KickstarterとLaunchpoolイベントの係数ルールが改訂・アップグレードされました！

レベル
要件（MX保有）
係数
V1
5 MX以上を24時間連続保有
x1
V2
招待した有効ユーザー1名
x1.5
V3
招待した有効ユーザー2名
x1.55
V4
招待した有効ユーザー3名
x1.6
V5
招待した有効ユーザー4名
x1.65
V6
招待した有効ユーザー5名
x1.7
V7
招待した有効ユーザー6名
x1.75
MEXCプラットフォームでは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントを提供しており、さまざまなプロジェクトからエアドロップ報酬を獲得することができます。MX保有者の積極的な参加を促し、エアドロップ報酬を増やすために、MEXCは9月に参加要件を引き下げ、エアドロップイベントの報酬係数を調整しました。この改訂プランにより、ユーザー様はエアドロップイベントにより迅速に参加できるようになり、報酬係数を増
2024年11月、アメリカ大統領選挙が終了し、トランプ氏が無事に次期大統領に選出されました。この選挙結果を受けて、暗号資産市場は急反発し、BTC価格は新高値を何度も更新し、$10万の大台を突破しました。暗号資産に対する投資家の熱意は高まり、新たな投資ブームを巻き起こしました。この期間中、MEXCは複数回にわたる無料エアドロップイベントを展開し、ユーザー様に豊富な報酬を提供するとともに、いくつかのト
1. 9月 エアドロップイベントデータ実績MEXCでは、毎月MXトークン保有者限定のエアドロップイベントを開催しています。一定期間MXトークンを保有すると、これらの無料エアドロップイベントに参加することができます。MEXCは9月に7回のLaunchpoolイベントと126回のKickstarterイベントを含む、合計133回のエアドロップイベントを開催しました。これらのエアドロップイベントでは、9
10月の暗号資産市場は、主にビットコインの勢いに後押しされたことにより、待望の好転を遂げました。この高騰の中、MEXCプラットフォームのネイティブトークンであるMXの価値は2.85ドルまで急上昇しました。MXトークンを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られるだけでなく、毎月の限定イベントに参加したり、無料のエアドロップ報酬を受け取ったりすることができます。MXを保有するメリットについて