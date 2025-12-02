Maggiori informazioni su PMIND
Informazioni sul prezzo di PMIND
Che cos'è PMIND
Whitepaper di PMIND
Sito web ufficiale di PMIND
Economia del token di PMIND
Previsioni del prezzo di PMIND
Cronologia di PMIND
Guida all'acquisto di PMIND
Convertitore di PMIND in valuta fiat
Spot PMIND
Pre-mercato
Guadagna
Airdrop+
Notizie
Blog
Learn
Economia del token di PlayMindProtocol (PMIND)
Economia del token e analisi del prezzo di PlayMindProtocol (PMIND)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per PlayMindProtocol (PMIND), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su PlayMindProtocol PMIND
PlayMind è un protocollo decentralizzato di rendimento intelligente su BNB Chain, progettato appositamente per le economie GameFi e NFT. Fondendo l'automazione basata sull'intelligenza artificiale, le strategie DeFi multi-chain e la governance DAO, PlayMind trasforma il modo in cui gli utenti guadagnano, gestiscono e distribuiscono asset nell'universo GameFi. Dalle farm frammentate all'ottimizzazione intelligente, PlayMind è l'infrastruttura di nuova generazione per rendimenti GameFi programmabili.
Economia del token di PlayMindProtocol (PMIND): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di PlayMindProtocol (PMIND) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token PMIND che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token PMIND possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di PMIND, esplora il prezzo in tempo reale del token PMIND!
Come acquistare PMIND
Vuoi aggiungere PlayMindProtocol (PMIND) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di PMIND, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di PlayMindProtocol (PMIND)
L'analisi della cronologia dei prezzi di PMIND aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di PMIND
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi PMIND? La nostra pagina di previsione dei prezzi di PMIND combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
Acquista PlayMindProtocol (PMIND)
Importo
1 PMIND = 0 USD
Fai trading di PlayMindProtocol (PMIND)
HOT
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Volume massimo
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Appena aggiunti
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Migliori guadagni
I principali guadagni delle criptovalute nelle ultime 24 ore a cui ogni trader dovrebbe prestare attenzione
NXT Protocol
NXT
+1,539.72%
Ant Token
ANTY
+533.03%
Rayls
RLS
+145.20%
AEGIS
AEGIS
+115.09%
SoulLayer
SOULLAYER
+77.96%