2024年11月、アメリカ大統領選挙が終了し、トランプ氏が無事に次期大統領に選出されました。この選挙結果を受けて、暗号資産市場は急反発し、BTC価格は新高値を何度も更新し、$10万の大台を突破しました。暗号資産に対する投資家の熱意は高まり、新たな投資ブームを巻き起こしました。この期間中、MEXCは複数回にわたる無料エアドロップイベントを展開し、ユーザー様に豊富な報酬を提供するとともに、いくつかのト
MXゾーン11月イベントレポート

2024年11月、アメリカ大統領選挙が終了し、トランプ氏が無事に次期大統領に選出されました。この選挙結果を受けて、暗号資産市場は急反発し、BTC価格は新高値を何度も更新し、$10万の大台を突破しました。暗号資産に対する投資家の熱意は高まり、新たな投資ブームを巻き起こしました。この期間中、MEXCは複数回にわたる無料エアドロップイベントを展開し、ユーザー様に豊富な報酬を提供するとともに、いくつかのトークン価格の目覚ましい成長を促し、市場における重要なプレーヤーおよびトレンドメーカーとしての地位を確固たるものにしました。

MEXCの無料エアドロップイベントはMX保有者限定イベントです。MXを保有するメリットについては、「MX保有の3大メリット」の記事をご参照ください。

1. MXゾーン11月イベントレポート


2024年11月、MEXCは合計103回のエアドロップイベントを開催し、667万ドル以上の報酬を配布しました。これらのエアドロップは、56%という高いAPYを提供しました。

MEXCプラットフォームのデータによると、11月のエアドロップイベントで上位5つの暗号資産はそれぞれ180%を超える成長を遂げました。トップはKANGOトークンで、669%という驚異的な伸びを示し、月間で最も高い伸びを達成しました。一方、UNISUIとMSMはそれぞれ306%と283%の大幅な伸びで続きました。

2024年11月 優良暗号資産トップ5

プロジェクト名
エアドロップ日時
(MXの投票日時)
価格上昇率
(11/30のデータより)
KANGO
2024/11/8
669%
UNISUI
2024/11/6
306%
MSM
2024/11/27
283%
MEAI
2024/12/2
229%
DOGEGOV
2024/11/20
182%

2. エアドロップイベントへの参加方法


Launchpool および Kickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。トークンを500MX以上保有すると、両方のイベントに登録して参加することができます。

システムは毎日ランダムに3回のスナップショットを撮ります。イベント当日の00:59（日本時間）まで、24時間連続して現物アカウントに最低500MX以上を保有し続ける必要があります。この24時間の間にMX保有数量が500MXを下回った場合、Kickstarter および Launchpool イベントへの参加資格を失いますのでご注意ください。

MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから [現物取引] を選択してください。その下に[Launchpool] および [Kickstarter]イベントにアクセスできるリンクがありますので、クリックしてご参加ください。


3. MXの購入方法


現在MX保有者ではないものの、Launchpool や Kickstarter のイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームで500MXトークンを購入し、保有するだけでイベントに参加することができます。MXトークンの購入方法については、「1分でMXを購入する」を参照し、チュートリアルの手順に従って購入してください。

MXトークンを保有することで、エアドロップイベントへの無料参加だけでなく、取引手数料の割引も享受できます。MX保有者は、現物取引やUSDT-M先物取引での手数料をMXで相殺でき、20%オフを享受できます。さらに、過去24時間に現物アカウントで500MX以上を保有している場合、取引手数料が50%オフとなる特典もあります。

MEXCは豊富なトークンの取り扱いと迅速な上場スピードにより、多くのユーザー様から支持されています。高い流動性、スムーズなユーザー体験、セキュリティ、安定性、迅速なカスタマーサービス対応により、多くのユーザー様から評価されています。MEXCプラットフォームは常に「ユーザー様を第一に」の原則を守り、ユーザー様に安全で安定した信頼できる取引環境を提供するよう努めています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


