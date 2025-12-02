Maggiori informazioni su PROVE
Economia del token di Succinct (PROVE)
Economia del token e analisi del prezzo di Succinct (PROVE)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Succinct (PROVE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Succinct PROVE
Succinct Network è un protocollo decentralizzato che dimostra il software a livello mondiale. La rete coordina un insieme distribuito di dimostratori che generano dimostrazioni a conoscenza zero attraverso un innovativo meccanismo di incentivazione chiamato "proof contest", per creare il cluster di dimostrazione più efficiente e robusto al mondo. La Succinct Network introduce l'idea di un cluster di dimostrazione globale e distribuito, progettato congiuntamente con SP1 e alimentato da un meccanismo di asta competitivo denominato contest di dimostrazione per espandere drasticamente la capacità di dimostrazione del mondo.
Economia del token di Succinct (PROVE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Succinct (PROVE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token PROVE che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token PROVE possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di PROVE, esplora il prezzo in tempo reale del token PROVE!
