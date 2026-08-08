Decred 本日の価格

Decred (DCR) の本日のライブ価格は ¥ 12.74 で、直近24時間で 0.42% 変動しました。現在の DCR から JPY への変換レートは、¥ 12.74 につき DCR です。

Decred は現在、時価総額 ¥ 222.53M で #129 位、循環供給量は 17.47M DCR です。直近24時間の DCR は、¥ 12.684 (安値) から ¥ 12.836 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 39,252.57769665、史上最安値は ¥ 61.9829741716384911 です。

短期的なパフォーマンスでは、DCR は直近1時間で -0.40%、直近7日間で -3.85% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 61.47K に達しました。

Decred (DCR) 市場情報

ランキング No.129 時価総額 ¥ 222.53M¥ 222.53M ¥ 222.53M 取引高 (24H) ¥ 61.47K¥ 61.47K ¥ 61.47K 完全希薄化後時価総額 ¥ 267.54M¥ 267.54M ¥ 267.54M 循環供給量 17.47M 17.47M 17.47M 最大供給量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 総供給量 17,466,931.44858557 17,466,931.44858557 17,466,931.44858557 循環率 83.17% 市場占有率 0.01% 発行価額 ¥ 149.6838¥ 149.6838 ¥ 149.6838 パブリックブロックチェーン DCR

Decred の現在の時価総額は ¥ 222.53M、24時間取引高は ¥ 61.47K です。DCR の循環供給量は 17.47M、総供給量は 17466931.44858557 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 267.54M です。