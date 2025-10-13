Maggiori informazioni su VELVET
Economia del token di Velvet (VELVET)
Economia del token e analisi del prezzo di Velvet (VELVET)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Velvet (VELVET), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Velvet VELVET
Velvet è un sistema operativo DeFAI che semplifica la ricerca on-chain, il trading e la gestione del portafoglio. L'app Velvet è disponibile su BNB Chain, Base, Solana, Ethereum e Sonic con oltre 100.000 utenti che effettuano trading ed eseguono strategie DeFi. È dotata di un copilota AI multi-agente integrato nell'app per aiutare a scoprire, analizzare ed eseguire nuove opportunità utilizzando il linguaggio naturale. L'infrastruttura Velvet consente inoltre ad altri di creare strategie DeFi tokenizzate e gestirle tramite UI o API con oltre 10.000 vault già creati da KOL, trader e hedge fund crypto.
Economia del token di Velvet (VELVET): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Velvet (VELVET) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token VELVET che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token VELVET possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di VELVET, esplora il prezzo in tempo reale del token VELVET!
Come acquistare VELVET
Vuoi aggiungere Velvet (VELVET) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di VELVET, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Velvet (VELVET)
L'analisi della cronologia dei prezzi di VELVET aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di VELVET
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi VELVET? La nostra pagina di previsione dei prezzi di VELVET combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
