Economia del token di Succinct (PROVE)

Scopri informazioni chiave su Succinct (PROVE), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-02 00:21:10 (UTC+8)
USD

Economia del token e analisi del prezzo di Succinct (PROVE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Succinct (PROVE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 82.43M
Fornitura totale:
$ 1.00B
Fornitura circolante:
$ 195.00M
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 422.70M
Massimo storico:
$ 2.4016
Minimo storico:
$ 0.4184223922367206
Prezzo attuale:
$ 0.4227
Informazioni su Succinct PROVE

Succinct Network è un protocollo decentralizzato che dimostra il software a livello mondiale. La rete coordina un insieme distribuito di dimostratori che generano dimostrazioni a conoscenza zero attraverso un innovativo meccanismo di incentivazione chiamato "proof contest", per creare il cluster di dimostrazione più efficiente e robusto al mondo. La Succinct Network introduce l'idea di un cluster di dimostrazione globale e distribuito, progettato congiuntamente con SP1 e alimentato da un meccanismo di asta competitivo denominato contest di dimostrazione per espandere drasticamente la capacità di dimostrazione del mondo.

Sito web ufficiale:
https://www.succinct.xyz/
Whitepaper:
https://docs.succinct.xyz/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x6BEF15D938d4E72056AC92Ea4bDD0D76B1C4ad29

Economia del token di Succinct (PROVE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Succinct (PROVE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token PROVE che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token PROVE possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di PROVE, esplora il prezzo in tempo reale del token PROVE!

Disclaimer

I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.

