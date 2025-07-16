MXゾーン9月イベントレポート

















2024年9月、MEXCは合計140回のエアドロップイベントを実施しました。これらのエアドロップイベントを通じて、総額808万ドル以上の報酬が配布され、APYは最大61%に達しました。





MEXCプラットフォームのデータによれば、9月のエアドロップイベントにおいて、上位3つのトークンは800%以上の顕著な上昇を記録しました。特に、BABYCATEは2,495%という驚異的な上昇率を達成しました。続いて、ARGYが941%、MARSが847%の上昇を示しています。下記の表に記載されたトークンの中で、最も低い上昇率を記録したPAALも約200%の成長を達成しており、非常に顕著な成果を示しています。





プロジェクト名 エアドロップ日時 (MXの投票日時) 価格上昇率 (9/30のデータより) BABYCATE 2024/9/28 2,495% ARGY 2024/9/28 941% MARS 2024/9/26 847% AD 2024/9/5 469% PAAL 2024/9/15 199%









Launchpool および Kickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。トークンを1,000MX以上保有すると、両方のイベントに登録して参加することができます。





システムは毎日ランダムに3回のスナップショットを撮ります。イベント当日の00:59（日本時間）まで、24時間連続して現物アカウントに最低1,000MX以上を保有し続ける必要があります。この24時間の間にMX保有数量が1,000MXを下回った場合、Kickstarter および Launchpoolイベントへの参加資格を失いますのでご注意ください。





MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから [現物取引] を選択してください。その下にLaunchpool および Kickstarterイベントにアクセスできるリンクがありますので、クリックしてご参加ください。













現在MX保有者ではないものの、Launchpool や Kickstarter のイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームで1,000MXトークンを購入し、保有するだけでイベントに参加することができます。MXトークンの購入方法については、「 1分でMXを購入する 」を参照し、チュートリアルの手順に従って購入してください。





MXトークンを保有することで、エアドロップイベントへの無料参加だけでなく、取引手数料の割引も享受できます。MX保有者は、現物取引やUSDT-M先物取引での手数料をMXで相殺でき、20%オフを享受できます。さらに、過去24時間に現物アカウントで1,000MX以上を保有している場合、取引手数料が50%オフとなる特典もあります。





MEXCは豊富なトークンの取り扱いと迅速な上場スピードにより、多くのユーザー様から支持されています。高い流動性、スムーズなユーザー体験、セキュリティ、安定性、迅速なカスタマーサービス対応により、多くのユーザー様から評価されています。MEXCプラットフォームは常に「ユーザー様を第一に」の原則を守り、ユーザー様に安全で安定した信頼できる取引環境を提供するよう努めています。



