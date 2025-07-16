MXは1か月間の調整の後、6月末に再び4ドルを突破し、4.61ドルの高値をつけました。市場全体の下落にもかかわらず、MXは4ドル前後の安定した価格を維持し、保有者の信頼感を高めました。MXトークンを保有することで、価格上昇の恩恵を受けるだけでなく、毎月の限定イベントに参加し、無料のエアドロップ報酬を獲得することができます。MX保有メリットの詳細については、「MX保有の3大メリット」をご覧ください。MXは1か月間の調整の後、6月末に再び4ドルを突破し、4.61ドルの高値をつけました。市場全体の下落にもかかわらず、MXは4ドル前後の安定した価格を維持し、保有者の信頼感を高めました。MXトークンを保有することで、価格上昇の恩恵を受けるだけでなく、毎月の限定イベントに参加し、無料のエアドロップ報酬を獲得することができます。MX保有メリットの詳細については、「MX保有の3大メリット」をご覧ください。
学ぶ/MXゾーン/収益イベント/MXゾーン 6月イベントレポート

MXゾーン 6月イベントレポート

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#注目イベント#MX
MX Token
MX$2.6502+0.79%
PeiPei
PEIPEI$0.00000003206-2.16%
BEBE
BEBE$0.00008889-4.50%
Unibase
UB$0.03219-4.28%
NodeAI
GPU$0.1375-9.42%

MXは1か月間の調整の後、6月末に再び4ドルを突破し、4.61ドルの高値をつけました。市場全体の下落にもかかわらず、MXは4ドル前後の安定した価格を維持し、保有者の信頼感を高めました。MXトークンを保有することで、価格上昇の恩恵を受けるだけでなく、毎月の限定イベントに参加し、無料のエアドロップ報酬を獲得することができます。MX保有メリットの詳細については、「MX保有の3大メリット」をご覧ください。

1. MXゾーン6月イベントレポート 　


2024年6月、MEXCは合計200のKickstarterエアドロップイベントを実施しました。これらのエアドロップイベントでは、1,059万ドル以上の報酬が配布され、APYは50%に達しました。

MEXCプラットフォームの統計によると、6月に配布されたすべてのエアドロップ報酬の中で、上位7つの暗号資産はすべて100%を超える上昇率を記録しました。SOLLYトークンは320.13%の増加で1位、PEIPEIトークンは239.85%の増加で2位、僅差でBEBEトークンが236.10%の増加が続きました。上位3つのトークンはそれぞれ200%を超える上昇率でした。

2024年6月 優良暗号資産トップ7

プロジェクト名
エアドロップ日時
(MXの投票日時)
価格上昇率
(5/31現在)
SOLLY
2024/6/29
320.13%
PEIPEI
2024/6/15
239.85%
BEBE
2024/6/3
236.10%
QDFI
2024/6/24
181.10%
UB
2024/6/8
151.90%
DICK
2024/6/26
111.40%
GPU
2024/6/22
106.00%

2. エアドロップイベントへの参加方法


LaunchpoolとKickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者がこれらのイベントに参加するには、1,000 MXトークン以上を30日以上継続して保有する必要があります。

MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そちらに[Launchpool]と[Kickstarter]イベントにアクセスできるリンクがあります。


3. MXの購入方法


現在MX保有者ではないものの、LaunchpoolやKickstarterのイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームでMXトークンを購入し、連続して一定期間保有する必要があります。条件を満たすとイベントに参加することができます。MXトークンの購入方法については、「1分でMXを購入する」を参照し、チュートリアルの手順に従って購入してください。

MXトークンを保有すると、無料でエアドロップイベントに参加できるだけでなく、取引手数料の割引を受けることができます。MX保有者であれば、MX控除を利用することで、先物取引手数料も10％オフにすることができます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

KickstarterとLaunchpoolイベントの係数ルールが改訂・アップグレードされました！

KickstarterとLaunchpoolイベントの係数ルールが改訂・アップグレードされました！

KickstarterおよびLaunchpoolイベントは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者の積極的な参加を促し、報酬を増やすため、MEXCはKickstarterおよびLaunchpoolイベントのレベル報酬係数のルールを調整しました。調整内容は以下の通りです：調整前：イベントでより多くのMXを投票すればするほど、対応する投票係数が高くなり、山分けされる報酬が多くなります

Kickstarterイベントよくある質問

Kickstarterイベントよくある質問

1. Kickstarterイベントとは？Kickstarterイベントは、プロジェクトの上場の前段階のイベントで、MEXC上で上場するための投票を開始し、投票に成功したユーザー様全員にそのトークンを無料でエアドロップするものです。このイベントは、より優れたプロジェクトをMEXCへ上場し、MEXCユーザー様に無料でエアドロップを提供することを目的としています。2. 参加方法と報酬の増額方法 ステッ

MXゾーン9月イベントレポート

MXゾーン9月イベントレポート

MEXCプラットフォームでは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントを提供しており、さまざまなプロジェクトからエアドロップ報酬を獲得することができます。MX保有者の積極的な参加を促し、エアドロップ報酬を増やすために、MEXCは9月に参加要件を引き下げ、エアドロップイベントの報酬係数を調整しました。この改訂プランにより、ユーザー様はエアドロップイベントにより迅速に参加できるようになり、報酬係数を増

MXでKickstarterを最大限に活用する方法

MXでKickstarterを最大限に活用する方法

Kickstarterは、MEXCプラットフォーム上でMX保有者に提供される限定エアドロップイベントです。一定量のMXを保有することで、無料で参加でき、新規プロジェクトのトークンエアドロップを受け取るチャンスが得られます。最新のプラットフォームデータによると、MEXCは2024年1月から10月の間に2,030回の新トークンのエアドロップイベントを開催し、総賞金プールは$1億1,600万に達しました

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得