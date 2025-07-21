Kickstarterイベントよくある質問









Kickstarterイベントは、プロジェクトの上場の前段階のイベントで、MEXC上で上場するための投票を開始し、投票に成功したユーザー様全員にそのトークンを無料でエアドロップするものです。このイベントは、より優れたプロジェクトをMEXCへ上場し、MEXCユーザー様に無料でエアドロップを提供することを目的としています。









ステップ1：参加資格の取得

参加資格を得るには、任意の取引ペア・金額で少なくとも1回の先物取引を完了しており、かつイベント開始日の当日1:00（日本時間）までの24時間連続で、アカウントに最低5 MXを保有している必要があります。





ステップ2：MXトークンを投票し、有効投票数を計算

参加資格を満たすと、イベント期間中にMXを投票することができます。投票されたMXは報酬の計算に使用され、ロックされることはありません。イベント終了後、ユーザー様の実際の投票数とレベルに基づいて、ユーザー様の有効投票数が計算されます。有効投票数が多いほど、より多くの報酬を受け取ることができます。





ステップ3：有効ユーザー様を招待して報酬係数をアップ

友達を招待して、新規登録後、入金と先物取引を完了してもらうことで、報酬係数を増やすことができます。 招待した有効ユーザーとは、以下の条件を満たす方を指します。

1）招待した有効ユーザーは、あなたの招待リンクまたは招待コードを使用してMEXCに新規登録する必要があります。

2）招待された友達は、新規登録後、初回入金完了時点からカウントが始まり、7日以内に累計で100 USDT以上の入金を行う必要があります（内部送金は含みません。オンチェーン入金、P2P、または法定通貨の購入はすべて有効な入金となります）。

3）友達は少なくとも1回の先物取引を完了する必要があります（金額不問）。

4）先物取引にコピートレードは含まれません。

注：先物取引の完了とは、ポジションのオープンと決済の両方を行うことを指します。





あなたが招待した有効ユーザーの人数が増えるほど、あなたの投票係数も増加し、より大きな割合の報酬額を受け取ることができます。 報酬ルール：あなたが投票したMXの数と、あなたが招待した有効ユーザーの人数が増えるほど、最終的に受け取る報酬額も高くなります。





レベル 要件 係数 V1 5 MX以上を24時間連続保有 x1 V2 招待した有効ユーザー1名 x1.5 V3 招待した有効ユーザー2名 x1.55 V4 招待した有効ユーザー3名 x1.6 V5 招待した有効ユーザー4名 x1.65 V6 招待した有効ユーザー5名 x1.7 V7 招待した有効ユーザー6名 x1.75





ユーザー様の有効なMX投票数 ＝ ユーザー様による実際のMX投票数 × 対応する係数

ユーザーAの報酬の計算方法：

ユーザーAの報酬＝（ユーザーAの有効なMX投票数 ÷ 全ユーザーの有効なMX投票数 ）× 総賞金プール





より多くのMXを投票し、招待した有効ユーザーが多いほど、山分けされる報酬が増えます！





有効ユーザーの定義：

有効ユーザー= 新規登録を完了し、初回入金(内部送金はカウントされません。オンチェーン入金/P2P/法定通貨による入金はすべて有効です)を完了し、7日以内に累計で100ドル以上の入金を行い、少なくとも1回の先物取引を行ったユーザー様（少なくとも1件の注文を決済完了する必要があります）。





注：

システムは、招待した有効ユーザー数(30日間有効)のスナップショットを取得し、翌日にレベルを更新します。ユーザー様はイベントページでアカウントのレベル係数を確認できます。





ステップ4：報酬配布

エアドロップ報酬はルールに基づき、現物アカウントに配布されます。









連続する24時間にスナップショットされた全てのMXのうち、最小値がMX保有数量の計算に使用されます。





1）現物アカウントの残高スナップショット： 1日のスナップショットのうち、最小値のスナップショットをとります（1日を通して3回のランダムなスナップショット）

例：その日の3つのスナップショットのMX数量が100 MX、200 MX、300 MXの場合、最小スナップショット数量は100 MXです。





2）スナップショットはイベント開始の前日に終了します。データはUTC+8のタイムゾーンに基づいて収集されます。









投票数量の最小値は5 MX、最大値は100,000 MXです。





1）24時間以内に現物アカウントでスナップショットされた最低MX数量が5 MX未満の場合、投票可能なMX数量は0となり、Kickstarterに参加することはできません。

2）連続する24時間の現物アカウントの最低保有数量が5 MXから100,000 MXの間にある場合、投票可能なMX数量は24時間の間に現物アカウントでスナップショットされた保有数量の最小値となります。

3）連続する24時間の現物アカウントの最低保有数量が100,000 MXより大きい場合、投票可能なMX数量は100,000 MXとなります。





注：単一ユーザー様が複数のアカウントを通じて累計100,000 MXを超える投票を行った場合、関連するアカウントがプラットフォームのリスクコントロール措置の対象となる可能性があります。十分ご注意ください。









Kickstarterのエアドロップ数量は、単にMXの保有量だけでなく、以下の要素にも左右されます：





1）全ユーザー様の有効なMX投票数量の合計：全体の投票数量が大幅に増加すると、ご自身の割合が相対的に減少する可能性があります。

2）現在の賞金プールの規模：賞金プール全体が小さくなると、個々の配布数量も減少します。

3）有効な招待係数： 有効な招待（成功した招待）数が少ないと、報酬係数が下がります。





まとめ：MX保有数量と招待係数が変わらないでも、エアドロップが減少している場合は、全体の投票数量の増加または賞金プールの縮小が主な原因です。









主な影響要因は以下のとおりです：





個人要因：

MX保有数量：MX保有数量が多いほど、基礎分配の割合が高くなります。

有効な招待係数：アクティブユーザーの招待に成功ことで、報酬比率が高くなります。





市場要因：

全ユーザー様の有効なMX投票数量の合計：全体の投票数量が多いほど、個人の分配比率は下がる可能性があります。

現在の賞金プール規模：賞金プールの変動は、1人あたりの分配に直接影響します。

















ユーザー様のMXトークンは、スナップショットの対象となる現物ウォレットにのみ保有する必要があります。他のウォレットにあるMXはスナップショットの対象外となります。









1）イベントページで、投票したMXの数量と有効投票数を確認することができます。









1）イベントページでは、投票したMXトークンに応じて、推定報酬と実際の報酬を確認することができます。



