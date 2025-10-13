Economia del token e analisi del prezzo di Provenance Blockchain (HASH)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Provenance Blockchain (HASH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.87B $ 1.87B $ 1.87B Fornitura totale: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Fornitura circolante: $ 50.10B $ 50.10B $ 50.10B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 3.73B $ 3.73B $ 3.73B Massimo storico: $ 0.060147 $ 0.060147 $ 0.060147 Minimo storico: $ 0.01378736 $ 0.01378736 $ 0.01378736 Prezzo attuale: $ 0.03733029 $ 0.03733029 $ 0.03733029