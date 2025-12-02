Succinct Network è un protocollo decentralizzato che dimostra il software a livello mondiale. La rete coordina un insieme distribuito di dimostratori che generano dimostrazioni a conoscenza zero attraverso un innovativo meccanismo di incentivazione chiamato "proof contest", per creare il cluster di dimostrazione più efficiente e robusto al mondo. La Succinct Network introduce l'idea di un cluster di dimostrazione globale e distribuito, progettato congiuntamente con SP1 e alimentato da un meccanismo di asta competitivo denominato contest di dimostrazione per espandere drasticamente la capacità di dimostrazione del mondo.