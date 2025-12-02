Economia del token di Ant Token (ANTY)

Economia del token di Ant Token (ANTY)

Scopri informazioni chiave su Ant Token (ANTY), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-02 03:50:25 (UTC+8)
Economia del token e analisi del prezzo di Ant Token (ANTY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Ant Token (ANTY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
--
----
Fornitura totale:
$ 100.00T
$ 100.00T$ 100.00T
Fornitura circolante:
--
----
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 677.00
$ 677.00$ 677.00
Massimo storico:
$ 0.12065
$ 0.12065$ 0.12065
Minimo storico:
--
----
Prezzo attuale:
$ 0.00000000000677
$ 0.00000000000677$ 0.00000000000677

Informazioni su Ant Token ANTY

AntVerse è il punto in cui l'IA incontra il gaming e il metaverso. IA x Gaming x Metaverso: tutto ciò che costruisce AntVerse. Tu porti la scintilla: una storia, un concetto, una visione. Noi portiamo il motore: un'IA che la trasforma in un gioco. Il risultato? Un microverso giocabile: il tuo nido di formiche. Ma non finisce qui. Ogni nido di formiche si connette. Si espande. Si evolve. Insieme, costruiamo AntVerse: una colonia digitale viva e pulsante. Caratteristiche principali: generatore di giochi con IA, stanze di gioco modulari (nidi di formiche), architettura metaverso scalabile, ciclo di creazione live, il tutto alimentato by $ANT.

Sito web ufficiale:
https://antuniverse.net/
Whitepaper:
https://web3-crypto.gitbook.io/antverse/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xaf8616bb7b308987765fef3d2e7502b9e2986cdc

Economia del token di Ant Token (ANTY): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Ant Token (ANTY) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token ANTY che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token ANTY possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di ANTY, esplora il prezzo in tempo reale del token ANTY!

Come acquistare ANTY

Vuoi aggiungere Ant Token (ANTY) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di ANTY, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.

Cronologia dei prezzi di Ant Token (ANTY)

L'analisi della cronologia dei prezzi di ANTY aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.

Previsione prezzi di ANTY

Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi ANTY? La nostra pagina di previsione dei prezzi di ANTY combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.

