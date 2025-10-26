Che cos'è Velvet (VELVET)

Velvet è un sistema operativo DeFAI che semplifica la ricerca on-chain, il trading e la gestione del portafoglio. L'app Velvet è disponibile su BNB Chain, Base, Solana, Ethereum e Sonic con oltre 100.000 utenti che effettuano trading ed eseguono strategie DeFi. È dotata di un copilota AI multi-agente integrato nell'app per aiutare a scoprire, analizzare ed eseguire nuove opportunità utilizzando il linguaggio naturale. L'infrastruttura Velvet consente inoltre ad altri di creare strategie DeFi tokenizzate e gestirle tramite UI o API con oltre 10.000 vault già creati da KOL, trader e hedge fund crypto.

