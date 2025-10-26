Il prezzo in tempo reale di Succinct oggi è 0.9099 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PROVE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PROVE su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Succinct oggi è 0.9099 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PROVE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PROVE su MEXC ora.

Logo Succinct

Valore Succinct (PROVE)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in PROVE:

$0.91
$0.91$0.91
-1.06%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Succinct (PROVE)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:54:09 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Succinct (PROVE) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.9041
$ 0.9041$ 0.9041
Min sulle 24h
$ 1.0141
$ 1.0141$ 1.0141
Max sulle 24h

$ 0.9041
$ 0.9041$ 0.9041

$ 1.0141
$ 1.0141$ 1.0141

$ 1.7260015460023572
$ 1.7260015460023572$ 1.7260015460023572

$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206$ 0.4184223922367206

-0.66%

-1.06%

+9.58%

+9.58%

Il prezzo in tempo reale di Succinct (PROVE) è $ 0.9099. Nelle ultime 24 ore, PROVE ha oscillato tra un minimo di $ 0.9041 e un massimo di $ 1.0141, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di PROVE è $ 1.7260015460023572, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.4184223922367206.

In termini di performance a breve termine, PROVE è variato del -0.66% nell'ultima ora, del -1.06% nelle 24 ore e del +9.58% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Succinct (PROVE)

No.192

$ 177.43M
$ 177.43M$ 177.43M

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

$ 909.90M
$ 909.90M$ 909.90M

195.00M
195.00M 195.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.50%

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Succinct è $ 177.43M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 2.56M. La fornitura circolante di PROVE è 195.00M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 909.90M.

Cronologia dei prezzi di Succinct (PROVE) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Succinct per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.009749-1.06%
30 giorni$ +0.18+24.66%
60 giorni$ -0.1228-11.90%
90 giorni$ +0.4099+81.98%
Variazione del prezzo di Succinct di oggi

Oggi, PROVE ha registrato una variazione di $ -0.009749 (-1.06%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Succinct in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.18 (+24.66%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Succinct in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, PROVE ha registrato una variazione di $ -0.1228 (-11.90%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Succinct in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.4099 (+81.98%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Succinct (PROVE)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Succinct.

Che cos'è Succinct (PROVE)

Succinct Network è un protocollo decentralizzato che dimostra il software a livello mondiale. La rete coordina un insieme distribuito di dimostratori che generano dimostrazioni a conoscenza zero attraverso un innovativo meccanismo di incentivazione chiamato "proof contest", per creare il cluster di dimostrazione più efficiente e robusto al mondo. La Succinct Network introduce l'idea di un cluster di dimostrazione globale e distribuito, progettato congiuntamente con SP1 e alimentato da un meccanismo di asta competitivo denominato contest di dimostrazione per espandere drasticamente la capacità di dimostrazione del mondo.

Succinct è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Succinct in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di PROVE per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Succinct sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Succinct fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Succinct (USD)

Quanto varrà Succinct (PROVE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Succinct (PROVE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Succinct.

Controlla subito la previsione del prezzo di Succinct!

Economia del token di Succinct (PROVE)

Comprendere l'economia del token di Succinct (PROVE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token PROVE!

Come acquistare Succinct (PROVE)

Stai cercando come acquistare Succinct? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Succinct su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

PROVE in valute locali

1 Succinct (PROVE) in VND
23,944.0185
1 Succinct (PROVE) in AUD
A$1.392147
1 Succinct (PROVE) in GBP
0.682425
1 Succinct (PROVE) in EUR
0.782514
1 Succinct (PROVE) in USD
$0.9099
1 Succinct (PROVE) in MYR
RM3.839778
1 Succinct (PROVE) in TRY
38.161206
1 Succinct (PROVE) in JPY
¥138.3048
1 Succinct (PROVE) in ARS
ARS$1,356.033069
1 Succinct (PROVE) in RUB
72.437139
1 Succinct (PROVE) in INR
79.898319
1 Succinct (PROVE) in IDR
Rp15,164.993934
1 Succinct (PROVE) in PHP
53.456625
1 Succinct (PROVE) in EGP
￡E.43.320339
1 Succinct (PROVE) in BRL
R$4.895262
1 Succinct (PROVE) in CAD
C$1.27386
1 Succinct (PROVE) in BDT
111.18978
1 Succinct (PROVE) in NGN
1,328.317515
1 Succinct (PROVE) in COP
$3,526.736004
1 Succinct (PROVE) in ZAR
R.15.704874
1 Succinct (PROVE) in UAH
38.024721
1 Succinct (PROVE) in TZS
T.Sh.2,263.430844
1 Succinct (PROVE) in VES
Bs192.8988
1 Succinct (PROVE) in CLP
$856.2159
1 Succinct (PROVE) in PKR
Rs255.654603
1 Succinct (PROVE) in KZT
489.98115
1 Succinct (PROVE) in THB
฿29.708235
1 Succinct (PROVE) in TWD
NT$28.061316
1 Succinct (PROVE) in AED
د.إ3.339333
1 Succinct (PROVE) in CHF
Fr0.718821
1 Succinct (PROVE) in HKD
HK$7.060824
1 Succinct (PROVE) in AMD
֏348.482601
1 Succinct (PROVE) in MAD
.د.م8.389278
1 Succinct (PROVE) in MXN
$16.787655
1 Succinct (PROVE) in SAR
ريال3.412125
1 Succinct (PROVE) in ETB
Br137.403999
1 Succinct (PROVE) in KES
KSh117.549981
1 Succinct (PROVE) in JOD
د.أ0.6451191
1 Succinct (PROVE) in PLN
3.321135
1 Succinct (PROVE) in RON
лв3.976263
1 Succinct (PROVE) in SEK
kr8.55306
1 Succinct (PROVE) in BGN
лв1.528632
1 Succinct (PROVE) in HUF
Ft305.225955
1 Succinct (PROVE) in CZK
19.026009
1 Succinct (PROVE) in KWD
د.ك0.2784294
1 Succinct (PROVE) in ILS
2.984472
1 Succinct (PROVE) in BOB
Bs6.27831
1 Succinct (PROVE) in AZN
1.54683
1 Succinct (PROVE) in TJS
SM8.398377
1 Succinct (PROVE) in GEL
2.465829
1 Succinct (PROVE) in AOA
Kz834.769557
1 Succinct (PROVE) in BHD
.د.ب0.3421224
1 Succinct (PROVE) in BMD
$0.9099
1 Succinct (PROVE) in DKK
kr5.841558
1 Succinct (PROVE) in HNL
L23.784786
1 Succinct (PROVE) in MUR
41.427747
1 Succinct (PROVE) in NAD
$15.704874
1 Succinct (PROVE) in NOK
kr9.108099
1 Succinct (PROVE) in NZD
$1.574127
1 Succinct (PROVE) in PAB
B/.0.9099
1 Succinct (PROVE) in PGK
K3.830679
1 Succinct (PROVE) in QAR
ر.ق3.312036
1 Succinct (PROVE) in RSD
дин.91.845306
1 Succinct (PROVE) in UZS
soʻm11,096.339688
1 Succinct (PROVE) in ALL
L75.5217
1 Succinct (PROVE) in ANG
ƒ1.628721
1 Succinct (PROVE) in AWG
ƒ1.628721
1 Succinct (PROVE) in BBD
$1.8198
1 Succinct (PROVE) in BAM
KM1.528632
1 Succinct (PROVE) in BIF
Fr2,683.2951
1 Succinct (PROVE) in BND
$1.173771
1 Succinct (PROVE) in BSD
$0.9099
1 Succinct (PROVE) in JMD
$145.902465
1 Succinct (PROVE) in KHR
3,668.944275
1 Succinct (PROVE) in KMF
Fr385.7976
1 Succinct (PROVE) in LAK
19,780.434387
1 Succinct (PROVE) in LKR
රු276.309333
1 Succinct (PROVE) in MDL
L15.459201
1 Succinct (PROVE) in MGA
Ar4,117.188312
1 Succinct (PROVE) in MOP
P7.2792
1 Succinct (PROVE) in MVR
13.92147
1 Succinct (PROVE) in MWK
MK1,579.686489
1 Succinct (PROVE) in MZN
MT58.14261
1 Succinct (PROVE) in NPR
रु127.740861
1 Succinct (PROVE) in PYG
6,453.0108
1 Succinct (PROVE) in RWF
Fr1,318.4451
1 Succinct (PROVE) in SBD
$7.479378
1 Succinct (PROVE) in SCR
12.720402
1 Succinct (PROVE) in SRD
$36.113931
1 Succinct (PROVE) in SVC
$7.952526
1 Succinct (PROVE) in SZL
L15.732171
1 Succinct (PROVE) in TMT
m3.193749
1 Succinct (PROVE) in TND
د.ت2.6669169
1 Succinct (PROVE) in TTD
$6.169122
1 Succinct (PROVE) in UGX
Sh3,170.0916
1 Succinct (PROVE) in XAF
Fr513.1836
1 Succinct (PROVE) in XCD
$2.45673
1 Succinct (PROVE) in XOF
Fr513.1836
1 Succinct (PROVE) in XPF
Fr92.8098
1 Succinct (PROVE) in BWP
P12.984273
1 Succinct (PROVE) in BZD
$1.828899
1 Succinct (PROVE) in CVE
$86.658876
1 Succinct (PROVE) in DJF
Fr161.0523
1 Succinct (PROVE) in DOP
$57.942432
1 Succinct (PROVE) in DZD
د.ج118.441683
1 Succinct (PROVE) in FJD
$2.065473
1 Succinct (PROVE) in GNF
Fr7,911.5805
1 Succinct (PROVE) in GTQ
Q6.960735
1 Succinct (PROVE) in GYD
$190.35108
1 Succinct (PROVE) in ISK
kr111.9177

Risorsa Succinct

Per una comprensione più approfondita di Succinct, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Succinct
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Succinct

Quanto vale oggi Succinct (PROVE)?
Il prezzo in tempo reale di PROVE in USD è 0.9099 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da PROVE in USD?
Il prezzo attuale di PROVE in USD è $ 0.9099. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Succinct?
La capitalizzazione di mercato per PROVE è $ 177.43M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di PROVE?
La fornitura circolante di PROVE è 195.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di PROVE?
PROVE ha raggiunto un prezzo ATH di 1.7260015460023572 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di PROVE?
PROVE ha visto un prezzo ATL di 0.4184223922367206 USD.
Qual è il volume di trading di PROVE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per PROVE è $ 2.56M USD.
PROVE salirà quest'anno?
PROVE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di PROVE per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:54:09 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

