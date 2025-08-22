KickstarterおよびLaunchpoolイベントは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者の積極的な参加を促し、報酬を増やすため、MEXCはKickstarterおよびLaunchpoolイベントのレベル報酬係数のルールを調整しました。調整内容は以下の通りです： 調整前：イベントでより多くのMXを投票すればするほど、対応する投票係数が高くなり、山分けされる報酬が多くなりまKickstarterおよびLaunchpoolイベントは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者の積極的な参加を促し、報酬を増やすため、MEXCはKickstarterおよびLaunchpoolイベントのレベル報酬係数のルールを調整しました。調整内容は以下の通りです： 調整前：イベントでより多くのMXを投票すればするほど、対応する投票係数が高くなり、山分けされる報酬が多くなりま
学ぶ/市場動向/イベントゾーン/Kickstarter...プグレードされました！

KickstarterとLaunchpoolイベントの係数ルールが改訂・アップグレードされました！

2025/8/22MEXC
0m
共有する
#初級#注目イベント#MX#初心者
MX Token
MX$2.6521+0.76%
PoP Planet
P$0.132+40.81%

KickstarterおよびLaunchpoolイベントは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者の積極的な参加を促し、報酬を増やすため、MEXCはKickstarterおよびLaunchpoolイベントのレベル報酬係数のルールを調整しました。調整内容は以下の通りです：

  • 調整前：イベントでより多くのMXを投票すればするほど、対応する投票係数が高くなり、山分けされる報酬が多くなります。
  • 調整後：招待した有効ユーザーが多いほど、対応する投票係数が高くなり、山分けされる報酬が多くなります。

招待した有効ユーザー数ごとのレベルと係数の詳細は、以下の表をご覧ください：
レベル
要件（MX保有）
係数
V1
5 MX以上を24時間連続保有
x1
V2
招待した有効ユーザー1名
x1.5
V3
招待した有効ユーザー2名
x1.55
V4
招待した有効ユーザー3名
x1.6
V5
招待した有効ユーザー4名
x1.65
V6
招待した有効ユーザー5名
x1.7
V7
招待した有効ユーザー6名
x1.75

係数の説明：


前述の通り、KickstarterおよびLaunchpoolイベントのレベル係数のルールが調整されたことで、招待した有効ユーザーが多いほど、対応する投票係数が高くなり、山分けされる報酬も多くなります。これを簡単な例で説明いたします。

現在、ユーザーAとBはそれぞれ1,000MXを24時間保有しており、Kickstarterイベントに参加したいと考えています。ユーザーAは有効なユーザーを招待していないため、対応する係数は1です。ユーザーBは有効なユーザーを1名招待しているため、対応する係数は1.5です。その結果は以下の通りです：
  • ユーザーAの報酬 = 1,000 * 1 / (1,000 * 1 + 1,000 * 1.5)
  • ユーザーBの報酬 = 1,000 * 1.5 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 )

注意事項：


1) 有効ユーザーとは、新規登録後に初回入金を完了してから7日以内に累計で100 USDT以上の入金を完了し、少なくとも1回の先物取引（金額不問）を完了したユーザーのことを指します。

2) 入金行為には内部送金は含まれません。オンチェーン入金、P2P取引および法定通貨による入金がすべて入金行為としてカウントされます。

3) システムは、招待した有効ユーザー数(30日間有効)のスナップショットを取得し、翌日にレベルを更新します。ユーザー様はイベントページでアカウントレベル係数を確認できます。

KickstarterおよびLaunchpoolについて


KickstarterおよびLaunchpoolイベントは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。現物MXの保有量が5 MX以上であれば、イベントページでワンクリックするだけで、現在開催中のすべてのエアドロップイベントに参加できます。また、「Kickstarterに参加する方法は？」や「Launchpoolとは?」を読めば、詳しい参加方法を知ることができます。KickstarterおよびLaunchpoolのイベント期間中、MXはロックされず、MXトークンを引き続き使用することができます。

保有量が5 MX未満の場合、その後のKickstarterおよびLaunchpoolイベントへの参加に影響が出る場合がありますのでご注意ください。そのため、イベントへの参加資格を得るには、投票期間開始日の当日00:59(日本時間)までに、現物アカウントの残高が5 MX以上になるようにしてください。イベント終了後、ユーザー様の現物アカウントにエアドロップが配布されます。

MEXCは毎月120回以上のエアドロップイベントを実施しており、累計APYは最大66.5%に達しています。MXのエアドロップのリターンは世界最高水準であり、ユーザーはより多くの利益を得ることができます。さらに、MXトークンを長期間保有している場合、トークンの価格上昇により、高いリターンを享受していることでしょう。年初の2.6 USDTという価格と比較すると、MXは現在までに約53.1%上昇しています。

MXトークンを保有することで、トークンの価格上昇による利益を得られるだけでなく、毎月の無料エアドロップの特典を受け取ることができ、人気プロジェクトのトークンを無料で取得することができます。今すぐMEXCでMXトークンを取引し、業界最安値の取引手数料をお楽しみください。メイカーの場合は、取引手数料がゼロになります。MX保有者コミュニティの一員になっていただけることを楽しみにしています！

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

MXゾーン9月イベントレポート

MXゾーン9月イベントレポート

MEXCプラットフォームでは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントを提供しており、さまざまなプロジェクトからエアドロップ報酬を獲得することができます。MX保有者の積極的な参加を促し、エアドロップ報酬を増やすために、MEXCは9月に参加要件を引き下げ、エアドロップイベントの報酬係数を調整しました。この改訂プランにより、ユーザー様はエアドロップイベントにより迅速に参加できるようになり、報酬係数を増

MXゾーン11月イベントレポート

MXゾーン11月イベントレポート

2024年11月、アメリカ大統領選挙が終了し、トランプ氏が無事に次期大統領に選出されました。この選挙結果を受けて、暗号資産市場は急反発し、BTC価格は新高値を何度も更新し、$10万の大台を突破しました。暗号資産に対する投資家の熱意は高まり、新たな投資ブームを巻き起こしました。この期間中、MEXCは複数回にわたる無料エアドロップイベントを展開し、ユーザー様に豊富な報酬を提供するとともに、いくつかのト

MXゾーン 9月 イベント実績

MXゾーン 9月 イベント実績

1. 9月 エアドロップイベントデータ実績MEXCでは、毎月MXトークン保有者限定のエアドロップイベントを開催しています。一定期間MXトークンを保有すると、これらの無料エアドロップイベントに参加することができます。MEXCは9月に7回のLaunchpoolイベントと126回のKickstarterイベントを含む、合計133回のエアドロップイベントを開催しました。これらのエアドロップイベントでは、9

MXゾーン 10月 イベント実績

MXゾーン 10月 イベント実績

10月の暗号資産市場は、主にビットコインの勢いに後押しされたことにより、待望の好転を遂げました。この高騰の中、MEXCプラットフォームのネイティブトークンであるMXの価値は2.85ドルまで急上昇しました。MXトークンを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られるだけでなく、毎月の限定イベントに参加したり、無料のエアドロップ報酬を受け取ったりすることができます。MXを保有するメリットについて

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得