684

¥ 12.836
¥ 12.836¥ 12.836

¥ 39,252.57769665
¥ 39,252.57769665¥ 39,252.57769665

¥ 61.9829741716384911
¥ 61.9829741716384911¥ 61.9829741716384911

-0.40%

-0.42%

-3.85%

-3.85%

Decred (DCR) 価格履歴 JPY

Decred の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -8.43685-0.42%
30日¥ +1.823+16.69%
60日¥ +0.482+3.93%
90日¥ -6.604-34.14%
Decred 本日の価格変動

本日 DCR は、 ¥ -8.43685 (-0.42%) の変動を記録しました。

Decred 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +1.823 (+16.69%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Decred 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、DCR は、 ¥ +0.482 (+3.93%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Decred 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -6.604 (-34.14%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Decred (DCR) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Decred 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Decred の分析

この分析では、AIモデルを活用して Decred の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Decred の価格に影響を与える要因は何ですか？

Decred（DCR）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています。

需要と供給の動向 - 2,100万枚という限定された供給量は、需要が増加した際に希少性による圧力を生み出します。

ガバナンスへの参加 - Decredのハイブリッドコンセンサスシステムにおける積極的なステーキングと投票は、トークンの流通量や投資家の信頼に影響を与えます。

市場センチメント - 仮想通貨市場全体のトレンドやビットコインとの相関関係が、DCRの価格に大きな影響を及ぼします。

開発の進展 - プロトコルのアップグレード、新機能の導入、技術的な改善は、採用の促進と価格上昇につながります。

取引所への上場 - 新たな取引所への上場により、トレーダーにとっての流動性とアクセス可能性が向上します。

規制環境 - 仮想通貨に対する政府の方針は、投資家の心理や機関投資家の導入に影響を及ぼします。

競合状況 - 他のガバナンス重視の仮想通貨とのパフォーマンス比較が、市場でのポジション付けに影響を及ぼします。

ネットワークのセキュリティ - ハッシュレートの安定性とバリデーターの参加状況は、ネットワークの健全性を示し、長期保有者を引き付ける要因となります。

これらの相互に関連する要因が、DCRの価格変動と長期的な価値のトレンドを形成しています。

人はなぜ今日 Decred の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のDecred（DCR）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。DCRのハイブリッドコンセンサスメカニズムとガバナンス機能は、プルーフ・オブ・ワークによるセキュリティとステークホルダーによる投票権の両方を求める投資家にとって魅力的なものです。

Decred の価格予測

Decred (DCR) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の DCR の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Decred (DCR) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Decred の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Decred が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？DCR の 2026–2027 年の価格予測は Decred 価格予測 ページでご確認いただけます。

Decred について

Decred（DCR）は、分散型ガバナンス、ステークホルダーの意見、持続可能な資金政策を重視したデジタル暗号通貨です。すべてのステークホルダーが意思決定プロセスに参加し、開発の方向性や財務資金の配分を決定する自己統治型の通貨として設計されています。Decredのハイブリッドコンセンサスシステムは、Proof-of-Work（PoW）とProof-of-Stake（PoS）を組み合わせたもので、マイナーと投票者の間のバランスを保つことで広く認知されており、取引の流れやルールの変更を一つのグループが支配することを防ぐことを目指しています。その主な用途はエコシステム内での交換手段としての使用ですが、プロジェクトのガバナンスに参加するためのツールとしても機能します。

日本 で Decred を購入して投資する方法

Decred を使用する準備はできていますか？MEXCでは、DCR の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Decred の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Decred (DCR) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Decred が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Decred (DCR) の購入ガイド

Decred でできること

Decred を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Decred (DCR) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Decred ( DCR ) とは何か

Decredは、コミュニティベースのガバナンスシステムを組み込んだ、オープンで進歩的な自己資金によるプラットフォームシステムです。その中核となるのは、ハイブリッドプルーフオブワーク（PoW / PoS）コンセンサスシステムです。これは、PoWマイナーとPoS有権者のバランスを取り、より堅牢なコンセンサスの概念を作成することを目的としています。

Decred資料

Decred についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Decredウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

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よくある質問： Decred に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:56:56 (UTC+8)

Decred (DCR) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Decred についてさらに詳しく知る

DCR USDT（先物取引）

DCR をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの DCR USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Decred (DCR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Decred ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
DCR/USDT
¥2,001.593
¥2,001.593¥2,001.593
-0.40%
4.85K (USDT)

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¥43.48900
¥43.48900¥43.48900

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¥215.4511
¥215.4511¥215.4511

-34.59%

JMDT

JMDT

JMDT

¥153.0907
¥153.0907¥153.0907

-29.16%

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STONK

STONK

¥1.275311
¥1.275311¥1.275311

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¥14.33724¥14.33724

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¥3.089446¥3.089446

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¥394.85814
¥394.85814¥394.85814

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¥15.06729
¥15.06729¥15.06729

+22.77%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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JPY

1 DCR = 2,000.18 JPY