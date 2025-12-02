PlayMind è un protocollo decentralizzato di rendimento intelligente su BNB Chain, progettato appositamente per le economie GameFi e NFT. Fondendo l'automazione basata sull'intelligenza artificiale, le strategie DeFi multi-chain e la governance DAO, PlayMind trasforma il modo in cui gli utenti guadagnano, gestiscono e distribuiscono asset nell'universo GameFi. Dalle farm frammentate all'ottimizzazione intelligente, PlayMind è l'infrastruttura di nuova generazione per rendimenti GameFi programmabili.