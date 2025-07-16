ビットコインは新たな半減期サイクルの岐路に立ち、過去数年間と同様にその影響下で市場トレンドを形成しています。3月の前半は2月からの強気のトレンドが続き、着実に上昇しました。月の後半に半減期が近づくにつれ、価格は継続して下落し、ビットコインの価格は最低で約60,000ドルまで落ち込みました。 一方、MXトークンの価格は今月、市場の流れに逆らいながら安定した上昇を続け、4.45ドルを超える新たな最高値ビットコインは新たな半減期サイクルの岐路に立ち、過去数年間と同様にその影響下で市場トレンドを形成しています。3月の前半は2月からの強気のトレンドが続き、着実に上昇しました。月の後半に半減期が近づくにつれ、価格は継続して下落し、ビットコインの価格は最低で約60,000ドルまで落ち込みました。 一方、MXトークンの価格は今月、市場の流れに逆らいながら安定した上昇を続け、4.45ドルを超える新たな最高値
MXゾーン 3月イベントレポート

ビットコインは新たな半減期サイクルの岐路に立ち、過去数年間と同様にその影響下で市場トレンドを形成しています。3月の前半は2月からの強気のトレンドが続き、着実に上昇しました。月の後半に半減期が近づくにつれ、価格は継続して下落し、ビットコインの価格は最低で約60,000ドルまで落ち込みました。

一方、MXトークンの価格は今月、市場の流れに逆らいながら安定した上昇を続け、4.45ドルを超える新たな最高値を更新しました。MXトークンを保有することで、価格上昇から利益を得るだけでなく、無料のエアドロップ報酬を獲得可能な毎月開催されている限定イベントにも参加できます。MXを保有する利点については、こちらの記事をご参照ください：MX保有の3大メリット

1. MXゾーン3月イベントレポート


2024年3月に、MEXCは合計297回のエアドロップイベントを実施しました。これには、2回のLaunchpoolイベントと295回のKickstarterイベントが含まれます。これらのイベントを通じて、累計1,758万ドル以上の報酬が配布され、年間利回りは最大99%に達しました。2024年第1四半期までに、MEXCは累計697回のエアドロップイベントを開催し、報酬総額は4,157万ドルを超えました。平均して、毎月232回のイベントが開催され、1,386万ドルの報酬が配布されました。

MEXCプラットフォームのデータ統計によると、3月の297回のエアドロップ報酬イベントの中で、上位4つのトークンはすべて500%を超える上昇率を見せました。3月に最も上昇したトークンはDATで、価格は最大で38,943%急騰しました。今月の2番目にパフォーマンスが良かったトークンはCATBOYで、1,057%の急騰でした。価格が上昇した上位10のトークンは、すべて成長率が250%を超えました。

2024年3月 優良暗号資産トップ10

プロジェクト名
エアドロップ日時
(MXの投票日時)
価格上昇率 (3/31現在)
DAT
2024/3/25
38,943%
CATBOY
2024/3/5
1,057%
CSWAP
2024/3/17
951%
FAKEAI
2024/3/1
502%
ETHFI
2024/3/18
344%
GOLDEN
2024/3/2
299%
WX
2024/3/4
295%
GUI
2024/3/14
291%
TONUP
2024/3/16
266%
KOKO
2024/3/28
265%

2. 暗号資産エアドロップイベントへの参加方法


LaunchpoolとKickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。1,000MXトークン以上を30日以上連続して保有すると、KickstarterとLaunchpoolのイベントに参加することができます。

MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そこに[Launchpool]と[Kickstarter]イベントにアクセスできるリンクがあります。


3. MXの購入方法


現在MX保有者ではないものの、LaunchpoolやKickstarterのイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームでMXトークンを購入し、継続して保有する必要があります。条件を満たすとイベントに参加できます。「1分でMXを購入する」を参照し、チュートリアルの手順に従って購入してください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


