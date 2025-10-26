Il prezzo in tempo reale di Velvet oggi è 0.19931 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi VELVET a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di VELVET su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Velvet oggi è 0.19931 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi VELVET a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di VELVET su MEXC ora.

$0.19931
Grafico dei prezzi in tempo reale di Velvet (VELVET)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:06:34 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Velvet (VELVET) (USD)

$ 0.19877
$ 0.21745
Max sulle 24h

$ 0.19877
$ 0.21745
$ 0.31715699544548037
$ 0.032064654757022706
Il prezzo in tempo reale di Velvet (VELVET) è $ 0.19931. Nelle ultime 24 ore, VELVET ha oscillato tra un minimo di $ 0.19877 e un massimo di $ 0.21745, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di VELVET è $ 0.31715699544548037, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.032064654757022706.

In termini di performance a breve termine, VELVET è variato del -3.67% nell'ultima ora, del -3.23% nelle 24 ore e del +0.51% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Velvet (VELVET)

$ 18.15M
$ 79.35K
$ 199.31M
91.05M
1,000,000,000
1,000,000,000
L'attuale capitalizzazione di mercato di Velvet è $ 18.15M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 79.35K. La fornitura circolante di VELVET è 91.05M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 199.31M.

Cronologia dei prezzi di Velvet (VELVET) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Velvet per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0066526-3.23%
30 giorni$ +0.01735+9.53%
60 giorni$ +0.13905+230.75%
90 giorni$ +0.14+236.04%
Variazione del prezzo di Velvet di oggi

Oggi, VELVET ha registrato una variazione di $ -0.0066526 (-3.23%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Velvet in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.01735 (+9.53%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Velvet in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, VELVET ha registrato una variazione di $ +0.13905 (+230.75%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Velvet in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.14 (+236.04%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Velvet (VELVET)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Velvet.

Che cos'è Velvet (VELVET)

Velvet è un sistema operativo DeFAI che semplifica la ricerca on-chain, il trading e la gestione del portafoglio. L'app Velvet è disponibile su BNB Chain, Base, Solana, Ethereum e Sonic con oltre 100.000 utenti che effettuano trading ed eseguono strategie DeFi. È dotata di un copilota AI multi-agente integrato nell'app per aiutare a scoprire, analizzare ed eseguire nuove opportunità utilizzando il linguaggio naturale. L'infrastruttura Velvet consente inoltre ad altri di creare strategie DeFi tokenizzate e gestirle tramite UI o API con oltre 10.000 vault già creati da KOL, trader e hedge fund crypto.

Velvet è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Velvet in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di VELVET per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Velvet sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Velvet fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Velvet (USD)

Quanto varrà Velvet (VELVET) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Velvet (VELVET) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Velvet.

Controlla subito la previsione del prezzo di Velvet!

Economia del token di Velvet (VELVET)

Comprendere l'economia del token di Velvet (VELVET) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token VELVET!

Come acquistare Velvet (VELVET)

Stai cercando come acquistare Velvet? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Velvet su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

VELVET in valute locali

Risorsa Velvet

Per una comprensione più approfondita di Velvet, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Velvet
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Velvet

Quanto vale oggi Velvet (VELVET)?
Il prezzo in tempo reale di VELVET in USD è 0.19931 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da VELVET in USD?
Il prezzo attuale di VELVET in USD è $ 0.19931. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Velvet?
La capitalizzazione di mercato per VELVET è $ 18.15M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di VELVET?
La fornitura circolante di VELVET è 91.05M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di VELVET?
VELVET ha raggiunto un prezzo ATH di 0.31715699544548037 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di VELVET?
VELVET ha visto un prezzo ATL di 0.032064654757022706 USD.
Qual è il volume di trading di VELVET?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per VELVET è $ 79.35K USD.
VELVET salirà quest'anno?
VELVET potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di VELVET per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:06:34 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

