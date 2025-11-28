Lombard (BARD) トケノミクス
Lombard (BARD) トケノミクス & 価格分析
Lombard (BARD) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。
Lombard (BARD) 情報
Lombardは、オンチェーンのビットコイン資本市場を構築し、この世代を代表する資産であるビットコインの潜在能力を最大限に引き出すことを目指しています。2024年に設立された同社は、LBTC を通じてビットコインの DeFi への統合を先駆的に推進しました。LBTC は分散型コンソーシアム（14 のデジタル資産機関で構成）によって保護されている、利回りを生む主要なビットコインであり、現在では最大規模のビットコイン LST として確立されています。ロンバードは、BTC 資産、ステーキング SDK、各種サポートサービスを含むフルスタックのインフラを開発し、保有者、プロトコル、プラットフォームに向けてオンチェーン BTC の普及を加速させています。同社は、主要な DeFi プロトコル、機関、取引所を含むデジタル資産分野のリーダーによって設立され、支援を受けています。
Lombard (BARD) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース
Lombard (BARD) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。
主要指標とその計算方法：
総供給量：
これまでに発行された、または今後発行される BARD トークンの最大総数です。
循環供給量：
現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。
最大供給量：
BARD トークンの総発行上限です。
FDV（完全希薄化後時価総額）：
現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。
インフレ率：
新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。
なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？
高い 循環供給量 = 流動性の向上。
限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。
透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。
高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。
BARD のトケノミクスを理解したところで、BARD トークンのライブ価格 も調べてみましょう！
BARD の購入方法
Lombard (BARD) をポートフォリオに加えたいですか？
Lombard (BARD) 価格履歴
BARD の価格履歴を分析することで、過去の市場動向や重要なサポート/レジスタンスライン、ボラティリティのパターンを理解できます。史上最高値の推移を追ったり、トレンドを見極めたりする際に、過去のデータは価格予測やテクニカル分析に欠かせない要素です。
BARD 価格予測
BARD の今後の動向が気になりますか？当社の BARD 価格予測ページでは、市場センチメント、過去のトレンド、テクニカル指標を組み合わせ、将来の見通しを提供しています。
