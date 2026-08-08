1INCH価格(1INCH)
1INCH (1INCH) の本日のライブ価格は ¥ 0.08425 で、直近24時間で 0.39% 変動しました。現在の 1INCH から JPY への変換レートは、¥ 0.08425 につき 1INCH です。
1INCH は現在、時価総額 ¥ 118.91M で #179 位、循環供給量は 1.41B 1INCH です。直近24時間の 1INCH は、¥ 0.08323 (安値) から ¥ 0.08476 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,235.06484128、史上最安値は ¥ 10.24261176325506509 です。
短期的なパフォーマンスでは、1INCH は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +3.28% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.58K に達しました。
No.179
94.09%
0.01%
ETH
1INCH の現在の時価総額は ¥ 118.91M、24時間取引高は ¥ 57.58K です。1INCH の循環供給量は 1.41B、総供給量は 1500000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 126.38M です。
0.00%
+0.39%
+3.28%
+3.28%
1INCH の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.0513859
|+0.39%
|30日
|¥ +0.01287
|+18.03%
|60日
|¥ +0.01317
|+18.52%
|90日
|¥ -0.01819
|-17.76%
本日 1INCH は、 ¥ +0.0513859 (+0.39%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ +0.01287 (+18.03%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、1INCH は、 ¥ +0.01317 (+18.52%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.01819 (-17.76%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して 1INCH の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の 1INCH 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|R1 < 価格 ≤ R2
|R1‑R2の間
|中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。
1INCH_USDTは4時間足チャートにおいて、0.08341の中枢上側で推移しており、現在価格0.08408がR1レジスタンス水準0.08381を突破しています。価格構造はS2からR2のレンジ上部に位置し、中枢ポイントである0.08341が直近の下値支持基準となっています。買い勢力の配置は依然として整っており、短期トレンドはボラティリティの高いレンジの上端付近に留まっています。 MACDはゴールデンクロスの状態を示しており、デッドクロス前の快慢線がゼロ軸上方で発散しています。RSI指標は中立域にあり、過買や過売のシグナルは確認されていません。移動平均線群およびEMA群はゼロバイイングシグナルを示しており、モメンタム分布には分極化の特徴が見られます。ボラティリティは安定しており、ボリンジャーバンドの幅も明確な拡大は見られず、市場全体に一方的な加速の兆候は乏しい状況です。 近い将来の重要なレジスタンスはR2水準の0.08426に位置しており、現行価格との差は0.5%未満と非常に狭い範囲にあります。一方、下方向の第一サポートはR1からの転換ポイントである0.08381、第二サポートは中枢である0.08341に設定されています。遠方の参考水準としては、S1の0.08296およびS2の0.08256が挙げられます。現在の価格はR1とR2の間で挟まれており、上下双方の余地はいずれも限定的と言えます。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、1INCH の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
1inch（1INCH）は、さまざまなDEXから流動性と価格を一元化し、ユーザーに最良の取引レートを提供することを目指した分散型取引所（DEX）アグリゲーターです。1INCHトークンは、プラットフォームのネイティブユーティリティトークンとして機能し、そのガバナンス構造において重要な役割を果たします。プラットフォームのユーザーは1INCHトークンを使用して、さまざまなプロトコル設定や開発提案に投票し、1inchネットワークの意思決定プロセスに参加することができます。トークンはインフレモデルに基づいて運用され、新たなトークンが流動性提供者への報酬として発行されます。1INCHの主な使用目的は、DeFiエコシステム内での暗号通貨の効率的かつコスト効果的な取引を促進することです。
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The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.
1INCH についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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