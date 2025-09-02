MEXCの資金調達率を理解しよう：先物取引の“隠れコスト”にさようなら

こんな経験はありませんか？先物取引で市場の方向を正しく予測できたのに、利益がどんどん減っていく、あるいはアカウント残高がなぜか減っている。その原因は、多くの初心者が見落としがちな資金調達率が原因かもしれません。













資金調達率とは、無期限先物の価格を現物市場の価格に近づけるための仕組みです。このメカニズムにより、ロングとショートのポジション保有者同士が一定の間隔で資金を支払い合い、市場の価格バランスが保たれます。





MEXC先物における仕組みは以下の通りです：









この手数料はMEXCが徴収するものではなく、トレーダー同士で直接支払い合う形式です。しかしながら、この資金調達により実質的なリターンが大きく変わる可能性があります。

















先物取引において、資金調達率はただの数字ではありません。利益・戦略・そして市場センチメントの読み取り方にまで影響を及ぼす重要な要素です。資金調達率を軽視してはいけない理由を見ていきましょう。













例：





BTCの現物価格が$100,000、先物価格が$101,000（割高）の場合：





→ 資金調達率はプラスとなり、ロング側がショート側に支払うことになります。ロングポジションのコストが高くなり、買い圧力が抑制され、先物価格が現物価格に近づくよう調整がかかります。









資金調達率は、トレーダーたちが強気なのか弱気なのかを示す市場の温度計のような存在です。





例：





BTCUSDTの資金調達率が +0.05% の場合、多くのトレーダーがロングを選択しており、市場は強気傾向にあることを示します。逆に -0.03% の場合、トレーダーの多くがショートを選んでおり、弱気な市場心理が支配していると読み取れます。





つまり、資金調達率は市場センチメントを測る上での温度計のような存在と言えます。









トレーダーがロングまたはショートのどちらか一方に過度に偏ると、市場のバランスが崩れます。このような場合、資金調達率の上昇によって、過密なポジションには追加のコストが発生し、一部のトレーダーはポジションを解消する方向へと誘導されます。





例：





BTCの資金調達率が+0.15%まで急騰すると、ロングポジション保有者は8時間ごとに0.15%の手数料を支払うことになります。これは過密ポジションへのコスト負担のようなもので、一部のトレーダーはコスト回避のためポジションを解消し始め、市場の偏りが緩和されていきます。









資金調達率は方向性のあるポジションにおける実質的なコストであり、利益を大きく削る要因となります。場合によっては、本来なら利益になるはずの取引が損失に転じることさえあります。





例：





あなたがBTCでロングポジションを取り、価格が24時間で3%上昇したとします。これは方向性の読みとしては成功です。しかし、資金調達率が8時間ごとに+0.25%だった場合、1日で合計0.75%の資金調達コストが発生します。その結果、純利益は2.25%に減少し、資金調達コストだけでリターンの25%が削られたことになります。





価格の変動が限定的なレンジ相場や、ボラティリティの高い市場では、資金調達コストが積み重なりやすくなります。その結果、市場の方向を正しく予測していても、実質的には損失が発生する可能性があります。









資金調達手数料は、アカウント残高で補填できない場合、ポジションの証拠金から自動的に差し引かれます。これにより利用可能な証拠金が減り、強制決済価格が現在価格に近づくことで、強制決済のリスクが高まります。





例：









強制決済価格がじわじわと現在価格に接近し、本来耐えられたはずの価格下落でも強制決済されてしまうリスクが増します。









MEXCでは、2種類の先物商品、USDT-M先物・Coin-M先物を提供しており、それぞれで資金調達率の計算方法がやや異なります。









資金調達手数料 = ポジション価値 × 資金調達率 ポジション価値 = ポジション数量 × 公正価格





例：トレーダーAがBTCUSDTで10BTC分のロングポジションを保有。公正価格が10,000 USDT、資金調達率が0.01%の場合：





ポジション価値 = 10 × 10,000 = 100,000 USDT 資金調達手数料 = 100,000 × 0.01% = 10 USDT





資金調達率がプラスのため、ロング保有者であるAは10 USDTをショート保有者に支払います。一方で、同額をショートしたトレーダーは、10 USDTの報酬を受け取ります。









資金調達手数料 = ポジション価値 × 資金調達率 ポジション価値 = [ポジション数量(枚) × 契約サイズ] ÷ 公正価格





例：トレーダーAがBTCUSDで100枚のロングポジションを保有（1枚 = 100 USD）。公正価格が10,000 USDT、資金調達率が0.01%の場合：





ポジション価値： (100 × 100) ÷ 10,000 = 1 BTC

資金調達手数料：1 BTC × 0.01% = 0.0001 BTC





この場合も、資金調達率がプラスであれば、ロング保有者はショート保有者に0.0001 BTCを支払う必要があります。









種別 資金調達率 決済頻度 USDT-M ±0.01％ ~ ±0.03％ デフォルトで8時間ごと (日本時間 9:00/17:00/翌1:00） Coin-M ±0.01％ ~ ±0.03％ デフォルトで8時間ごと (日本時間 9:00/17:00/翌1:00）













MEXCでは、資金調達率とそのポジションへの影響を確認するための複数の方法が用意されています。





先物取引画面の上部情報バーには、現在の資金調達率および次回決済までのカウントダウンタイマーが表示されます。

注文と取引履歴 」→「 資金調達手数料 」から、過去のすべての資金調達手数料履歴を確認できます。 」→「」から、過去のすべての資金調達手数料履歴を確認できます。

各先物ペアは独自の資金調達率を持っており、特にボラティリティの高い時期には、ポジションを開く前に現在のレートを必ず確認することが重要です。





注：資金調達率は市場のロング・ショートの需給バランスに応じて常に変動しており、特に激しい値動きの際には大きく変化する可能性があります。













注：資金調達率は先物ペアごとに異なります。取引するトークンの資金調達率を必ず確認してください。





画面右上の「先物注文」セクションで「資金調達手数料」を選択すると、過去に強制決済されたすべての資金調達手数料を閲覧できます。

















MEXCでは、1日3回、8時間ごとに資金調達手数料の決済が毎日行われます：日本時間では 9:00 / 17:00 / 翌1:00。

ユーザーが決済時間ちょうどにポジションを保有している場合のみ、資金調達手数料が発生します。決済前にポジションを解消した場合は、資金調達手数料は発生しません。









資金調達手数料は、まず利用可能な証拠金から自動的に差し引かれます。もし証拠金が不足している場合は、ポジション必要証拠金から差し引かれるため、強制決済価格が現在価格に近づき、強制決済のリスクが上昇します。









無期限契約における価格変動は目に見えて分かりやすいですが、資金調達率はあまり目立たない、見えにくいコストです。それでも、毎回の決済で確実に利益に影響を与える重要な要素です。





特に初心者にとっては、価格予測が当たれば利益になると考えがちですが、無期限取引ではコスト構造や仕組みの理解が長期的な成功のカギとなります。資金調達率について深く理解することで、思わぬコストを避け、より戦略的に取引判断ができるようになります。

MEXCでの先物取引において、資金調達率の仕組みを把握することは、取引コスト全体を見える化し、より賢い取引を可能にする一歩です。取引戦略において、見込み利益だけでなく、それに伴うコストも含めて設計することが、真にバランスの取れた先物取引戦略の構築につながります。













免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



