MXゾーン 3月イベントレポート





ビットコインは新たな半減期サイクルの岐路に立ち、過去数年間と同様にその影響下で市場トレンドを形成しています。3月の前半は2月からの強気のトレンドが続き、着実に上昇しました。月の後半に半減期が近づくにつれ、価格は継続して下落し、ビットコインの価格は最低で約60,000ドルまで落ち込みました。













2024年3月に、MEXCは合計297回のエアドロップイベントを実施しました。これには、2回のLaunchpoolイベントと295回のKickstarterイベントが含まれます。これらのイベントを通じて、累計1,758万ドル以上の報酬が配布され、年間利回りは最大99%に達しました。2024年第1四半期までに、MEXCは累計697回のエアドロップイベントを開催し、報酬総額は4,157万ドルを超えました。平均して、毎月232回のイベントが開催され、1,386万ドルの報酬が配布されました。





MEXCプラットフォームのデータ統計によると、3月の297回のエアドロップ報酬イベントの中で、上位4つのトークンはすべて500%を超える上昇率を見せました。3月に最も上昇したトークンはDATで、価格は最大で38,943%急騰しました。今月の2番目にパフォーマンスが良かったトークンはCATBOYで、1,057%の急騰でした。価格が上昇した上位10のトークンは、すべて成長率が250%を超えました。





プロジェクト名 エアドロップ日時 (MXの投票日時) 価格上昇率 (3/31現在) DAT 2024/3/25 38,943% CATBOY 2024/3/5 1,057% CSWAP 2024/3/17 951% FAKEAI 2024/3/1 502% ETHFI 2024/3/18 344% GOLDEN 2024/3/2 299% WX 2024/3/4 295% GUI 2024/3/14 291% TONUP 2024/3/16 266% KOKO 2024/3/28 265%









LaunchpoolとKickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。1,000MXトークン以上を30日以上連続して保有すると、KickstarterとLaunchpoolのイベントに参加することができます。





MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そこに[Launchpool]と[Kickstarter]イベントにアクセスできるリンクがあります。















