Boba Cat の本日のライブ価格は 0.002948 USD です。BOBACAT から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで BOBACAT の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Boba Cat の本日のライブ価格は 0.002948 USD です。BOBACAT から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで BOBACAT の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

BOBACAT についての詳細

BOBACAT 価格情報

BOBACAT トケノミクス

BOBACAT 価格予測

BOBACAT 履歴

BOBACAT 購入ガイド

BOBACAT から法定通貨への変換

BOBACAT 現物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Boba Cat ロゴ

Boba Cat価格(BOBACAT)

1 BOBACAT から USD へのライブ価格：

$0.002948
$0.002948$0.002948
-7.78%1D
USD
Boba Cat (BOBACAT) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:45:38 (UTC+8)

Boba Cat (BOBACAT) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.00285
$ 0.00285$ 0.00285
24H 最安値
$ 0.003285
$ 0.003285$ 0.003285
24H 最高値

$ 0.00285
$ 0.00285$ 0.00285

$ 0.003285
$ 0.003285$ 0.003285

--
----

--
----

+0.10%

-7.77%

-16.02%

-16.02%

Boba Cat (BOBACAT) のリアルタイム価格は $ 0.002948 です。過去24時間、BOBACAT は最低 $ 0.00285 から最高 $ 0.003285 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。BOBACAT の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、BOBACAT は過去1時間で +0.10%、過去24時間で -7.77% 、過去7日間で -16.02% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Boba Cat (BOBACAT) 市場情報

--
----

$ 16.77K
$ 16.77K$ 16.77K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

Boba Cat の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 16.77K です。BOBACAT の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。

Boba Cat (BOBACAT) 価格履歴 USD

Boba Cat の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.0002487-7.77%
30日$ +0.000948+47.40%
60日$ +0.000948+47.40%
90日$ +0.000948+47.40%
Boba Cat 本日の価格変動

本日 BOBACAT は、 $ -0.0002487 (-7.77%) の変動を記録しました。

Boba Cat 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +0.000948 (+47.40%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Boba Cat 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、BOBACAT は、 $ +0.000948 (+47.40%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Boba Cat 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.000948 (+47.40%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Boba Cat (BOBACAT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Boba Cat 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Boba Cat ( BOBACAT ) とは何か

BobaCat は Dogecoin 創設者の猫に着想を得たコミュニティ主導のミームコインであり、世界中の動物保護施設を支援することで、暗号資産と現実世界への影響を結びつけます。

Boba Cat は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Boba Cat への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- BOBACAT のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Boba Cat に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Boba Cat の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Boba Cat 価格予測 (USD)

Boba Cat (BOBACAT) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Boba Cat (BOBACAT) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Boba Cat の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Boba Cat の価格予測 をチェック！

Boba Cat (BOBACAT) トケノミクス

Boba Cat (BOBACAT) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ BOBACAT トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Boba Cat ( BOBACAT ) の購入方法

Boba Cat の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Boba Cat 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

BOBACAT を現地通貨に

1 Boba Cat (BOBACAT) からVND
77.57662
1 Boba Cat (BOBACAT) からAUD
A$0.00453992
1 Boba Cat (BOBACAT) からGBP
0.002211
1 Boba Cat (BOBACAT) からEUR
0.00253528
1 Boba Cat (BOBACAT) からUSD
$0.002948
1 Boba Cat (BOBACAT) からMYR
RM0.01244056
1 Boba Cat (BOBACAT) からTRY
0.12372756
1 Boba Cat (BOBACAT) からJPY
¥0.445148
1 Boba Cat (BOBACAT) からARS
ARS$4.29735856
1 Boba Cat (BOBACAT) からRUB
0.24096952
1 Boba Cat (BOBACAT) からINR
0.25874596
1 Boba Cat (BOBACAT) からIDR
Rp49.13331368
1 Boba Cat (BOBACAT) からPHP
0.1723106
1 Boba Cat (BOBACAT) からEGP
￡E.0.14020688
1 Boba Cat (BOBACAT) からBRL
R$0.01586024
1 Boba Cat (BOBACAT) からCAD
C$0.0041272
1 Boba Cat (BOBACAT) からBDT
0.3600982
1 Boba Cat (BOBACAT) からNGN
4.32256396
1 Boba Cat (BOBACAT) からCOP
$11.4708154
1 Boba Cat (BOBACAT) からZAR
R.0.05141312
1 Boba Cat (BOBACAT) からUAH
0.12325588
1 Boba Cat (BOBACAT) からTZS
T.Sh.7.29700752
1 Boba Cat (BOBACAT) からVES
Bs0.60434
1 Boba Cat (BOBACAT) からCLP
$2.803548
1 Boba Cat (BOBACAT) からPKR
Rs0.83510944
1 Boba Cat (BOBACAT) からKZT
1.59006276
1 Boba Cat (BOBACAT) からTHB
฿0.09693024
1 Boba Cat (BOBACAT) からTWD
NT$0.09062152
1 Boba Cat (BOBACAT) からAED
د.إ0.01081916
1 Boba Cat (BOBACAT) からCHF
Fr0.00232892
1 Boba Cat (BOBACAT) からHKD
HK$0.02287648
1 Boba Cat (BOBACAT) からAMD
֏1.13035164
1 Boba Cat (BOBACAT) からMAD
.د.م0.02718056
1 Boba Cat (BOBACAT) からMXN
$0.05421372
1 Boba Cat (BOBACAT) からSAR
ريال0.011055
1 Boba Cat (BOBACAT) からETB
Br0.44508904
1 Boba Cat (BOBACAT) からKES
KSh0.38070472
1 Boba Cat (BOBACAT) からJOD
د.أ0.002090132
1 Boba Cat (BOBACAT) からPLN
0.0107602
1 Boba Cat (BOBACAT) からRON
лв0.01291224
1 Boba Cat (BOBACAT) からSEK
kr0.02779964
1 Boba Cat (BOBACAT) からBGN
лв0.00495264
1 Boba Cat (BOBACAT) からHUF
Ft0.98926036
1 Boba Cat (BOBACAT) からCZK
0.06181956
1 Boba Cat (BOBACAT) からKWD
د.ك0.000902088
1 Boba Cat (BOBACAT) からILS
0.00969892
1 Boba Cat (BOBACAT) からBOB
Bs0.02037068
1 Boba Cat (BOBACAT) からAZN
0.0050116
1 Boba Cat (BOBACAT) からTJS
SM0.02706264
1 Boba Cat (BOBACAT) からGEL
0.0079596
1 Boba Cat (BOBACAT) からAOA
Kz2.68730836
1 Boba Cat (BOBACAT) からBHD
.د.ب0.001108448
1 Boba Cat (BOBACAT) からBMD
$0.002948
1 Boba Cat (BOBACAT) からDKK
kr0.01898512
1 Boba Cat (BOBACAT) からHNL
L0.0775324
1 Boba Cat (BOBACAT) からMUR
0.13401608
1 Boba Cat (BOBACAT) からNAD
$0.05108884
1 Boba Cat (BOBACAT) からNOK
kr0.02959792
1 Boba Cat (BOBACAT) からNZD
$0.00512952
1 Boba Cat (BOBACAT) からPAB
B/.0.002948
1 Boba Cat (BOBACAT) からPGK
K0.01258796
1 Boba Cat (BOBACAT) からQAR
ر.ق0.01073072
1 Boba Cat (BOBACAT) からRSD
дин.0.29827864
1 Boba Cat (BOBACAT) からUZS
soʻm35.51806412
1 Boba Cat (BOBACAT) からALL
L0.24536204
1 Boba Cat (BOBACAT) からANG
ƒ0.00527692
1 Boba Cat (BOBACAT) からAWG
ƒ0.0053064
1 Boba Cat (BOBACAT) からBBD
$0.005896
1 Boba Cat (BOBACAT) からBAM
KM0.00495264
1 Boba Cat (BOBACAT) からBIF
Fr8.693652
1 Boba Cat (BOBACAT) からBND
$0.00380292
1 Boba Cat (BOBACAT) からBSD
$0.002948
1 Boba Cat (BOBACAT) からJMD
$0.47453956
1 Boba Cat (BOBACAT) からKHR
11.887073
1 Boba Cat (BOBACAT) からKMF
Fr1.244056
1 Boba Cat (BOBACAT) からLAK
64.08695524
1 Boba Cat (BOBACAT) からLKR
රු0.89468852
1 Boba Cat (BOBACAT) からMDL
L0.05008652
1 Boba Cat (BOBACAT) からMGA
Ar13.2197164
1 Boba Cat (BOBACAT) からMOP
P0.02361348
1 Boba Cat (BOBACAT) からMVR
0.0451044
1 Boba Cat (BOBACAT) からMWK
MK5.11805228
1 Boba Cat (BOBACAT) からMZN
MT0.18840668
1 Boba Cat (BOBACAT) からNPR
रु0.41519632
1 Boba Cat (BOBACAT) からPYG
20.907216
1 Boba Cat (BOBACAT) からRWF
Fr4.283444
1 Boba Cat (BOBACAT) からSBD
$0.02423256
1 Boba Cat (BOBACAT) からSCR
0.04029916
1 Boba Cat (BOBACAT) からSRD
$0.11694716
1 Boba Cat (BOBACAT) からSVC
$0.025795
1 Boba Cat (BOBACAT) からSZL
L0.05105936
1 Boba Cat (BOBACAT) からTMT
m0.010318
1 Boba Cat (BOBACAT) からTND
د.ت0.008646484
1 Boba Cat (BOBACAT) からTTD
$0.01998744
1 Boba Cat (BOBACAT) からUGX
Sh10.270832
1 Boba Cat (BOBACAT) からXAF
Fr1.668568
1 Boba Cat (BOBACAT) からXCD
$0.0079596
1 Boba Cat (BOBACAT) からXOF
Fr1.668568
1 Boba Cat (BOBACAT) からXPF
Fr0.300696
1 Boba Cat (BOBACAT) からBWP
P0.0393558
1 Boba Cat (BOBACAT) からBZD
$0.00592548
1 Boba Cat (BOBACAT) からCVE
$0.27997156
1 Boba Cat (BOBACAT) からDJF
Fr0.524744
1 Boba Cat (BOBACAT) からDOP
$0.1877876
1 Boba Cat (BOBACAT) からDZD
د.ج0.38483192
1 Boba Cat (BOBACAT) からFJD
$0.00675092
1 Boba Cat (BOBACAT) からGNF
Fr25.63286
1 Boba Cat (BOBACAT) からGTQ
Q0.02258168
1 Boba Cat (BOBACAT) からGYD
$0.61748808
1 Boba Cat (BOBACAT) からISK
kr0.359656

Boba Cat資料

Boba Cat についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ブロックエクスプローラー

よくある質問： Boba Cat に関するその他の質問

Boba Cat (BOBACAT) の本日の価値はいくらですか？
BOBACAT の USD でのライブ価格は 0.002948 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の BOBACAT から USD の価格はいくらですか？
BOBACAT から USD の現在価格は $ 0.002948 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Boba Cat の時価総額はいくらですか？
BOBACAT の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
BOBACAT の循環供給量はどれくらいですか？
BOBACAT の循環供給量は -- USD です。
BOBACAT の史上最高値（ATH）はいくらですか？
BOBACAT は史上最高値 -- USD に達しました。
BOBACAT の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
BOBACAT の史上最安値は -- USD です。
BOBACAT の取引高はいくらですか？
BOBACAT の24 時間ライブ取引高は $ 16.77K USD です。
BOBACAT は今年さらに上昇しますか？
BOBACAT は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、BOBACAT 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:45:38 (UTC+8)

Boba Cat (BOBACAT) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

トップニュース

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
もっと見る

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

BOBACAT から USD の計算機

金額

BOBACAT
BOBACAT
USD
USD

1 BOBACAT = 0.002948 USD

BOBACAT を取引

BOBACAT/USDT
$0.002948
$0.002948$0.002948
-7.77%

今すぐMEXCに参加しましょう

-- 現物メイカー手数料、-- 現物テイカー手数料
-- 先物メイカー手数料、-- 先物テイカー手数料