MXでKickstarterを最大限に活用する方法

















参加要件：24時間連続で5 MX以上を保有すると、Kickstarterイベントへの参加資格が得られます。





レベルアップ制度：有効なユーザーを多く招待すればするほど、レベルが上がります。レベルが上がると「投票係数」が高くなり、それに伴い受け取る報酬も増加します。





有効なユーザーとは、新規登録後、7日以内に100 USDT以上を初回入金した人を指します。オンチェーン入金、P2P取引、または法定通貨による購入が対象となります（内部送金は対象外）。さらに、有効なユーザーは任意の金額で少なくとも1回の先物取引を完了する必要があります。









あなたの推定エアドロップ報酬 = (あなたの有効投票数量 / 全ユーザーの有効な投票数量) * 総賞金プール

有効な投票数量 = 投票数量 * 投票係数





以下の表は、有効なユーザーの招待数やMX保有量に応じたレベルと投票係数です：

レベル 要件 投票係数 V1 5 MX以上を24時間連続で保有 x1 V2 有効なユーザーを 1 名招待 x1.5 V3 有効なユーザーを 2 名招待 x1.55 V4 有効なユーザーを 3 名招待 x1.6 V5 有効なユーザーを 4 名招待 x1.65 V6 有効なユーザーを 5 名招待 x1.7 V7 有効なユーザーを 6 名招待 x1.75









前述のとおり、Kickstarterイベントに有効なユーザーを多く招待すればするほど、投票係数が高くなり、それに伴い報酬も増加します。以下に簡単な例を示します：





ユーザーAとユーザーBがそれぞれ1,000 MXを24時間連続で保有し、Kickstarterイベントに参加しているとします。ユーザーAは有効なユーザーを招待していないため、係数は1です。ユーザーBは有効なユーザーを1名招待しているため、係数は1.5です。報酬は以下のように計算されます：

ユーザーAの報酬 = 1,000 * 1 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 ) = 0.4

ユーザーBの報酬 = 1,000 * 1.5 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 ) = 0.6









2) ユーザー様は投票可能な最大数量に基づいて投票できます。投票されたMXは報酬計算にのみ使用され、ロックされません。イベント終了後、報酬はユーザー様の現物アカウントにエアドロップされます。









プラットフォーム上での無料エアドロップイベントへの参加だけではなく、MX保有者は以下の特典を享受できます。現物ウォレットに500 MX以上を24時間連続で保有すると場合、取引手数料が50%オフになります（BTC取引ペアを除く）。新規ユーザー様をMEXCに招待すると、現物取引および先物取引手数料の40%（一部地域では最大50%まで適用）をキャッシュバックとして受け取ることができます。さらに、アフィリエイトになると最大70%のキャッシュバックを獲得可能です。





MEXCはMXエコシステムの拡大を継続しており、新規ユーザー様および既存ユーザー様により多くの限定特典を提供することで、ユーザー体験の向上とトークン価値の向上を目指しています。今後、MXはさらに革新的なアプリケーションに統合され、エコシステムを拡大し、ユーザー様にさらなる利益獲得の機会を提供します。



