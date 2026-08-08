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本日の Aleph Zero のライブ価格は 0.00982 JPY です。AZERO の時価総額は 2,619,769.29882 JPY です。日本 のリアルタイムの AZERO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Aleph Zero のライブ価格は 0.00982 JPY です。AZERO の時価総額は 2,619,769.29882 JPY です。日本 のリアルタイムの AZERO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Aleph Zero価格(AZERO)

1 AZERO から JPY へのライブ価格：

¥1.54174
¥1.54174¥1.54174
+3.27%1D
JPY
Aleph Zero (AZERO) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 18:39:46 (UTC+8)

Aleph Zero 本日の価格

Aleph Zero (AZERO) の本日のライブ価格は ¥ 0.00982 で、直近24時間で 3.27% 変動しました。現在の AZERO から JPY への変換レートは、¥ 0.00982 につき AZERO です。

Aleph Zero は現在、時価総額 ¥ 2.62M#1688 位、循環供給量は 266.78M AZERO です。直近24時間の AZERO は、¥ 0.009463 (安値) から ¥ 0.009826 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 485.3579869185677131、史上最安値は ¥ 0.60120918563809224 です。

短期的なパフォーマンスでは、AZERO は直近1時間で +0.54%、直近7日間で -1.44% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 59.00K に達しました。

Aleph Zero (AZERO) 市場情報

No.1688

¥ 2.62M
¥ 2.62M¥ 2.62M

¥ 59.00K
¥ 59.00K¥ 59.00K

¥ 3.30M
¥ 3.30M¥ 3.30M

266.78M
266.78M 266.78M

336,231,180
336,231,180 336,231,180

AZERO

Aleph Zero の現在の時価総額は ¥ 2.62M、24時間取引高は ¥ 59.00K です。AZERO の循環供給量は 266.78M、総供給量は 336231180 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 3.30M です。

Aleph Zero 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.009463
¥ 0.009463¥ 0.009463
24H 最安値
¥ 0.009826
¥ 0.009826¥ 0.009826
24H 最高値

¥ 0.009463
¥ 0.009463¥ 0.009463

¥ 0.009826
¥ 0.009826¥ 0.009826

¥ 485.3579869185677131
¥ 485.3579869185677131¥ 485.3579869185677131

¥ 0.60120918563809224
¥ 0.60120918563809224¥ 0.60120918563809224

+0.54%

+3.27%

-1.44%

-1.44%

Aleph Zero (AZERO) 価格履歴 JPY

Aleph Zero の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.04881853+3.27%
30日¥ +0.004811+96.04%
60日¥ +0.002833+40.54%
90日¥ +0.003706+60.61%
Aleph Zero 本日の価格変動

本日 AZERO は、 ¥ +0.04881853 (+3.27%) の変動を記録しました。

Aleph Zero 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.004811 (+96.04%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Aleph Zero 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、AZERO は、 ¥ +0.002833 (+40.54%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Aleph Zero 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ +0.003706 (+60.61%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Aleph Zero (AZERO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Aleph Zero 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Aleph Zero の分析

この分析では、AIモデルを活用して Aleph Zero の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Aleph Zero の価格に影響を与える要因は何ですか？

Aleph Zero（AZERO）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. テクノロジーの採用状況：AZERO独自のDAGベースのコンセンサスメカニズムとプライバシー機能は、需要を牽引しています。
2. 市場のセンチメント：暗号資産市場全体の動向がAZEROの価格に大きな影響を及ぼします。
3. パートナーシップの発表：戦略的な提携は投資家の信頼を高めます。
4. 開発の進捗状況：プロトコルのアップデートやエコシステムの拡大が価値に影響を与えます。
5. 取引量：取引所における流動性の水準が価格の安定性に影響を及ぼします。
6. 規制に関するニュース：暗号資産に関する規制が投資家の行動に影響を及ぼします。
7. 競合状況：他のプライバシー重視のブロックチェーンプロジェクトとの比較によるパフォーマンスが重要です。

人はなぜ今日 Aleph Zero の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの理由から今日のAZEROの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオの追跡、売買のタイミングの判断、投資分析、そして保有資産の価値を常に最新の状態に保つことが含まれます。価格の変動は、市場のセンチメントやリアルタイムでの潜在的な利益・損失を評価するのに役立ちます。

Aleph Zero の価格予測

Aleph Zero (AZERO) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の AZERO の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Aleph Zero (AZERO) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Aleph Zero の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Aleph Zero が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？AZERO の 2026–2027 年の価格予測は Aleph Zero 価格予測 ページでご確認いただけます。

Aleph Zero について

AZEROは、独自のプロプライエタリブロックチェーン上で運用されるデジタル資産です。AZEROの主な目的は、取引を容易にし、分散型の方法で価値を保存することであり、デジタル資産交換のための安全で効率的なプラットフォームを提供することに重点を置いています。ユニークな合意形成メカニズムとチェーンデザインを採用してネットワークの完全性とセキュリティを維持しています。AZEROのエコシステムは、単純な取引を超えた幅広いアプリケーションに対応できるように設計されており、スマートコントラクトや分散型アプリケーション（dApps）を含みます。その発行モデルは、他の多くの暗号通貨と同様に、マイニングに基づいており、安定した予測可能な供給を保証しています。AZEROの広範な暗号通貨市場における役割は、その技術革新と分散化とセキュリティへのコミットメントによって定義されています。

日本 で Aleph Zero を購入して投資する方法

Aleph Zero を使用する準備はできていますか？MEXCでは、AZERO の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Aleph Zero の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Aleph Zero (AZERO) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Aleph Zero が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Aleph Zero (AZERO) の購入ガイド

Aleph Zero でできること

Aleph Zero を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Aleph Zero (AZERO) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Aleph Zero ( AZERO ) とは何か

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Aleph Zero資料

Aleph Zero についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Aleph Zeroウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

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よくある質問： Aleph Zero に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 18:39:46 (UTC+8)

Aleph Zero (AZERO) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Aleph Zero についてさらに詳しく知る

AZERO USDT（先物取引）

AZERO をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの AZERO USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Aleph Zero (AZERO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Aleph Zero ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
AZERO/USDT
¥1.539856
¥1.539856¥1.539856
+3.16%
6.09M (USDT)

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¥47.31666
¥47.31666¥47.31666

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¥204.0843
¥204.0843¥204.0843

-38.04%

JMDT

JMDT

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¥150.5630
¥150.5630¥150.5630

-30.33%

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¥1.231822¥1.231822

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+52.60%

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Cysic

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¥165.5251
¥165.5251¥165.5251

+25.28%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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