OVERTAKE sta costruendo il marketplace di risorse di gioco di nuova generazione su Sui, progettato per portare liquidità on-chain per risorse di gioco Web2 per oltre 55 miliardi di dollari. La nostra missione è quella di risolvere il problema dell'infrastruttura di proprietà e pagamento nel settore del gaming, iniziando con un sistema di escrow on-chain e una proprietà congiunta forzata, per poi abilitare la proprietà verificata e immutabile delle risorse di gioco attraverso integrazioni dirette con gli studi.