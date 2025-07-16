MXゾーン 6月イベントレポート













2024年6月、MEXCは合計200のKickstarterエアドロップイベントを実施しました。これらのエアドロップイベントでは、1,059万ドル以上の報酬が配布され、APYは50%に達しました。





MEXCプラットフォームの統計によると、6月に配布されたすべてのエアドロップ報酬の中で、上位7つの暗号資産はすべて100%を超える上昇率を記録しました。SOLLYトークンは320.13%の増加で1位、PEIPEIトークンは239.85%の増加で2位、僅差でBEBEトークンが236.10%の増加が続きました。上位3つのトークンはそれぞれ200%を超える上昇率でした。





プロジェクト名 エアドロップ日時 (MXの投票日時) 価格上昇率 (5/31現在) SOLLY 2024/6/29 320.13% PEIPEI 2024/6/15 239.85% BEBE 2024/6/3 236.10% QDFI 2024/6/24 181.10% UB 2024/6/8 151.90% DICK 2024/6/26 111.40% GPU 2024/6/22 106.00%









LaunchpoolとKickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者がこれらのイベントに参加するには、1,000 MXトークン以上を30日以上継続して保有する必要があります。





MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そちらに[Launchpool]と[Kickstarter]イベントにアクセスできるリンクがあります。

















MXトークンを保有すると、無料でエアドロップイベントに参加できるだけでなく、取引手数料の割引を受けることができます。MX保有者であれば、MX控除を利用することで、先物取引手数料も10％オフにすることができます。



