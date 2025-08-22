KickstarterとLaunchpoolイベントの係数ルールが改訂・アップグレードされました！





KickstarterおよびLaunchpoolイベントは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者の積極的な参加を促し、報酬を増やすため、MEXCはKickstarterおよびLaunchpoolイベントのレベル報酬係数のルールを調整しました。調整内容は以下の通りです：





調整前：イベントでより多くのMXを投票すればするほど、対応する投票係数が高くなり、山分けされる報酬が多くなります。

調整後：招待した有効ユーザーが多いほど、対応する投票係数が高くなり、山分けされる報酬が多くなります。





招待した有効ユーザー数ごとのレベルと係数の詳細は、以下の表をご覧ください：

レベル 要件（MX保有） 係数 V1 5 MX以上を24時間連続保有 x1 V2 招待した有効ユーザー1名 x1.5 V3 招待した有効ユーザー2名 x1.55 V4 招待した有効ユーザー3名 x1.6 V5 招待した有効ユーザー4名 x1.65 V6 招待した有効ユーザー5名 x1.7 V7 招待した有効ユーザー6名 x1.75









前述の通り、KickstarterおよびLaunchpoolイベントのレベル係数のルールが調整されたことで、招待した有効ユーザーが多いほど、対応する投票係数が高くなり、山分けされる報酬も多くなります。これを簡単な例で説明いたします。





現在、ユーザーAとBはそれぞれ1,000MXを24時間保有しており、Kickstarterイベントに参加したいと考えています。ユーザーAは有効なユーザーを招待していないため、対応する係数は1です。ユーザーBは有効なユーザーを1名招待しているため、対応する係数は1.5です。その結果は以下の通りです：

ユーザーAの報酬 = 1,000 * 1 / (1,000 * 1 + 1,000 * 1.5)

ユーザーBの報酬 = 1,000 * 1.5 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 )









1) 有効ユーザーとは、新規登録後に初回入金を完了してから7日以内に累計で100 USDT以上の入金を完了し、少なくとも1回の先物取引（金額不問）を完了したユーザーのことを指します。





2) 入金行為には内部送金は含まれません。オンチェーン入金、P2P取引および法定通貨による入金がすべて入金行為としてカウントされます。





3) システムは、招待した有効ユーザー数(30日間有効)のスナップショットを取得し、翌日にレベルを更新します。ユーザー様はイベントページでアカウントレベル係数を確認できます。













保有量が5 MX未満の場合、その後のKickstarterおよびLaunchpoolイベントへの参加に影響が出る場合がありますのでご注意ください。そのため、イベントへの参加資格を得るには、投票期間開始日の当日00:59(日本時間)までに、現物アカウントの残高が5 MX以上になるようにしてください。イベント終了後、ユーザー様の現物アカウントにエアドロップが配布されます。





MEXCは毎月120回以上のエアドロップイベントを実施しており、累計APYは最大66.5%に達しています。MXのエアドロップのリターンは世界最高水準であり、ユーザーはより多くの利益を得ることができます。さらに、MXトークンを長期間保有している場合、トークンの価格上昇により、高いリターンを享受していることでしょう。年初の2.6 USDTという価格と比較すると、MXは現在までに約53.1%上昇しています。







