MXでKickstarterを最大限に活用する方法

2025/7/16MEXC
Kickstarterは、MEXCプラットフォーム上でMX保有者に提供される限定エアドロップイベントです。一定量のMXを保有することで、無料で参加でき、新規プロジェクトのトークンエアドロップを受け取るチャンスが得られます。

最新のプラットフォームデータによると、MEXCは2024年1月から10月の間に2,030回の新トークンのエアドロップイベントを開催し、総賞金プールは$1億1,600万に達しました。Kickstarterイベントへの参加方法については、「Kickstarterに参加する方法は？」をご覧ください。

1. Kickstarterイベントへの参加資格


参加要件：24時間連続で5 MX以上を保有すると、Kickstarterイベントへの参加資格が得られます。

レベルアップ制度：有効なユーザーを多く招待すればするほど、レベルが上がります。レベルが上がると「投票係数」が高くなり、それに伴い受け取る報酬も増加します。

有効なユーザーとは、新規登録後、7日以内に100 USDT以上を初回入金した人を指します。オンチェーン入金、P2P取引、または法定通貨による購入が対象となります（内部送金は対象外）。さらに、有効なユーザーは任意の金額で少なくとも1回の先物取引を完了する必要があります。

2. エアドロップ報酬の計算方法


あなたの推定エアドロップ報酬 = (あなたの有効投票数量 / 全ユーザーの有効な投票数量) * 総賞金プール
有効な投票数量 = 投票数量 * 投票係数

以下の表は、有効なユーザーの招待数やMX保有量に応じたレベルと投票係数です：
レベル
要件
投票係数
V1
5 MX以上を24時間連続で保有
x1
V2
有効なユーザーを 1 名招待
x1.5
V3
有効なユーザーを 2 名招待
x1.55
V4
有効なユーザーを 3 名招待
x1.6
V5
有効なユーザーを 4 名招待
x1.65
V6
有効なユーザーを 5 名招待
x1.7
V7
有効なユーザーを 6 名招待
x1.75

投票係数について


前述のとおり、Kickstarterイベントに有効なユーザーを多く招待すればするほど、投票係数が高くなり、それに伴い報酬も増加します。以下に簡単な例を示します：

ユーザーAとユーザーBがそれぞれ1,000 MXを24時間連続で保有し、Kickstarterイベントに参加しているとします。ユーザーAは有効なユーザーを招待していないため、係数は1です。ユーザーBは有効なユーザーを1名招待しているため、係数は1.5です。報酬は以下のように計算されます：
ユーザーAの報酬 = 1,000 * 1 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 ) = 0.4
ユーザーBの報酬 = 1,000 * 1.5 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 ) = 0.6

重要事項：


1) システムは、招待した有効なユーザー数（30日間有効）のスナップショットを取得し、翌日にレベルを更新します。ユーザー様はイベントページで自身の投票係数を確認できます。
2) ユーザー様は投票可能な最大数量に基づいて投票できます。投票されたMXは報酬計算にのみ使用され、ロックされません。イベント終了後、報酬はユーザー様の現物アカウントにエアドロップされます。

3. MXを保有して追加特典を享受


プラットフォーム上での無料エアドロップイベントへの参加だけではなく、MX保有者は以下の特典を享受できます。現物ウォレットに500 MX以上を24時間連続で保有すると場合、取引手数料が50%オフになります（BTC取引ペアを除く）。新規ユーザー様をMEXCに招待すると、現物取引および先物取引手数料の40%（一部地域では最大50%まで適用）をキャッシュバックとして受け取ることができます。さらに、アフィリエイトになると最大70%のキャッシュバックを獲得可能です。

MEXCはMXエコシステムの拡大を継続しており、新規ユーザー様および既存ユーザー様により多くの限定特典を提供することで、ユーザー体験の向上とトークン価値の向上を目指しています。今後、MXはさらに革新的なアプリケーションに統合され、エコシステムを拡大し、ユーザー様にさらなる利益獲得の機会を提供します。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


