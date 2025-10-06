Amazon.com xStock の本日のライブ価格は 220.7 USD です。AMZNX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで AMZNX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Amazon.com xStock の本日のライブ価格は 220.7 USD です。AMZNX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで AMZNX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Amazon.com xStock (AMZNX) ライブ価格チャート
Amazon.com xStock (AMZNX) 価格情報 (USD)

Amazon.com xStock (AMZNX) のリアルタイム価格は $ 220,7 です。過去24時間、AMZNX は最低 $ 216,95 から最高 $ 223,78 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。AMZNX の史上最高値は $ 2 493,957869472173 で、史上最安値は $ 212,00066285848231 です。

短期的なパフォーマンスでは、AMZNX は過去1時間で +0,04%、過去24時間で -0,72% 、過去7日間で +1,38% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Amazon.com xStock の現在の時価総額は $ 1,40M、24時間取引高は $ 57,52K です。AMZNX の循環供給量は 6,36K、総供給量は 10499.34433771 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 2,32M です。

Amazon.com xStock (AMZNX) 価格履歴 USD

Amazon.com xStock の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -1,6001-0,72%
30日$ -10,29-4,46%
60日$ -7,66-3,36%
90日$ -7,33-3,22%
Amazon.com xStock 本日の価格変動

本日 AMZNX は、 $ -1,6001 (-0,72%) の変動を記録しました。

Amazon.com xStock 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -10,29 (-4,46%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Amazon.com xStock 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、AMZNX は、 $ -7,66 (-3,36%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Amazon.com xStock 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -7,33 (-3,22%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Amazon.com xStock (AMZNX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Amazon.com xStock 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Amazon.com xStock ( AMZNX ) とは何か

Amazon xStock（AMZNx）は、Solana SPLおよびERC-20トークンとして発行されるトラッカー証書です。AMZNxはAmazon.com, Inc.（原資産）の価格を追跡します。AMZNxは、暗号資産市場の適格参加者に対して、ブロックチェーン技術の利点を維持しつつ、Amazon.com, Inc.の株価に規制順守した形でアクセスできるよう設計されています。

Amazon.com xStock は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Amazon.com xStock への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- AMZNX のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Amazon.com xStock に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Amazon.com xStock の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Amazon.com xStock 価格予測 (USD)

Amazon.com xStock (AMZNX) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Amazon.com xStock (AMZNX) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Amazon.com xStock の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Amazon.com xStock の価格予測 をチェック！

Amazon.com xStock (AMZNX) トケノミクス

Amazon.com xStock (AMZNX) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ AMZNX トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Amazon.com xStock ( AMZNX ) の購入方法

Amazon.com xStock の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Amazon.com xStock 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

AMZNX を現地通貨に

Amazon.com xStock資料

Amazon.com xStock についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式Amazon.com xStockウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Amazon.com xStock に関するその他の質問

Amazon.com xStock (AMZNX) の本日の価値はいくらですか？
AMZNX の USD でのライブ価格は 220,7 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の AMZNX から USD の価格はいくらですか？
AMZNX から USD の現在価格は $ 220,7 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Amazon.com xStock の時価総額はいくらですか？
AMZNX の時価総額は $ 1,40M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
AMZNX の循環供給量はどれくらいですか？
AMZNX の循環供給量は 6,36K USD です。
AMZNX の史上最高値（ATH）はいくらですか？
AMZNX は史上最高値 2 493,957869472173 USD に達しました。
AMZNX の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
AMZNX の史上最安値は 212,00066285848231 USD です。
AMZNX の取引高はいくらですか？
AMZNX の24 時間ライブ取引高は $ 57,52K USD です。
AMZNX は今年さらに上昇しますか？
AMZNX は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、AMZNX 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:30:52 (UTC+8)

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

