この分析では、AIモデルを活用して 1INCH の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の 1INCH 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント R1 < 価格 ≤ R2 R1‑R2の間 中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

1INCH_USDTは4時間足チャートにおいて、0.08341の中枢上側で推移しており、現在価格0.08408がR1レジスタンス水準0.08381を突破しています。価格構造はS2からR2のレンジ上部に位置し、中枢ポイントである0.08341が直近の下値支持基準となっています。買い勢力の配置は依然として整っており、短期トレンドはボラティリティの高いレンジの上端付近に留まっています。 MACDはゴールデンクロスの状態を示しており、デッドクロス前の快慢線がゼロ軸上方で発散しています。RSI指標は中立域にあり、過買や過売のシグナルは確認されていません。移動平均線群およびEMA群はゼロバイイングシグナルを示しており、モメンタム分布には分極化の特徴が見られます。ボラティリティは安定しており、ボリンジャーバンドの幅も明確な拡大は見られず、市場全体に一方的な加速の兆候は乏しい状況です。 近い将来の重要なレジスタンスはR2水準の0.08426に位置しており、現行価格との差は0.5%未満と非常に狭い範囲にあります。一方、下方向の第一サポートはR1からの転換ポイントである0.08381、第二サポートは中枢である0.08341に設定されています。遠方の参考水準としては、S1の0.08296およびS2の0.08256が挙げられます。現在の価格はR1とR2の間で挟まれており、上下双方の余地はいずれも限定的と言えます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。