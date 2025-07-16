わずか数ヶ月で、Baseはイーサリアム互換エコシステムのリーダーとして急速に成長しました。預かり資産（TVL）は48億ドルを超え、ArbitrumやOptimismを凌駕し、レイヤー2市場で最も注目される存在となっています。この驚異的な成果は、Baseの優れた技術力と市場での高い評価を物語るだけでなく、ブロックチェーン業界で注目される資産運用の新たな中心地としての地位を確立しています。 Baseのわずか数ヶ月で、Baseはイーサリアム互換エコシステムのリーダーとして急速に成長しました。預かり資産（TVL）は48億ドルを超え、ArbitrumやOptimismを凌駕し、レイヤー2市場で最も注目される存在となっています。この驚異的な成果は、Baseの優れた技術力と市場での高い評価を物語るだけでなく、ブロックチェーン業界で注目される資産運用の新たな中心地としての地位を確立しています。 Baseの
爆発的な資金流入：Baseシーズンが本格始動？

わずか数ヶ月で、Baseはイーサリアム互換エコシステムのリーダーとして急速に成長しました。預かり資産（TVL）は48億ドルを超え、ArbitrumやOptimismを凌駕し、レイヤー2市場で最も注目される存在となっています。この驚異的な成果は、Baseの優れた技術力と市場での高い評価を物語るだけでなく、ブロックチェーン業界で注目される資産運用の新たな中心地としての地位を確立しています。

Baseの成長の軌跡


Baseは、2023年第3四半期に大手暗号資産取引所Coinbaseによって発表された、Optimism Stackを基盤としたイーサリアムレイヤー2のブロックチェーンです。後発組でありながら、驚異的な成長速度と卓越した技術力によりレイヤー2領域で頭角を現し、短期間に市場で確固たる地位を確立しました。

1.Base TVLの急増


Baseエコシステムにおける資金流動性は注目に値します。2024年4月以来、Baseの預かり資産（TVL）は目覚ましい成長を遂げ、安定感を保ちながらも勢いを増し、12月初めにはTVLが48億ドルを突破。主な競争相手であるArbitrumを大きく上回り、Baseの競争力をさらに際立たせています。


2.Base上でのトランザクションの急増


Baseの資金成長は偶然ではなく、プラットフォームのトランザクションの急増と密接に関連しています。特に注目すべきは2024年11月26日の記録で、この日Baseネットワークの1日あたりのトランザクションは驚異の1,144万件に達しました。


同時に、Baseのオンチェーン取引高は爆発的な伸びを記録しています。2024年11月13日には、Baseネットワークの1日あたりの取引高が21.6億ドルを突破し、プラットフォームの過去最高を更新しました。さらに注目すべきは、Artemisのデータによれば、2024年11月のBaseの純資本流入額はソラナを上回り、月間流入ペースも引き続き増加傾向にあります。


3. エコシステムの多角的な発展


BaseのエコシステムはDeFi分野にとどまらず、活発なオンチェーンアプリケーションのうち66%が非DeFi領域に属しています。特にNFT、ソーシャルメディア、AIといった分野で、Baseネットワークは目覚ましい成果を上げています。このような多角的なエコシステムの構築が、Baseの成長に新たな原動力を与えています。


Baseエコシステム内のAIトークンが全般的に値上がりし、その資産形成効果が特に顕著となっています。この上昇相場の中で、VIRTUALAIXBTLUNAを代表とするBase関連トークンが軒並み大幅な価値上昇を遂げており、Baseエコシステム内におけるAIトークンの価値が力強く回復し、成長していることを明確に示しています。

Baseの競争優位性


1. Coinbaseの支援


Coinbaseが開発したレイヤー2ソリューションであるBaseは、圧倒的な市場優位性を誇ります。世界有数の暗号資産取引所であるCoinbaseは、膨大なユーザー基盤と強力なブランド力を活かし、Baseに対して強力なマーケティングと資金提供を行っています。この後押しにより、競争の激しいブロックチェーン市場においてBaseは短期間で安定した地位を築き、さらなる成長を遂げる基盤を確立しています。

2. Base上でのミームコインの台頭


Baseエコシステムのもう一つの際立った特徴は、ミームトークンやAI分野における革新的なプロジェクトが次々と生まれていることです。急速な発展を遂げるBaseエコシステムの中で、Virtuals ProtocolやClankerといった新興プロジェクトが台頭し、ミームトークンの応用範囲を広げるとともに、エコシステム全体の流通量を大幅に押し上げています。さらに、注目を集めるAIエージェントの新規参入によって、Baseエコシステムへの関心が爆発的に高まっています。

3. エコシステムの優位性と技術的サポート


BaseはOptimismを基盤としたRollupネットワークとして、Optimismの技術的優位性を最大限に活用し、高効率なトランザクション処理能力と低コストの手数料を提供しています。また、Baseのエコシステム構築は、他にはない競争優位性を生み出しています。従来の暗号資産アプリケーションであるDeFiやNFTを引きつけるだけでなく、ミームトークンやAIといった新興プロジェクトからも支持を獲得しています。Baseの低い参入障壁、高い効率性、そして革新的な仕組みは、これらの新興プロジェクトにとって理想的なプラットフォームを提供し、エコシステムの拡大と成長を力強く後押ししています。

まとめ


Baseの急成長は注目すべき現象です。それは、技術革新の成果を示すだけでなく、市場がイノベーションを強く求めていることをも反映しています。資金流入の増加から取引高の急増に至るまで、Baseの台頭はブロックチェーン業界に新たな活力と無限の可能性をもたらしました。このブロックチェーン技術の革新と応用の波において、MEXC暗号資産取引所は業界をリードする存在として重要な役割を果たしています。迅速なトークン上場で知られるMEXCは、Baseエコシステムのプロジェクトを積極的に受け入れ、新興の人気資産に対する鋭い洞察力と先見的な戦略を発揮しています。

さらに、MEXCは市場最安値の手数料率を導入し、Baseをはじめとする最先端のブロックチェーンプロジェクトへのアクセスのハードルを大幅に引き下げています。これにより、より多くの投資家が簡単に参加できる環境が整いました。MEXCを選ぶことは、市場動向を的確に追いながら、高い取引効率と最高水準のセキュリティを享受できることを意味します。これにより、暗号資産投資の旅がこれまで以上にスムーズかつ効率的なものになるでしょう。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


