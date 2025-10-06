Apple xStock の本日のライブ価格は 261.95 USD です。AAPLX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで AAPLX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Apple xStock の本日のライブ価格は 261.95 USD です。AAPLX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで AAPLX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Apple xStock ロゴ

Apple xStock価格(AAPLX)

1 AAPLX から USD へのライブ価格：

$262
$262$262
-0.82%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:40:53 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 260.72
$ 260.72$ 260.72
24H 最安値
$ 264.84
$ 264.84$ 264.84
24H 最高値

$ 260.72
$ 260.72$ 260.72

$ 264.84
$ 264.84$ 264.84

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604$ 204.46269321696604

+0.11%

-0.82%

+5.38%

+5.38%

Apple xStock (AAPLX) のリアルタイム価格は $ 261.95 です。過去24時間、AAPLX は最低 $ 260.72 から最高 $ 264.84 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。AAPLX の史上最高値は $ 218.05582778461107 で、史上最安値は $ 204.46269321696604 です。

短期的なパフォーマンスでは、AAPLX は過去1時間で +0.11%、過去24時間で -0.82% 、過去7日間で +5.38% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Apple xStock (AAPLX) 市場情報

No.1899

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

$ 69.39K
$ 69.39K$ 69.39K

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

6.00K
6.00K 6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485 8,999.85946485

SOL

Apple xStock の現在の時価総額は $ 1.57M、24時間取引高は $ 69.39K です。AAPLX の循環供給量は 6.00K、総供給量は 8999.85946485 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 2.36M です。

Apple xStock (AAPLX) 価格履歴 USD

Apple xStock の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -2.1662-0.82%
30日$ +14.94+6.04%
60日$ +34.32+15.07%
90日$ +46.77+21.73%
Apple xStock 本日の価格変動

本日 AAPLX は、 $ -2.1662 (-0.82%) の変動を記録しました。

Apple xStock 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +14.94 (+6.04%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Apple xStock 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、AAPLX は、 $ +34.32 (+15.07%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Apple xStock 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +46.77 (+21.73%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Apple xStock (AAPLX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Apple xStock 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Apple xStock ( AAPLX ) とは何か

Apple xStock (AAPLx) は、ソラナのSPLトークンおよびERC-20トークンとして発行されたトラッカー型証券です。このトークンは、Apple Inc. (原資産) の株価に連動しており、規制に準拠した形で、暗号資産市場の適格な参加者にApple Inc.株価への投資機会を提供するとともに、ブロックチェーンならではの利便性も併せ持っています。

Apple xStock は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Apple xStock への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- AAPLX のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Apple xStock に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Apple xStock の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Apple xStock 価格予測 (USD)

Apple xStock (AAPLX) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Apple xStock (AAPLX) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Apple xStock の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Apple xStock の価格予測 をチェック！

Apple xStock (AAPLX) トケノミクス

Apple xStock (AAPLX) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ AAPLX トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Apple xStock ( AAPLX ) の購入方法

Apple xStock の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Apple xStock 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

AAPLX を現地通貨に

1 Apple xStock (AAPLX) からVND
6,893,214.25
1 Apple xStock (AAPLX) からAUD
A$403.403
1 Apple xStock (AAPLX) からGBP
196.4625
1 Apple xStock (AAPLX) からEUR
225.277
1 Apple xStock (AAPLX) からUSD
$261.95
1 Apple xStock (AAPLX) からMYR
RM1,105.429
1 Apple xStock (AAPLX) からTRY
10,994.0415
1 Apple xStock (AAPLX) からJPY
¥39,554.45
1 Apple xStock (AAPLX) からARS
ARS$381,849.754
1 Apple xStock (AAPLX) からRUB
21,411.793
1 Apple xStock (AAPLX) からINR
22,991.3515
1 Apple xStock (AAPLX) からIDR
Rp4,365,831.587
1 Apple xStock (AAPLX) からPHP
15,316.2165
1 Apple xStock (AAPLX) からEGP
￡E.12,458.342
1 Apple xStock (AAPLX) からBRL
R$1,409.291
1 Apple xStock (AAPLX) からCAD
C$366.73
1 Apple xStock (AAPLX) からBDT
31,997.1925
1 Apple xStock (AAPLX) からNGN
384,089.4265
1 Apple xStock (AAPLX) からCOP
$1,019,260.5475
1 Apple xStock (AAPLX) からZAR
R.4,568.408
1 Apple xStock (AAPLX) からUAH
10,952.1295
1 Apple xStock (AAPLX) からTZS
T.Sh.648,389.118
1 Apple xStock (AAPLX) からVES
Bs53,699.75
1 Apple xStock (AAPLX) からCLP
$249,114.45
1 Apple xStock (AAPLX) からPKR
Rs74,205.196
1 Apple xStock (AAPLX) からKZT
141,287.9715
1 Apple xStock (AAPLX) からTHB
฿8,610.2965
1 Apple xStock (AAPLX) からTWD
NT$8,052.343
1 Apple xStock (AAPLX) からAED
د.إ961.3565
1 Apple xStock (AAPLX) からCHF
Fr206.9405
1 Apple xStock (AAPLX) からHKD
HK$2,032.732
1 Apple xStock (AAPLX) からAMD
֏100,439.4885
1 Apple xStock (AAPLX) からMAD
.د.م2,415.179
1 Apple xStock (AAPLX) からMXN
$4,817.2605
1 Apple xStock (AAPLX) からSAR
ريال982.3125
1 Apple xStock (AAPLX) からETB
Br39,549.211
1 Apple xStock (AAPLX) からKES
KSh33,828.223
1 Apple xStock (AAPLX) からJOD
د.أ185.72255
1 Apple xStock (AAPLX) からPLN
956.1175
1 Apple xStock (AAPLX) からRON
лв1,147.341
1 Apple xStock (AAPLX) からSEK
kr2,470.1885
1 Apple xStock (AAPLX) からBGN
лв440.076
1 Apple xStock (AAPLX) からHUF
Ft87,902.5615
1 Apple xStock (AAPLX) からCZK
5,490.472
1 Apple xStock (AAPLX) からKWD
د.ك80.1567
1 Apple xStock (AAPLX) からILS
861.8155
1 Apple xStock (AAPLX) からBOB
Bs1,810.0745
1 Apple xStock (AAPLX) からAZN
445.315
1 Apple xStock (AAPLX) からTJS
SM2,404.701
1 Apple xStock (AAPLX) からGEL
707.265
1 Apple xStock (AAPLX) からAOA
Kz238,785.7615
1 Apple xStock (AAPLX) からBHD
.د.ب98.4932
1 Apple xStock (AAPLX) からBMD
$261.95
1 Apple xStock (AAPLX) からDKK
kr1,686.958
1 Apple xStock (AAPLX) からHNL
L6,889.285
1 Apple xStock (AAPLX) からMUR
11,908.247
1 Apple xStock (AAPLX) からNAD
$4,539.5935
1 Apple xStock (AAPLX) からNOK
kr2,629.978
1 Apple xStock (AAPLX) からNZD
$455.793
1 Apple xStock (AAPLX) からPAB
B/.261.95
1 Apple xStock (AAPLX) からPGK
K1,118.5265
1 Apple xStock (AAPLX) からQAR
ر.ق953.498
1 Apple xStock (AAPLX) からRSD
дин.26,488.384
1 Apple xStock (AAPLX) からUZS
soʻm3,156,023.3705
1 Apple xStock (AAPLX) からALL
L21,802.0985
1 Apple xStock (AAPLX) からANG
ƒ468.8905
1 Apple xStock (AAPLX) からAWG
ƒ471.51
1 Apple xStock (AAPLX) からBBD
$523.9
1 Apple xStock (AAPLX) からBAM
KM440.076
1 Apple xStock (AAPLX) からBIF
Fr772,490.55
1 Apple xStock (AAPLX) からBND
$337.9155
1 Apple xStock (AAPLX) からBSD
$261.95
1 Apple xStock (AAPLX) からJMD
$42,166.0915
1 Apple xStock (AAPLX) からKHR
1,056,247.8875
1 Apple xStock (AAPLX) からKMF
Fr110,542.9
1 Apple xStock (AAPLX) からLAK
5,694,565.1035
1 Apple xStock (AAPLX) からLKR
රු79,499.2055
1 Apple xStock (AAPLX) からMDL
L4,450.5305
1 Apple xStock (AAPLX) からMGA
Ar1,174,662.385
1 Apple xStock (AAPLX) からMOP
P2,098.2195
1 Apple xStock (AAPLX) からMVR
4,007.835
1 Apple xStock (AAPLX) からMWK
MK454,774.0145
1 Apple xStock (AAPLX) からMZN
MT16,741.2245
1 Apple xStock (AAPLX) からNPR
रु36,893.038
1 Apple xStock (AAPLX) からPYG
1,857,749.4
1 Apple xStock (AAPLX) からRWF
Fr380,613.35
1 Apple xStock (AAPLX) からSBD
$2,153.229
1 Apple xStock (AAPLX) からSCR
3,580.8565
1 Apple xStock (AAPLX) からSRD
$10,391.5565
1 Apple xStock (AAPLX) からSVC
$2,292.0625
1 Apple xStock (AAPLX) からSZL
L4,536.974
1 Apple xStock (AAPLX) からTMT
m916.825
1 Apple xStock (AAPLX) からTND
د.ت768.29935
1 Apple xStock (AAPLX) からTTD
$1,776.021
1 Apple xStock (AAPLX) からUGX
Sh912,633.8
1 Apple xStock (AAPLX) からXAF
Fr148,001.75
1 Apple xStock (AAPLX) からXCD
$707.265
1 Apple xStock (AAPLX) からXOF
Fr148,001.75
1 Apple xStock (AAPLX) からXPF
Fr26,718.9
1 Apple xStock (AAPLX) からBWP
P3,497.0325
1 Apple xStock (AAPLX) からBZD
$526.5195
1 Apple xStock (AAPLX) からCVE
$24,877.3915
1 Apple xStock (AAPLX) からDJF
Fr46,627.1
1 Apple xStock (AAPLX) からDOP
$16,686.215
1 Apple xStock (AAPLX) からDZD
د.ج34,187.0945
1 Apple xStock (AAPLX) からFJD
$599.8655
1 Apple xStock (AAPLX) からGNF
Fr2,277,655.25
1 Apple xStock (AAPLX) からGTQ
Q2,006.537
1 Apple xStock (AAPLX) からGYD
$54,868.047
1 Apple xStock (AAPLX) からISK
kr31,957.9

Apple xStock についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式Apple xStockウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Apple xStock に関するその他の質問

Apple xStock (AAPLX) の本日の価値はいくらですか？
AAPLX の USD でのライブ価格は 261.95 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の AAPLX から USD の価格はいくらですか？
AAPLX から USD の現在価格は $ 261.95 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Apple xStock の時価総額はいくらですか？
AAPLX の時価総額は $ 1.57M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
AAPLX の循環供給量はどれくらいですか？
AAPLX の循環供給量は 6.00K USD です。
AAPLX の史上最高値（ATH）はいくらですか？
AAPLX は史上最高値 218.05582778461107 USD に達しました。
AAPLX の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
AAPLX の史上最安値は 204.46269321696604 USD です。
AAPLX の取引高はいくらですか？
AAPLX の24 時間ライブ取引高は $ 69.39K USD です。
AAPLX は今年さらに上昇しますか？
AAPLX は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、AAPLX 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:40:53 (UTC+8)

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

AAPLX から USD の計算機

金額

AAPLX
AAPLX
USD
USD

1 AAPLX = 261.95 USD

AAPLX を取引

AAPLX/USDT
$262
$262$262
-0.71%

