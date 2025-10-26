Che cos'è Overtake (TAKE)

OVERTAKE sta costruendo il marketplace di risorse di gioco di nuova generazione su Sui, progettato per portare liquidità on-chain per risorse di gioco Web2 per oltre 55 miliardi di dollari. La nostra missione è quella di risolvere il problema dell'infrastruttura di proprietà e pagamento nel settore del gaming, iniziando con un sistema di escrow on-chain e una proprietà congiunta forzata, per poi abilitare la proprietà verificata e immutabile delle risorse di gioco attraverso integrazioni dirette con gli studi.

Overtake è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Overtake in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di TAKE per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Overtake sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Overtake fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Overtake (USD)

Quanto varrà Overtake (TAKE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Overtake (TAKE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Overtake.

Controlla subito la previsione del prezzo di Overtake!

Economia del token di Overtake (TAKE)

Comprendere l'economia del token di Overtake (TAKE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TAKE!

Come acquistare Overtake (TAKE)

Stai cercando come acquistare Overtake? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Overtake su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

TAKE in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa Overtake

Per una comprensione più approfondita di Overtake, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Overtake Quanto vale oggi Overtake (TAKE)? Il prezzo in tempo reale di TAKE in USD è 0.2879 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da TAKE in USD? $ 0.2879 . Consulta Il prezzo attuale di TAKE in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Overtake? La capitalizzazione di mercato per TAKE è -- USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di TAKE? La fornitura circolante di TAKE è -- USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TAKE? TAKE ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TAKE? TAKE ha visto un prezzo ATL di -- USD . Qual è il volume di trading di TAKE? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TAKE è $ 462.69K USD . TAKE salirà quest'anno? TAKE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TAKE per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Overtake (TAKE)

