Sapienとは？AI時代に向けた分散型データファクトリー









生成AIや大規模言語モデル（LLM）の爆発的な成長に伴い、高品質な学習データの需要は指数関数的に増大しています。しかし、従来のデータ生成システムには深刻な構造的問題があります。最上位のデータは少数の巨大テック企業に独占されており、高価でアクセス困難です。クラウドソーシングプラットフォームは信頼性のある仕組みが不足しているため、データ品質の一貫性がなく、モデル学習の成果も不十分です。さらに既存のデータセットは英米文化圏の文脈に大きく偏っており、AIのグローバルな活用を制限しています。





こうした背景のもと、Sapienは「分散型データファクトリー」として、分散化・経済的インセンティブ・評価システムという3つの柱を組み合わせた解決策を提供します。ブロックチェーンインフラ、グローバルなコミュニティの協働、経済的報酬を組み合わせることで、Sapienは中央集権的な管理を打破し、AI時代の基盤インフラとなる開かれた信頼性の高いデータ生産ネットワークを構築しています。

















Sapienは110カ国以上にわたる真のグローバルコミュニティを構築しており、「Sapiens」と呼ばれる「AIワーカー」の分散ネットワークを形成しています。参加者はプラットフォームを通じてタスクを受け取り、データラベリングを行い、貢献に応じてインセンティブを獲得します。このコミュニティは1日に100万件以上のタスクを完了し、累計8,000万件のテキスト・画像・音声・動画・複雑な3D/4Dモダリティのラベルデータを生産しています。このネットワークには強力なネットワーク効果があり、1万人のユーザーが追加されるごとにタスク完了効率が8%向上し、データ生産→品質フィードバック→モデル最適化という自己強化型のシステムが形成されます。













Sapienのタスクシステムはゲーミフィケーション設計を採用しており、データラベリングを魅力的で競争性のある、蓄積可能なデジタル労働に変えます。システムは「レベル」「経験値」「評価」「タスクチャレンジ」という4つのインセンティブ軸を活用しています。





ユーザーは以下の方法で参加できます。





タスクアンロック：基本タスクを完了して経験値を獲得し、医療画像ラベリングなどの高価値タスクパックをアンロックします。

対戦型レビュー：「ラベリングアリーナ」で正確性を競い合い、上位ユーザーは追加のトークン報酬を獲得します。

バーチャルアイデンティティシステム：将来的にはNFTバッジやオンチェーンの達成証明書を導入し、StepNのようなメタバース体験を実現する計画です。













AIワーカーに対して、テキストクレンジング、画像ラベリング、音声の文字起こしなどのオンデマンドタスクを提供するマーケットプレイスです。報酬やポイントはタスクの難易度に応じて異なります。









タスク提出後に作業がQAユーザーに再割り当てされる二重検証システムにより、正確性を確保し、ユーザーの評価スコアにフィードバックされます。









企業はSDKまたはAPIを通じてSapienプラットフォームに接続し、カスタムデータ収集を依頼して、LLM、自動運転、ヘルスケア、金融などで活用できる検証済みかつ構造化されたデータを受け取れます。













トークン名：SAPIEN









ポイント：タスク完了で獲得し、将来的にSAPIENトークンに交換可能です。

ステーキング：高評価ユーザーはSAPIENをステーキングすることでタスク優先権や報酬倍率を得られます。

ガバナンス投票：SAPIEN保有者は報酬率やタスクの種類などプラットフォームパラメータの投票に参加できます。

収益分配：将来的に企業収益の一部が長期保有者に分配されます。









Sapienは初期参加者や優秀なタスク貢献者に向けてトークンのエアドロップを予定しています。





公式が公開したエアドロップ基準によると、以下のユーザーが優先的に恩恵を受けます：高いアクティブ度を持つユーザー、高い正確性を持つユーザー、特定のチャレンジタスクを完了したユーザー、有名ギルドに紐づいたアカウントを持つWeb3 ユーザー、オンチェーンで活発なウォレットまたはBaseネットワークの既存ユーザーです。エアドロップはトークンの上場前にポイントスナップショットを通じて実施される予定です。









Sapienは単なるデータラベリングプラットフォームではありません。AI時代の基盤インフラとして機能する世界最大の「データレイヤー」を構築することを目指しています。それはコンセンサス駆動型のデータ生産システムです。





1）SAPIENトークン上場とステーキングシステムの開始

3）コミュニティによるタスク設計や収益モデルの共同設計を可能にするDAOガバナンスの開始

4）AIプロジェクトとの深い統合



