Economia del token di Overtake (TAKE)
Economia del token e analisi del prezzo di Overtake (TAKE)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Overtake (TAKE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Overtake TAKE
OVERTAKE sta costruendo il marketplace di risorse di gioco di nuova generazione su Sui, progettato per portare liquidità on-chain per risorse di gioco Web2 per oltre 55 miliardi di dollari. La nostra missione è quella di risolvere il problema dell'infrastruttura di proprietà e pagamento nel settore del gaming, iniziando con un sistema di escrow on-chain e una proprietà congiunta forzata, per poi abilitare la proprietà verificata e immutabile delle risorse di gioco attraverso integrazioni dirette con gli studi.
Economia del token di Overtake (TAKE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Overtake (TAKE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token TAKE che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token TAKE possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di TAKE, esplora il prezzo in tempo reale del token TAKE!
Cronologia dei prezzi di Overtake (TAKE)
L'analisi della cronologia dei prezzi di TAKE aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di TAKE
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi TAKE? La nostra pagina di previsione dei prezzi di TAKE combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
