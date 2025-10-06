Arm Holdings PLC の本日のライブ価格は 169.63 USD です。ARMON から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで ARMON の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Arm Holdings PLC の本日のライブ価格は 169.63 USD です。ARMON から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで ARMON の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Arm Holdings PLC ロゴ

Arm Holdings PLC価格(ARMON)

1 ARMON から USD へのライブ価格：

$169.57
$169.57$169.57
-1.48%1D
USD
Arm Holdings PLC (ARMON) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:43:19 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 167.26
$ 167.26$ 167.26
24H 最安値
$ 173.81
$ 173.81$ 173.81
24H 最高値

$ 167.26
$ 167.26$ 167.26

$ 173.81
$ 173.81$ 173.81

$ 191.8179294374928
$ 191.8179294374928$ 191.8179294374928

$ 130.83952449123566
$ 130.83952449123566$ 130.83952449123566

+0.43%

-1.48%

-2.44%

-2.44%

Arm Holdings PLC (ARMON) のリアルタイム価格は $ 169.63 です。過去24時間、ARMON は最低 $ 167.26 から最高 $ 173.81 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。ARMON の史上最高値は $ 191.8179294374928 で、史上最安値は $ 130.83952449123566 です。

短期的なパフォーマンスでは、ARMON は過去1時間で +0.43%、過去24時間で -1.48% 、過去7日間で -2.44% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Arm Holdings PLC (ARMON) 市場情報

No.2214

$ 939.18K
$ 939.18K$ 939.18K

$ 56.29K
$ 56.29K$ 56.29K

$ 939.18K
$ 939.18K$ 939.18K

5.54K
5.54K 5.54K

5,536.62590314
5,536.62590314 5,536.62590314

ETH

Arm Holdings PLC の現在の時価総額は $ 939.18K、24時間取引高は $ 56.29K です。ARMON の循環供給量は 5.54K、総供給量は 5536.62590314 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 939.18K です。

Arm Holdings PLC (ARMON) 価格履歴 USD

Arm Holdings PLC の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -2.5473-1.48%
30日$ +27.48+19.33%
60日$ +69.63+69.63%
90日$ +69.63+69.63%
Arm Holdings PLC 本日の価格変動

本日 ARMON は、 $ -2.5473 (-1.48%) の変動を記録しました。

Arm Holdings PLC 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +27.48 (+19.33%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Arm Holdings PLC 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、ARMON は、 $ +69.63 (+69.63%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Arm Holdings PLC 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +69.63 (+69.63%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Arm Holdings PLC (ARMON) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Arm Holdings PLC 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Arm Holdings PLC ( ARMON ) とは何か

Ondoはブロックチェーン技術を活用する企業です。その使命は、金融市場をオンチェーン化するためのプラットフォーム、資産、およびインフラを構築し、オープンな経済への移行を加速させることです。

Arm Holdings PLC は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Arm Holdings PLC への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- ARMON のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Arm Holdings PLC に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Arm Holdings PLC の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Arm Holdings PLC 価格予測 (USD)

Arm Holdings PLC (ARMON) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Arm Holdings PLC (ARMON) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Arm Holdings PLC の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Arm Holdings PLC の価格予測 をチェック！

Arm Holdings PLC (ARMON) トケノミクス

Arm Holdings PLC (ARMON) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ ARMON トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Arm Holdings PLC ( ARMON ) の購入方法

Arm Holdings PLC の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Arm Holdings PLC 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

ARMON を現地通貨に

1 Arm Holdings PLC (ARMON) からVND
4,463,813.45
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からAUD
A$261.2302
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からGBP
127.2225
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からEUR
145.8818
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からUSD
$169.63
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からMYR
RM715.8386
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からTRY
7,119.3711
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からJPY
¥25,614.13
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からARS
ARS$247,273.0436
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からRUB
13,865.5562
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からINR
14,888.4251
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からIDR
Rp2,827,165.5358
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からPHP
9,914.8735
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からEGP
￡E.8,067.6028
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からBRL
R$912.6094
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からCAD
C$237.482
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からBDT
20,720.3045
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からNGN
248,723.3801
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からCOP
$660,038.8115
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からZAR
R.2,958.3472
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からUAH
7,092.2303
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からTZS
T.Sh.419,874.9612
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からVES
Bs34,774.15
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からCLP
$161,318.13
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からPKR
Rs48,052.7864
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からKZT
91,493.3331
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からTHB
฿5,577.4344
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からTWD
NT$5,214.4262
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からAED
د.إ622.5421
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からCHF
Fr134.0077
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からHKD
HK$1,316.3288
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からAMD
֏65,041.2309
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からMAD
.د.م1,563.9886
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からMXN
$3,119.4957
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からSAR
ريال636.1125
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からETB
Br25,610.7374
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からKES
KSh21,906.0182
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からJOD
د.أ120.26767
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からPLN
619.1495
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からRON
лв742.9794
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からSEK
kr1,599.6109
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からBGN
лв284.9784
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からHUF
Ft56,922.7391
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からCZK
3,557.1411
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からKWD
د.ك51.90678
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からILS
558.0827
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からBOB
Bs1,172.1433
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からAZN
288.371
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からTJS
SM1,557.2034
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からGEL
458.001
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からAOA
Kz154,629.6191
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からBHD
.د.ب63.78088
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からBMD
$169.63
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からDKK
kr1,092.4172
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からHNL
L4,461.269
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からMUR
7,711.3798
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からNAD
$2,939.6879
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からNOK
kr1,703.0852
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からNZD
$295.1562
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からPAB
B/.169.63
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からPGK
K724.3201
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からQAR
ر.ق617.4532
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からRSD
дин.17,163.1634
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からUZS
soʻm2,043,734.4697
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からALL
L14,118.3049
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からANG
ƒ303.6377
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からAWG
ƒ305.334
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からBBD
$339.26
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からBAM
KM284.9784
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からBIF
Fr500,238.87
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からBND
$218.8227
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からBSD
$169.63
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からJMD
$27,305.3411
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からKHR
683,990.5675
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からKMF
Fr71,583.86
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からLAK
3,687,608.6219
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からLKR
රු51,481.0087
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からMDL
L2,882.0137
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からMGA
Ar760,671.809
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からMOP
P1,358.7363
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からMVR
2,595.339
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からMWK
MK294,496.3393
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からMZN
MT10,841.0533
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からNPR
रु23,890.6892
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からPYG
1,203,015.96
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からRWF
Fr246,472.39
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からSBD
$1,394.3586
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からSCR
2,318.8421
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からSRD
$6,729.2221
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からSVC
$1,484.2625
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からSZL
L2,937.9916
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からTMT
m593.705
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からTND
د.ت497.52479
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からTTD
$1,150.0914
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からUGX
Sh590,990.92
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からXAF
Fr96,010.58
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からXCD
$458.001
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からXOF
Fr96,010.58
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からXPF
Fr17,302.26
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からBWP
P2,264.5605
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からBZD
$340.9563
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からCVE
$16,109.7611
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からDJF
Fr30,194.14
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からDOP
$10,805.431
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からDZD
د.ج22,138.4113
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からFJD
$388.4527
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からGNF
Fr1,474,932.85
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からGTQ
Q1,299.3658
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からGYD
$35,530.6998
1 Arm Holdings PLC (ARMON) からISK
kr20,694.86

Arm Holdings PLC についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式Arm Holdings PLCウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Arm Holdings PLC に関するその他の質問

Arm Holdings PLC (ARMON) の本日の価値はいくらですか？
ARMON の USD でのライブ価格は 169.63 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の ARMON から USD の価格はいくらですか？
ARMON から USD の現在価格は $ 169.63 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Arm Holdings PLC の時価総額はいくらですか？
ARMON の時価総額は $ 939.18K USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
ARMON の循環供給量はどれくらいですか？
ARMON の循環供給量は 5.54K USD です。
ARMON の史上最高値（ATH）はいくらですか？
ARMON は史上最高値 191.8179294374928 USD に達しました。
ARMON の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
ARMON の史上最安値は 130.83952449123566 USD です。
ARMON の取引高はいくらですか？
ARMON の24 時間ライブ取引高は $ 56.29K USD です。
ARMON は今年さらに上昇しますか？
ARMON は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、ARMON 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:43:19 (UTC+8)

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

