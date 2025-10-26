Che cos'è Succinct (PROVE)

Succinct Network è un protocollo decentralizzato che dimostra il software a livello mondiale. La rete coordina un insieme distribuito di dimostratori che generano dimostrazioni a conoscenza zero attraverso un innovativo meccanismo di incentivazione chiamato "proof contest", per creare il cluster di dimostrazione più efficiente e robusto al mondo. La Succinct Network introduce l'idea di un cluster di dimostrazione globale e distribuito, progettato congiuntamente con SP1 e alimentato da un meccanismo di asta competitivo denominato contest di dimostrazione per espandere drasticamente la capacità di dimostrazione del mondo.

Previsione del prezzo di Succinct (USD)

Economia del token di Succinct (PROVE)

Comprendere l'economia del token di Succinct (PROVE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token PROVE!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Succinct Quanto vale oggi Succinct (PROVE)? Il prezzo in tempo reale di PROVE in USD è 0.9099 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da PROVE in USD? $ 0.9099 . Consulta Il prezzo attuale di PROVE in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Succinct? La capitalizzazione di mercato per PROVE è $ 177.43M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di PROVE? La fornitura circolante di PROVE è 195.00M USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di PROVE? PROVE ha raggiunto un prezzo ATH di 1.7260015460023572 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di PROVE? PROVE ha visto un prezzo ATL di 0.4184223922367206 USD . Qual è il volume di trading di PROVE? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per PROVE è $ 2.56M USD . PROVE salirà quest'anno? PROVE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di PROVE per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Succinct (PROVE)

