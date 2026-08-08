Aleph Zero 本日の価格

Aleph Zero (AZERO) の本日のライブ価格は ¥ 0.00982 で、直近24時間で 3.27% 変動しました。現在の AZERO から JPY への変換レートは、¥ 0.00982 につき AZERO です。

Aleph Zero は現在、時価総額 ¥ 2.62M で #1688 位、循環供給量は 266.78M AZERO です。直近24時間の AZERO は、¥ 0.009463 (安値) から ¥ 0.009826 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 485.3579869185677131、史上最安値は ¥ 0.60120918563809224 です。

短期的なパフォーマンスでは、AZERO は直近1時間で +0.54%、直近7日間で -1.44% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 59.00K に達しました。

Aleph Zero (AZERO) 市場情報

ランキング No.1688 時価総額 ¥ 2.62M¥ 2.62M ¥ 2.62M 取引高 (24H) ¥ 59.00K¥ 59.00K ¥ 59.00K 完全希薄化後時価総額 ¥ 3.30M¥ 3.30M ¥ 3.30M 循環供給量 266.78M 266.78M 266.78M 総供給量 336,231,180 336,231,180 336,231,180 パブリックブロックチェーン AZERO

Aleph Zero の現在の時価総額は ¥ 2.62M、24時間取引高は ¥ 59.00K です。AZERO の循環供給量は 266.78M、総供給量は 336231180 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 3.30M です。