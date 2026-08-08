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本日の 1INCH のライブ価格は 0.08425 JPY です。1INCH の時価総額は 118,908,808.306817153025 JPY です。日本 のリアルタイムの 1INCH から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の 1INCH のライブ価格は 0.08425 JPY です。1INCH の時価総額は 118,908,808.306817153025 JPY です。日本 のリアルタイムの 1INCH から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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1INCH価格(1INCH)

1 1INCH から JPY へのライブ価格：

¥13.22725
¥13.22725¥13.22725
+0.39%1D
JPY
1INCH (1INCH) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 17:42:47 (UTC+8)

1INCH 本日の価格

1INCH (1INCH) の本日のライブ価格は ¥ 0.08425 で、直近24時間で 0.39% 変動しました。現在の 1INCH から JPY への変換レートは、¥ 0.08425 につき 1INCH です。

1INCH は現在、時価総額 ¥ 118.91M#179 位、循環供給量は 1.41B 1INCH です。直近24時間の 1INCH は、¥ 0.08323 (安値) から ¥ 0.08476 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,235.06484128、史上最安値は ¥ 10.24261176325506509 です。

短期的なパフォーマンスでは、1INCH は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +3.28% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.58K に達しました。

1INCH (1INCH) 市場情報

No.179

¥ 118.91M
¥ 118.91M¥ 118.91M

¥ 57.58K
¥ 57.58K¥ 57.58K

¥ 126.38M
¥ 126.38M¥ 126.38M

1.41B
1.41B 1.41B

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

94.09%

0.01%

ETH

1INCH の現在の時価総額は ¥ 118.91M、24時間取引高は ¥ 57.58K です。1INCH の循環供給量は 1.41B、総供給量は 1500000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 126.38M です。

1INCH 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.08323
¥ 0.08323¥ 0.08323
24H 最安値
¥ 0.08476
¥ 0.08476¥ 0.08476
24H 最高値

¥ 0.08323
¥ 0.08323¥ 0.08323

¥ 0.08476
¥ 0.08476¥ 0.08476

¥ 1,235.06484128
¥ 1,235.06484128¥ 1,235.06484128

¥ 10.24261176325506509
¥ 10.24261176325506509¥ 10.24261176325506509

0.00%

+0.39%

+3.28%

+3.28%

1INCH (1INCH) 価格履歴 JPY

1INCH の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0513859+0.39%
30日¥ +0.01287+18.03%
60日¥ +0.01317+18.52%
90日¥ -0.01819-17.76%
1INCH 本日の価格変動

本日 1INCH は、 ¥ +0.0513859 (+0.39%) の変動を記録しました。

1INCH 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.01287 (+18.03%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

1INCH 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、1INCH は、 ¥ +0.01317 (+18.52%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

1INCH 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.01819 (-17.76%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

1INCH (1INCH) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

1INCH 価格履歴ページ を今すぐチェック。

1INCH の分析

この分析では、AIモデルを活用して 1INCH の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

1INCH 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の 1INCH 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

1INCH_USDTは4時間足チャートにおいて、0.08341の中枢上側で推移しており、現在価格0.08408がR1レジスタンス水準0.08381を突破しています。価格構造はS2からR2のレンジ上部に位置し、中枢ポイントである0.08341が直近の下値支持基準となっています。買い勢力の配置は依然として整っており、短期トレンドはボラティリティの高いレンジの上端付近に留まっています。 MACDはゴールデンクロスの状態を示しており、デッドクロス前の快慢線がゼロ軸上方で発散しています。RSI指標は中立域にあり、過買や過売のシグナルは確認されていません。移動平均線群およびEMA群はゼロバイイングシグナルを示しており、モメンタム分布には分極化の特徴が見られます。ボラティリティは安定しており、ボリンジャーバンドの幅も明確な拡大は見られず、市場全体に一方的な加速の兆候は乏しい状況です。 近い将来の重要なレジスタンスはR2水準の0.08426に位置しており、現行価格との差は0.5%未満と非常に狭い範囲にあります。一方、下方向の第一サポートはR1からの転換ポイントである0.08381、第二サポートは中枢である0.08341に設定されています。遠方の参考水準としては、S1の0.08296およびS2の0.08256が挙げられます。現在の価格はR1とR2の間で挟まれており、上下双方の余地はいずれも限定的と言えます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

1INCH の価格に影響を与える要因は何ですか？

いくつかの重要な要因が1INCHトークンの価格に影響を及ぼします：

1. DEXアグリゲーションの需要 - 分散型取引所全体での取引量が増加することで、ユーティリティが向上します。
2. プロトコルのアップグレードと新機能 - 技術的な改善により、投資家の信頼が高まります。
3. DeFi市場のセンチメント - 一般的な分散型金融のトレンドが採用状況に影響を与えます。
4. トークンのユーティリティ拡大 - ガバナンスを超えた新たな利用ケースが価値を強化します。
5. 他のDEXアグリゲーターとの競争 - 市場シェアが価格に影響を及ぼします。
6. 取引量と流動性 - 活発な取引活動が価格の安定性を支えます。
7. ガバナンス提案とコミュニティの意思決定 - プロトコルの変更が長期的な価値に影響を及ぼします。
8. パートナーシップの発表 - 大手プラットフォームとの統合が関心を高めます。
9. マーケットメイカーのインセンティブ - 報酬プログラムがトークンの流通に影響を及ぼします。
10. 一般的な暗号資産市場の状況 - ビットコインやイーサリアムの動向がアルトコインに影響を及ぼします。

人はなぜ今日 1INCH の価格を知りたいのでしょうか？

人々は今日の1INCHの価格を知りたいと考えています。その理由は以下の通りです：
1）取引判断――売買のタイミングが利益に影響します。
2）ポートフォリオの追跡――投資価値の変動をモニタリングします。
3）市場分析――トレンドとボラティリティを理解します。
4）DeFiの機会――1INCHはDEXアグリゲーションサービスを支えています。

1INCH の価格予測

1INCH (1INCH) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の 1INCH の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
1INCH (1INCH) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、1INCH の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
1INCH が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？1INCH の 2026–2027 年の価格予測は 1INCH 価格予測 ページでご確認いただけます。

1INCH について

1inch（1INCH）は、さまざまなDEXから流動性と価格を一元化し、ユーザーに最良の取引レートを提供することを目指した分散型取引所（DEX）アグリゲーターです。1INCHトークンは、プラットフォームのネイティブユーティリティトークンとして機能し、そのガバナンス構造において重要な役割を果たします。プラットフォームのユーザーは1INCHトークンを使用して、さまざまなプロトコル設定や開発提案に投票し、1inchネットワークの意思決定プロセスに参加することができます。トークンはインフレモデルに基づいて運用され、新たなトークンが流動性提供者への報酬として発行されます。1INCHの主な使用目的は、DeFiエコシステム内での暗号通貨の効率的かつコスト効果的な取引を促進することです。

日本 で 1INCH を購入して投資する方法

1INCH を使用する準備はできていますか？MEXCでは、1INCH の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は 1INCH の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、1INCH (1INCH) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、1INCH が即座にあなたのウォレットに入金されます。
1INCH (1INCH) の購入ガイド

1INCH でできること

1INCH を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで 1INCH (1INCH) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

1INCH ( 1INCH ) とは何か

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

1INCH資料

1INCH についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式1INCHウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

よくある質問： 1INCH に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 17:42:47 (UTC+8)

1INCH (1INCH) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

1INCH についてさらに詳しく知る

1INCH USDT（先物取引）

1INCH をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの 1INCH USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの 1INCH (1INCH) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、1INCH ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
1INCH/USDT
¥13.23039
¥13.23039¥13.23039
+0.38%
684.42K (USDT)

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¥1.274997¥1.274997

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¥8.377677¥8.377677

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免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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