Economia del token di DreamCraft (DREAMCRAFT)
Economia del token e analisi del prezzo di DreamCraft (DREAMCRAFT)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per DreamCraft (DREAMCRAFT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su DreamCraft DREAMCRAFT
In DreamCraft, i creator sono l'unica valuta, utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale all'avanguardia per creare, condividere e convertire la tua arte digitale in token! Con la tecnologia blockchain, puoi sperimentare liberamente la creazione, ottenere ricompense e garantire che ogni creator riceva il riconoscimento e il compenso che merita. Diventa membro della nostra community creativa e fai risplendere la tua arte nel mondo digitale!
Economia del token di DreamCraft (DREAMCRAFT): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di DreamCraft (DREAMCRAFT) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token DREAMCRAFT che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token DREAMCRAFT possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di DREAMCRAFT, esplora il prezzo in tempo reale del token DREAMCRAFT!
Come acquistare DREAMCRAFT
Vuoi aggiungere DreamCraft (DREAMCRAFT) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di DREAMCRAFT, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di DreamCraft (DREAMCRAFT)
L'analisi della cronologia dei prezzi di DREAMCRAFT aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di DREAMCRAFT
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi DREAMCRAFT? La nostra pagina di previsione dei prezzi di DREAMCRAFT combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
