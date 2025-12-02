Rayls è un ecosistema blockchain modulare per il mercato finanziario che integra la conformità, la privacy e la governance della finanza tradizionale (TradFi) con la programmabilità e la liquidità della finanza decentralizzata (DeFi). La tecnologia Rayls combina nodi di privacy istituzionali, reti private autorizzate e una catena pubblica L1 permissionless, protetta da trust anchor di Ethereum, per consentire una tokenizzazione scalabile e conforme degli asset finanziari.