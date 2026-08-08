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本日の Capinfra のライブ価格は 0.09445 JPY です。CAPINFRA の時価総額は 0 JPY です。日本 のリアルタイムの CAPINFRA から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Capinfra のライブ価格は 0.09445 JPY です。CAPINFRA の時価総額は 0 JPY です。日本 のリアルタイムの CAPINFRA から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Capinfra価格(CAPINFRA)

1 CAPINFRA から JPY へのライブ価格：

¥14.82865
¥14.82865¥14.82865
+0.18%1D
JPY
Capinfra (CAPINFRA) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:14:25 (UTC+8)

Capinfra 本日の価格

Capinfra (CAPINFRA) の本日のライブ価格は ¥ 0.09445 で、直近24時間で 0.18% 変動しました。現在の CAPINFRA から JPY への変換レートは、¥ 0.09445 につき CAPINFRA です。

Capinfra は現在、時価総額 ¥ 0.00#3838 位、循環供給量は 0.00 CAPINFRA です。直近24時間の CAPINFRA は、¥ 0.09353 (安値) から ¥ 0.09504 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 106.9086130879943246、史上最安値は ¥ 2.561807928529699319 です。

短期的なパフォーマンスでは、CAPINFRA は直近1時間で -0.23%、直近7日間で +7.25% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 48.52K に達しました。

Capinfra (CAPINFRA) 市場情報

No.3838

¥ 0.00
¥ 0.00¥ 0.00

¥ 48.52K
¥ 48.52K¥ 48.52K

¥ 18.89M
¥ 18.89M¥ 18.89M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

0.00%

BSC

Capinfra の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 48.52K です。CAPINFRA の循環供給量は 0.00、総供給量は 200000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 18.89M です。

Capinfra 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.09353
¥ 0.09353¥ 0.09353
24H 最安値
¥ 0.09504
¥ 0.09504¥ 0.09504
24H 最高値

¥ 0.09353
¥ 0.09353¥ 0.09353

¥ 0.09504
¥ 0.09504¥ 0.09504

¥ 106.9086130879943246
¥ 106.9086130879943246¥ 106.9086130879943246

¥ 2.561807928529699319
¥ 2.561807928529699319¥ 2.561807928529699319

-0.23%

+0.18%

+7.25%

+7.25%

Capinfra (CAPINFRA) 価格履歴 JPY

Capinfra の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0266436+0.18%
30日¥ +0.00676+7.70%
60日¥ +0.00562+6.32%
90日¥ +0.00139+1.49%
Capinfra 本日の価格変動

本日 CAPINFRA は、 ¥ +0.0266436 (+0.18%) の変動を記録しました。

Capinfra 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.00676 (+7.70%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Capinfra 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、CAPINFRA は、 ¥ +0.00562 (+6.32%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Capinfra 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ +0.00139 (+1.49%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Capinfra (CAPINFRA) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Capinfra 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Capinfra の分析

この分析では、AIモデルを活用して Capinfra の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Capinfra の価格に影響を与える要因は何ですか？

Capverse（CAP）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. プロジェクトに対する市場のセンチメントと投資家の信頼度
2. 交易所における取引量と流動性
3. 仮想通貨市場全体のトレンドとビットコインとの相関関係
4. 開発の進捗状況とプラットフォームのアップデート
5. 提携発表やエコシステムの成長
6. Capverseプラットフォーム内でのトークンのユーティリティと需要
7. 仮想通貨市場に影響を及ぼす規制に関するニュース
8. コミュニティのエンゲージメントとソーシャルメディア上の話題性
9. 供給の動向とトークンエコノミクスの仕組み
10. 広範な経済情勢とリスクテイクの姿勢

人はなぜ今日 Capinfra の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のCapverse（CAP）の価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断の実行、ポートフォリオのパフォーマンスの追跡、市場トレンドの把握、売買注文のタイミングの決定、投資収益の評価、さらにはリスク管理のためにボラティリティの最新情報を把握することが含まれます。

Capinfra の価格予測

Capinfra (CAPINFRA) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CAPINFRA の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Capinfra (CAPINFRA) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Capinfra の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Capinfra が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CAPINFRA の 2026–2027 年の価格予測は Capinfra 価格予測 ページでご確認いただけます。

Capinfra について

CAPは、Ethereumプラットフォーム上で動作する暗号通貨トークンです。主に、Ethereumブロックチェーン上に構築された分散型ソーシャルメディアプラットフォームであるCapsuleプロトコルのガバナンストークンとして使用されます。このプラットフォームは、ユーザーが自身のデータをコントロールし、コンテンツを収益化する能力を提供することを目指しています。CAPトークンは、プラットフォームの提案や変更に対する投票に使用され、保有者に開発と未来の方向性についての発言権を与えます。トークンは固定供給モデルで運用され、総供給量が上限を設けていることで希少性を保証します。CapsuleプロトコルとCAPトークンは、ソーシャルメディアを分散化し、民主化する試みであり、コントロールをユーザーの手に戻すことを目指しています。

日本 で Capinfra を購入して投資する方法

Capinfra を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CAPINFRA の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Capinfra の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Capinfra (CAPINFRA) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

0.00 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Capinfra が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Capinfra (CAPINFRA) の購入ガイド

Capinfra でできること

Capinfra を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Capinfra (CAPINFRA) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Capinfra ( CAPINFRA ) とは何か

$CAP は Cap Infra の中核となるユーティリティおよびガバナンストークンであり、総供給量は固定されています。その価値はトークンのインフレーションではなく、実際のプロトコル収益（Real Yield）によって支えられています。 主な用途は以下の通りです： • ガバナンス：RWA の選定、手数料パラメータ、トレジャリー配分、Launchpad の承認 • 価値還元：プロトコル収益を $CAP ステーカーに分配 • エコシステム・インセンティブ：流動性の立ち上げと質の高い参加への報酬 • 優先アクセス：高利回りおよび新規 RWA プロダクトへの優先かつ高配分アクセス

Capinfra資料

Capinfra についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Capinfraウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

よくある質問： Capinfra に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:14:25 (UTC+8)

Capinfra (CAPINFRA) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Capinfra についてさらに詳しく知る

CAPINFRA USDT（先物取引）

CAPINFRA をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CAPINFRA USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Capinfra (CAPINFRA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Capinfra ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CAPINFRA/USDT
¥14.87575
¥14.87575¥14.87575
+0.43%
516.52K (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

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¥44.59585
¥44.59585¥44.59585

+323.95%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥200.6146
¥200.6146¥200.6146

-39.09%

JMDT

JMDT

JMDT

¥153.2320
¥153.2320¥153.2320

-29.09%

STONK

STONK

STONK

¥1.223187
¥1.223187¥1.223187

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Squid

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¥14.40475¥14.40475

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¥9.136144¥9.136144

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¥396.20363¥396.20363

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¥15.16149
¥15.16149¥15.16149

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免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

CAPINFRA から JPY の計算機

金額

CAPINFRA
CAPINFRA
JPY
JPY

1 CAPINFRA = 14.82865 JPY