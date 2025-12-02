Maggiori informazioni su SOMI
Economia del token di Somnia (SOMI)
Economia del token e analisi del prezzo di Somnia (SOMI)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Somnia (SOMI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Somnia SOMI
Somnia è la blockchain EVM Layer-1 più veloce ed economica, in grado di elaborare oltre 1 milione di transazioni al secondo con finalità inferiore al secondo e commissioni inferiori al centesimo. Grazie a queste prestazioni, Somnia consente esperienze in tempo reale e completamente on-chain che vanno oltre le applicazioni finanziarie. È la base ideale per la creazione di giochi su larga scala, piattaforme social, economie metaverse e applicazioni basate sull'intelligenza artificiale. L'architettura di Somnia supporta sistemi completamente componibili, consentendo agli sviluppatori di creare esperienze digitali coinvolgenti, intelligenti e interattive scalabili a milioni di utenti.
Economia del token di Somnia (SOMI): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Somnia (SOMI) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token SOMI che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token SOMI possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di SOMI, esplora il prezzo in tempo reale del token SOMI!
Come acquistare SOMI
Vuoi aggiungere Somnia (SOMI) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di SOMI, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Somnia (SOMI)
L'analisi della cronologia dei prezzi di SOMI aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di SOMI
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi SOMI? La nostra pagina di previsione dei prezzi di SOMI combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
