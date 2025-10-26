Il prezzo in tempo reale di Overtake oggi è 0.2879 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TAKE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TAKE su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Overtake oggi è 0.2879 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TAKE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TAKE su MEXC ora.

Valore Overtake (TAKE)

$0.2879
$0.2879$0.2879
-1.24%1D
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:01:38 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Overtake (TAKE) (USD)

$ 0.28568
$ 0.28568$ 0.28568
$ 0.31273
$ 0.31273$ 0.31273
$ 0.28568
$ 0.28568$ 0.28568

$ 0.31273
$ 0.31273$ 0.31273

--
----

--
----

-0.61%

-1.24%

-3.50%

-3.50%

Il prezzo in tempo reale di Overtake (TAKE) è $ 0.2879. Nelle ultime 24 ore, TAKE ha oscillato tra un minimo di $ 0.28568 e un massimo di $ 0.31273, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di TAKE è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, TAKE è variato del -0.61% nell'ultima ora, del -1.24% nelle 24 ore e del -3.50% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Overtake (TAKE)

--
----

$ 462.69K
$ 462.69K$ 462.69K

$ 287.90M
$ 287.90M$ 287.90M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

L'attuale capitalizzazione di mercato di Overtake è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 462.69K. La fornitura circolante di TAKE è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 287.90M.

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Overtake per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

Oggi$ -0.0036148-1.24%
30 giorni$ +0.1139+65.45%
60 giorni$ +0.2016+233.60%
90 giorni$ +0.2649+1,151.73%
Variazione del prezzo di Overtake di oggi

Oggi, TAKE ha registrato una variazione di $ -0.0036148 (-1.24%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Overtake in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.1139 (+65.45%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Overtake in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, TAKE ha registrato una variazione di $ +0.2016 (+233.60%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Overtake in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.2649 (+1,151.73%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Overtake (TAKE)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Overtake.

Che cos'è Overtake (TAKE)

OVERTAKE sta costruendo il marketplace di risorse di gioco di nuova generazione su Sui, progettato per portare liquidità on-chain per risorse di gioco Web2 per oltre 55 miliardi di dollari. La nostra missione è quella di risolvere il problema dell'infrastruttura di proprietà e pagamento nel settore del gaming, iniziando con un sistema di escrow on-chain e una proprietà congiunta forzata, per poi abilitare la proprietà verificata e immutabile delle risorse di gioco attraverso integrazioni dirette con gli studi.

Overtake è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Overtake in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di TAKE per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Overtake sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Overtake fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Quanto varrà Overtake (TAKE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Overtake (TAKE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Overtake.

Controlla subito la previsione del prezzo di Overtake!

Economia del token di Overtake (TAKE)

Comprendere l'economia del token di Overtake (TAKE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TAKE!

Stai cercando come acquistare Overtake? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Overtake su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Per una comprensione più approfondita di Overtake, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Overtake
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Overtake

Quanto vale oggi Overtake (TAKE)?
Il prezzo in tempo reale di TAKE in USD è 0.2879 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da TAKE in USD?
Il prezzo attuale di TAKE in USD è $ 0.2879. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Overtake?
La capitalizzazione di mercato per TAKE è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di TAKE?
La fornitura circolante di TAKE è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TAKE?
TAKE ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TAKE?
TAKE ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di TAKE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TAKE è $ 462.69K USD.
TAKE salirà quest'anno?
TAKE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TAKE per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:01:38 (UTC+8)

10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

1 TAKE = 0.2879 USD

TAKE/USDT
$0.2879
$0.2879$0.2879
-1.24%

