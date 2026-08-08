Capinfra 本日の価格

Capinfra (CAPINFRA) の本日のライブ価格は ¥ 0.09445 で、直近24時間で 0.18% 変動しました。現在の CAPINFRA から JPY への変換レートは、¥ 0.09445 につき CAPINFRA です。

Capinfra は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #3838 位、循環供給量は 0.00 CAPINFRA です。直近24時間の CAPINFRA は、¥ 0.09353 (安値) から ¥ 0.09504 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 106.9086130879943246、史上最安値は ¥ 2.561807928529699319 です。

短期的なパフォーマンスでは、CAPINFRA は直近1時間で -0.23%、直近7日間で +7.25% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 48.52K に達しました。

Capinfra (CAPINFRA) 市場情報

ランキング No.3838 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 48.52K¥ 48.52K ¥ 48.52K 完全希薄化後時価総額 ¥ 18.89M¥ 18.89M ¥ 18.89M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 200,000,000 200,000,000 200,000,000 総供給量 200,000,000 200,000,000 200,000,000 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン BSC

Capinfra の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 48.52K です。CAPINFRA の循環供給量は 0.00、総供給量は 200000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 18.89M です。